Сім змін, які варто зробити на вашому сайті у 2022 році

Сім змін, які варто зробити на вашому сайті у 2022 році

Нарешті взялися перекладати сайт українською? Круто! Але мало. Може виявитися, що вивірений українськомовний текст пропонує заплатити за товар чи послугу через WebMoney, а в контактах вигулькує якесь «яндекс.ру» або +7. Це може бути щось таке, що лишилося ще з 2010-го, але спровокує хвилю хейту в 2022-му.

Методи оплати

Навіть якщо ваш сайт робився не так давно, уважно перегляньте розділ із доступними методами оплати. У стоп-листі:

WebMoney;

ЮMoney (Яндекс.Деньги);

QIWI;

картки російських банків.

Замість цього можете навести рахунки вашого ФОП або ТОВ, оплату картою Visa/Mastercard, Payoneer, PayPal, Privat, Mono тощо.

Географічні назви

Промоніторте текстові сторінки на наявність кореня «рос-» за допомогою автопошуку. Нехай слів «росія», «російський», «росіяни» буде якомога менше. Не варто згадувати й СНД — краще зазначте конкретні країни.

Сервіси та інструменти

Тут усе залежить від напряму вашої діяльності. Якщо у вас, скажімо, студія копірайтингу, яка пишалася своїми текстами з унікальністю 100% за Теxt.ру й дев’ятьма балами від Главреда — забудьте. Тепер краще про це не згадувати й шукати українські чи закордонні аналоги. Наприклад, перевіряти тексти можна за допомогою LanguageTool, а унікальність визначить Copywritely. Перевірте усі програми та сервіси , якими користуєтеся і про які говорите на сайті. Ви можете бути здивовані і просто не здогадуватися, що деякі з них — російські.

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чеклісти та дослідження щотижня

Контакти

Цей розділ потребує особливої уваги, бо одне необережне .ru може змарнувати всі попередні старання.

Видаліть або замініть:

адреси електронної пошти на російських і білоруських доменах;

номери телефонів із кодами +7 та +375;

посилання на російські та білоруські сайти;

кнопки на соцмережі «ВКонтакте», «Одноклассники» тощо.

Доменне ім’я

Здавалося б, ім’я та й ім’я. Але ніт. Посилання на ваш сайт може містити зросійщену транслітерацію:

kiev.ua заміть kyiv.ua;

kharkov.ua замість kharkiv.ua;

nikolaev.ua замість mykolaiv.ua;

odessa.ua замість odesa.ua тощо.

Виправити це складніше, бо доведеться реєструвати новий домен, змінювати конфігураційні файли та інші складники коду, переспрямовувати старий домен на новий.

Рекомендації

Передивіться список тих компаній, які вам лишили рекомендації. Чи всіма ними ви досі пишаєтесь? Не лишайте на сайті відгуків, написаних «Газпромом росії» тощо.

Мовні та регіональні версії

Українська мова — основна мова контенту на сайті. Це логічно і відповідає закону. Набирає обертів і новий тренд, коли великі бренди відмовляються від російської мови в інтерфейсі взагалі. Стежимо за кейсами Monobank і «Нової Пошти».

Є ще і нюанс: на росії використовують «RU» для позначення і регіону, і мовної версії. В Україні регіону відповідає «UA», а україномовній версії — «UK». Раджу розрізняти і використовувати правильно. Для користувача це, може, і не становить суттєвої різниці, а от для SEO — важливо.

Наразі суспільство дуже чутливе до усіх згадувань країни-агресора. Уникайте будь-яких згадувань росії, це — проста повага до себе і до громадян, які стали жертвами війни.