Світлана Мітченко

Світлана Мітченко

Автор NJ з 2024
Компанія:
СЕО KA Group
Соцмережі:
Facebook
Інформація про себе
СЕО KA Group
Соцмережі:
Facebook

Свіжі матеріали

Бізнес
1667 4
Клієнтський досвід. Розкажіть, як ви працюєте із CX в рамках премії Ukrainian CX Excellence 2024
Бізнес
Клієнтський досвід. Розкажіть, як ви працюєте із CX в рамках премії Ukrainian CX Excellence 2024
1667 4