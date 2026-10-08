Netpeak здобув Performance Excellence Award на CEEDA Awards 2026
Команда Netpeak отримала Performance Excellence Award від об’єднання digital-агенцій Центральної та Східної Європи — CEEDA Awards 2026.
У конкурсному кейсі ми показали, як масштабуємо агентство після понад 20 років на ринку. Для зрілої компанії зростання потребує нових підходів, особливо в умовах нестабільності й посилення конкуренції.
Зокрема, запустили Base by Netpeak для комплексного B2B-маркетингу та Prosto Export by Netpeak для українських компаній, які виходять на міжнародні ринки.
Також розвиваємо роботу з Amazon і Walmart і співпрацю з міжнародними платформами. Разом із Prosto Export і партнерами проводимо освітні програми, що допомагають бізнесу готуватися до експорту та формують майбутній попит на маркетингові послуги.
Наша співпраця з CEEDA продовжується й на рівні правління: Альону Грицук, CEO International Netpeak, обрали до його складу на п’ять років. Із лютого 2027 року вона разом із колегами працюватиме над стратегією розвитку асоціації.
Дякуємо команді, клієнтам і партнерам за спільну роботу та довіру! Раді, що результати нашого розвитку отримують визнання європейської професійної спільноти.
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