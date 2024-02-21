Клієнтський досвід. Розкажіть, як ви працюєте із CX в рамках премії Ukrainian CX Excellence 2024
У сучасному світі клієнтський досвід є ключовим фактором успіху бізнесу. Трохи статистики:
- Згідно результатів досліджень HubSpot, клієнтоорієнтовані компанії на 60% прибутковіші за компанії, які не є такими.
- Згідно досліджень pwc, 73% споживачів стверджують, що позитивний клієнтський досвід є важливим фактором, що впливає на рішення щодо покупки.
Отже, від того, наскільки добре компанія розуміє потреби своїх клієнтів і відповідає їм, залежить її конкурентоспроможність, прибутковість і лояльність клієнтів. А ми хочемо знати, як це все працює.
Що таке Ukrainian CX Excellence 2024
UCXEʼ24 — це ефективний інструмент, щоб відзначити титанічні зусилля та успіхи вашої команди, яка щодня працює над над створенням виняткового клієнтського досвіду всередині та ззовні. А також можливість продемонструвати досягнення компанії у побудові ефективної клієнтоорієнтованої стратегії, адаптованої до українських реалій.
Серед 16-ти номінацій усі аспекти, що стосуються CX, тут і омніканальніть, інклюзивність, антикризові рішення, соціальна відповідальність, юзабіліті, робота з внутрішнім клієнтом та багато іншого.
На премію вже подались: Comfy, Dila, Подорожник, Нова Пошта, WOG, DTEK, Фокстрот, Ribas Hotel Group, OLX, Samsung, ПУМБ, Київстар, Raiffeisen Bank, TRIIINITY, Агросем, КМДШ та інші.
Хто оцінюватиме номінантів?
Серед 28-ми резидентів програмного комітету визначні експерти та дослідники з клієнтського досвіду, практики зі світовою експертизою та судді міжнародних CX-премій.
UCXE’24 — знак зрілості та адаптивності компанії до клієнтських потреб. Ми впевнені, що таких бізнесів чимало, і закликаємо розповісти, як ви вибудовуєте клієнтський сервіс.
Творимо потужне CX-комʼюніті разом!
Дедлайн подачі заявок — 29 лютого 2024.
Детальніше про Премію на сайті.
Навіщо ми це робимо. Сторителінг створення Премії
Світлі ідеї часто народжуються у темряві. Так сталось і з ідеєю Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду. Вона виникла у блекаут 2023-го. Пам’ятаєте, темряву на вулицях міст та селищ, холод, тривогу і неочікувані приклади турботи у відділеннях пошти та банків, на заправках, у маркетах, кав’ярнях, готелях, на вокзалі, у клініці?
Чи діяли на той момент протоколи і стандарти компаній? Безумовно. Але не стандартами єдиними. До них додалися людяність, відповідальність і така особиста ефективність, що не вимірюється жодними метриками.
Отак ці кадри професійної турботи склались у переконання, що наш клієнтський досвід має бути відзначений. І команди, причетні до розробки СХ-стратегії або віч-на-віч обслуговування клієнта на першій лінії, мають розповісти про свою справу і бути відзначеними своїми керівниками, СХ-спільнотою, бізнесом і світом. І вони того гідні. Адже так очевидно стало, що клієнтський досвід більший за інструмент розвитку та профіту.
Клієнтський досвід — це екстракт справжніх цінностей команди.
Клієнтський досвід — це те, навіщо і як виконуються стратегічні цілі.
Клієнтський досвід — це те, як слова про клієнта перетворюються на дії та процеси заради нього.
Клієнтський досвід — це лакмусовий папір здоров’я компанії.
Клієнтський досвід — це позиція обличчям чи спиною до прогресу і світла.
У командах, де існує таке переконання, кожна зустріч з клієнтом усвідомлено або навіть на автоматі стає «золотою хвилиною». Коли у рутинних процесах щоразу народжується щось значно більше і цінніше за гроші. Це важко виміряти метриками, але з цих «золотих хвилин» нараховується час на продовження життя компанії. На її довге і успішне майбутнє.
Клієнтський досвід — це про майбутнє компанії. Поки у компанії є задоволений і вдячний клієнт, у компанії є це майбутнє. І чим більше таких компаній, тим якіснішим майбутнє стає у всіх нас.
Ми переконані у цьому як організатори СХ Сonference, яка виявляє найкращі СХ-кейси і найкращих експертів з клієнтоцентричності вже більше 8 років.
І ми разом з вами маємо визначити зусилля і драйв команд, які створюють відмінний клієнтський досвід в Україні.
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