Чому тестувальник — чудова позиція для старту в IT

Вітаю! Я — Максим Дем’янов, Senior QA Manual Engineer та викладач курсу QA в Академії IT.Life Україна. Маю понад 10 рокiв досвiду у сфері IT та 5 років досвіду успішного онлайн викладання. І сьогодні хочу розповісти вам, чому, за бажання стартувати в IT, варто звернути увагу на професію тестувальника. До речі, IT.Life вже 5 років допомагає людям вдало опанувати навички тестувальника програмного забезпечення і отримати роботу мрії у знаних ІТ-компаніях.



У 2023 ІТ-професії нарощують популярність. В огляді від DOU.ua за травень 2023 йдеться про те, що кількість вакансій збільшилась на значні 17%! Збільшується також число вакансій і на позиції, які дають змогу людям долучитись в ІТ без великого багажу технічних знань. За даними аналітики Djinni, наразі відкрито 520 вакансій для кандидатів без досвіду, у порівнянні з 350 вакансіями в січні.

Таким чином, ринок праці ІТ продовжує широко відкривати двері для тих, хто бажає розпочати кар’єру в цій сфері.

Хто такі ці QA?

За цими літерами прихована група фахівців, відома як Quality Assurance або тестувальники програмного забезпечення.

Коли йдеться про тестування, часто говорять, що це «швидкий і найбільш перспективний вхідний квиток у світ ІТ». І це не є перебільшенням! Давайте розбиратись, чому ж саме тестування.



Баг чи фіча — ось у чому питання!

Тестувальників можна уявити, як щит між користувачами та новим додатком, грою або сайтом. Їхнім завданням є перевірка функціоналу на виявлення (в ідеалі) або наявність (зазвичай) помилок, відомих як баги. Баги — це некоректна поведінка, зависання й інші проблеми, які можуть виникнути і спричинити несправності. В англійській мові їх називають «bugs», що перекладається як «жуки».

Тестувальники займаються пошуком і перевіркою різноманітних способів зламати будь-що, що можливо — кнопка, нове вікно, платіжна форма або анімація персонажа — перед випуском продукту. Аби уникнути випадкових проблем, які можуть виявити реальні користувачі.

Саме тестувальники зрештою визначають, чи текст, що виліз наполовину за плашку — це баг чи оригінальна фіча.

Як навчитись професії тестувальника

Маючи лише базові навички роботи з комп’ютером та стабільний доступ до Інтернету, ви вже можете розпочати свою кар’єру в тестуванні.

В академії IT.Life ми сконцентровані на практичних знаннях:

як відбуваються ключові процеси тестування;

з якими відділами доведеться працювати;

які терміни варто знати англійською;

де взяти практичні кейси.

Усім цим ми з радістю ділимося.

Hard Skills тестувальника

Ключові технічні навички тестувальника або hard skills — це необхідні знання та вміння, без яких неможливо здійснити процес тестування. Ці навички ще часто називаються технічними, оскільки саме вони дозволяють ефективно працювати на всіх етапах перевірки функціонала та вміти орієнтуватися у відповідних термінах.

До основних hard skills тестувальника належать:

Основні поняття та принципи роботи в ІТ-сфері — це базові знання, які допомагають краще розуміти технічні описи (специфікації) та створені візуальні прототипи (мокапи). Це важливо для порівняння з фактичним функціоналом. Глибокі знання різноманітних методологій тестування, що дозволяють вибрати оптимальний варіант з точки зору швидкості та охоплення матеріалу для кожної конкретної задачі тестувальника.

Ось кілька основних підходів до тестування:

модульне тестування — це перевірка окремих компонентів функціонала, щоб забезпечити очікувану поведінку коду;

— це перевірка окремих компонентів функціонала, щоб забезпечити очікувану поведінку коду; тестування API — цей підхід дозволяє переконатись, що додавання готових частин коду (API) в продукт не порушило його роботу і загалом функціонал працює, як було заплановано;

— цей підхід дозволяє переконатись, що додавання готових частин коду (API) в продукт не порушило його роботу і загалом функціонал працює, як було заплановано; регресійне тестування — це перевірка вже протестованого продукту після внесення змін або перевірка функціонала після початкової верифікації коду розробником;

— це перевірка вже протестованого продукту після внесення змін або перевірка функціонала після початкової верифікації коду розробником; тестування продуктивності — це оцінка стабільності продукту та швидкості його роботи, а також визначення меж навантаження, яке сервер продукту може витримати без збоїв;

— це оцінка стабільності продукту та швидкості його роботи, а також визначення меж навантаження, яке сервер продукту може витримати без збоїв; тестування чорної скриньки (black box testing) — це перевірка продукту без доступу до його внутрішньої реалізації. Тестувальник оцінює роботу системи, не знаючи деталей про внутрішній код;

— це перевірка продукту без доступу до його внутрішньої реалізації. Тестувальник оцінює роботу системи, не знаючи деталей про внутрішній код; тестування білої скриньки (white box testing) — перевірка продукту з повним доступом до інформації про його внутрішній механізм. Тестувальник має доступ до проєктної документації та програмного коду для забезпечення повного розуміння того, як система повинна працювати.

На практиці існує значна кількість різних класифікацій методів та підходів до тестування, які враховують різні аспекти, такі як об’єкт тестування, цілі, рівень знань, час тестування та інші фактори. На перший погляд, може здатись, що неможливо утримати всю цю інформацію в голові. Проте, успіх у засвоєнні та розумінні всіх цих знань значною мірою залежить від якісної навчальної програми.

Ще одним приємним моментом є те, що вам не доведеться витрачати роки навчання для того, щоб розпочати роботу тестувальником. Лише за кілька місяців ви зможете конкурентно заявити про себе і претендувати на посаду в ІТ-компанії.

Ну і не забуваємо про інші «плюшки», типові для ІТ:

Соцпакети та бонуси ІТ компаній є одними з найкращих на ринку праці. ІТ-сфера швидко адаптувалась до ковідних обмежень та воєнних дій, що робить її дуже стійкою та гнучкою. Багато компаній оголошують про можливість вибору: працювати в стильному офісі з безкоштовними смаколиками та іншими бонусами або виконувати роботу з дому. Робота в ІТ-сфері відкриває можливості для майбутнього переходу до самостійності та гнучкості, дозволяючи обирати цікаві проєкти на фрилансі та налаштовувати робочий день з урахуванням особистих уподобань.

Як прокачувати знання про QA

Обов’язково використовуйте час і можливості на практику у створенні тест-кейсів чи тестової документації, тестуйте вже створені сайти чи додатки, якими користуєтесь. І вам корисно, а також власникам цих продуктів, які будуть вдячні, якщо вкажете на якусь проблему.

Також можете практикуватись та закріпити свої знання на реальних проєктах, використовуючи фриланс-платформи. До прикладу UTest — це краудтестингова платформа, створена для виконання завдань IT-компаній QA-фрилансерами.



*Тест-кейс студента академії IT.Life Україна. Функціональне тестування мобільного додатку Domino’s Pizza Ukraine (модуль «Акції»)

Що ще можна робити, аби прокачати наявні або опанувати нові навички для старту в QA?

Слідкувати за спеціалізованими онлайн-ресурсами та блогами досвідчених QA. Там ви зможете знайти не лише практичні поради та лайфхаки, але й захопливі розповіді про повсякденне життя тестувальника.

Від себе раджу читати такі ресурси:

канал Dou про QA. В чаті є посилання на всі матеріали за темою тестування. Також на каналі іноді роблять корисні підбірки, публікують вакансії, анонси і оголошення.

Habr — вебсайт у форматі тематичних блогів з елементами новинного сайту, де публікують новини, аналітичні статті, думки, пов’язані з IT, бізнесом та інтернетом.

Експериментувати з підходами до тестування, як на існуючих вебсайтах, так і в більш нетрадиційному контексті. Подумайте, як би ви протестували звичні речі довкола вас — наприклад, скільки тест-кейсів можна придумати для перевірки електронної кавоварки або батарейки? Відвідувати майстер-класи з QA, вебінари чи конференції. Ви будете залишатися в курсі останніх новин та інноваційних рішень, а також знайомитись та обмінюватись думками з колегами з різних компаній. Читати спеціалізовану літературу. Рекомендую розпочати з «Біблія QA» та «Як тестують в Google» від Джеймса Віттакера, Джейсона Арбона, Джеффа Каролло.

Будьте наполегливими та ніколи не зневірюйтесь у своїх силах!

Чи достатньо курсів, щоб дали оффер?

Якісні курси надають важливі базові знання, допомагають підготуватись до тестових завдань та розмови з рекрутером. Проте варто пам’ятати, що сертифікат не зможе розіслати ваше резюме або пройти співбесіду за вас.

Тому найважливіша моя порада вам: після завершення курсів для успішного пошуку роботи — не кидайте практикуватись і не бійтесь запропонувати своє резюме. Активно відгукуйтесь на вакансії, пам’ятайте про важливість супровідного листа, розвивайте коло контактів на LinkedIn, готуйтесь до співбесід. А найголовніше — не піддавайтесь паніці, якщо раптом відмовлять!

На яку зарплату чекати спочатку?

«Увійти в айті», на жаль, не чарівна паличка. На кілька тисяч доларів з першого місяця роботи розраховувати не варто. Але і варіанти, де вам без значного досвіду будуть пропонувати $400-800 зі старту, теж не просто знайти в інших сферах.



А ключова фінансова перевага у тому, що більшість IT-компаній обов’язково проводять щорічний перегляд. Тому з розвитком і набуттям досвіду ви матимете регулярний ріст оплати, якого не треба чекати по 5 років.

Чи є життя після позиції «junior QA»?

Я багато говорив про тестування як початкову точку, але куди рухатись далі? Отриманий досвід може відкрити безліч можливостей. Ви можете просунутися на посаду middle або senior тестувальника і навіть обирати, чим саме ви хочете займатися далі: продовжувати займатися тестуванням особисто чи перейти до розробки спеціальних програм, які здатні будуть тестувати великі обсяги інформації автоматично.

А якщо ви вирішите, що сфера тестування здається вам обмеженою, горизонтальний розвиток кар’єри також має безліч варіантів. У складі команди тестування ви будете активно спілкуватись з різними відділами і дізнаватися більше про їхні задачі. Можливо, вас зацікавить розробка стильних інтерфейсів для вебсайтів, створення оригінальних механік для ігор або ви відчуєте своє покликання у ролі менеджера проєкту.



Вибір робити вам, а досвід роботи в QA-відділі допоможе зрозуміти можливості.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.