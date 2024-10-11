State of PR & comms: стан справ в комунікаційній галузі, прогнози та нове опитування

State of PR & comms: стан справ в комунікаційній галузі, прогнози та нове опитування

Стартувало традиційне дослідження галузі PR та комунікацій, яке щороку восени проводить сервіс медіамоніторингу LOOQME. Торік 84% українських піарників стверджували, що задоволені своєю роботою. У цьому матеріалі розкажу більше про тогорічні результати, поміркую, що зміниться цього року, і поділюсь, яким буде нове, розширене опитування.

Дослідження State of PR — це показовий зріз галузі. Піарники розповідають про свої болі, діляться інструментами та методами роботи, розповідають про бюджети, KPI, пріоритети. Це важливо не тільки в контексті сфери, але й для розуміння глобальних тенденцій, адже сфера PR відображає стан справ у бізнесі і суспільстві загалом.

Що розповіли піарники минулого року

52% респондентів поділились, що їх заробітна плата збільшилась порівняно з 2022 роком. Ця зміна корелює із задоволеністю роботою:

49% опитаних скоріше задоволені;

34% цілком задоволені своєю роботою.

Згідно з тогорічним дослідженням, у своїй роботі переважна кількість піарників фокусувалася на розвитку бренду та зв’язках з медіа. Наступним за пріоритетом є:

розбудова колаборацій та партнерств;

розробка стратегій;

антикризовий менеджмент.

45% респондентів відповіли, що в роботі вони фокусуються на SMM. Так, Facebook досі найважливіша соцмережа для піарників: 88% опитаних визначають її важливість для компанії. В топі також Instagram і Linkedin, 78% і 62% відповідно.



Про інтернаціоналізацію діяльності піарників каже той факт, що 20% опитаних State of PR 2023 почали працювати з ринками інших країн після повномасштабного вторгнення.

2023 рік був роком штучного інтелекту. Через таку популярність та увагу до нового інструменту, в опитування State of PR додали питання про його використання піарниками. Торік, PR-команди застосовували ШІ для написання текстів та генерування ідей для контенту. Більшість опитаних спрогнозувала, що в найближчі роки вміння працювати із ШІ буде необхідною навичкою для галузі.

Що може змінитися

На мою думку, одна з тенденцій цього року — продовжуватиметься ріст використання Linkedin, а соцмережа X втрачатиме позиції.

Linkedin — зрозумілий, прогнозований інструмент, в якому можна легко працювати з Employer Branding. Запиту на професійні кадри стає більше, відповідно, більше комунікаційників працюють над брендом роботодавця. Зниження позицій X та Telegram як провідних соцмереж має причини. X – через погану модерацію і складність ведення акаунту в специфічній мережі, а Telegram – через дискусії в українському суспільстві про його ймовірну заборону.

Також зростатиме роль штучного інтелекту у роботі фахівців.

Спостерігаю, що скепсис піарників та комунікаційників щодо ШІ потроху відступає, але досі всі володіють ним на рівні початківців і використовують доволі очевидні функції: написання та редагування текстів, ідеї для контенту, переклад. Команда LOOQME намагається зменшити цю стигму, зокрема дослідженнями про штучний інтелект та тематичними заходами.

Яким буде State of PR & comms 2024 та як взяти участь

Цього року команда LOOQME вирішила розширити традиційне опитування, залучивши до нього не лише піарників, але й фахівців з комунікацій. Адже PR лише компонент великої роботи над брендом, його репутацією та комунікаціями. Зокрема, в опитуванні будемо досліджувати тенденцію до зближення маркетингу і комунікацій в українських компаніях.

Взаємодія комунікацій та маркетингу в Україні значно тісніша, ніж закордоном.

В Україні комунікаційник — універсальний професіонал, тоді як західний PR — це класні media relations.

Тож цього року в анкеті є блок з питанням до комунікаційників, чи відчувають вони стирання меж між маркетингом та комунікаціями, і наскільки близько взаємодіють з колегами-маркетологами.

Окрім того, дослідження State of PR & comms 2024 перевірить, чи користуються комунікаційники базовими кількісними КРІ (кількість публікацій, охоплення тощо), чи враховують якісні показники та експериментують із ними. Тож в анкеті є такі метрики як NPS, результати соціологічного дослідження, опитування стейкхолдерів, аналіз відгуків та інші.

Опитування анонімне, воно триватиме до 17 жовтня. До участі запрошую фахівців у галузі PR та комунікацій, які працюють в компаніях, агенціях, держорганах, громадських організаціях тощо.

За його результатами аналітики LOOQME представлять у листопаді дослідження, яке покаже поточний стан індустрії, які тенденції панують і яке майбутнє професії уявляють комунікаційники.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.