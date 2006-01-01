Світлана Качарська

Світлана Качарська

Автор NJ з 2023
Позиція:
Head of Strategies
Компанія:
Netpeak
Соцмережі:
Facebook Telegram LinkedIn
Інформація про себе
10+років в маркетингу, розробляла стратегії для Mentor j&j, Propharma, ZIM group.
Соцмережі:
Facebook Telegram LinkedIn

Свіжі матеріали

Кейси
52761 8
Як аналіз ринку визначає ключові точки для розвитку стартапу в Чехії — кейс
Кейси
Як аналіз ринку визначає ключові точки для розвитку стартапу в Чехії — кейс
52761 8