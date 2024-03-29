«Це по роботі» — новини березня

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія, підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках березня

Обговорили, що скоро ШІ допоможе розуміти домашніх улюбленців, як організатори івенту в стилі Willy Wonka обманули людей, супердивний неймінг від Google, інвестиції в українські стартапи та що таке платформа «Зроблено в Україні» і як вона працює.

Поговорили про прорив у термоядерному синтезі та розмінування України за допомогою ШІ. Згадали першу ШІ-модель на обкладинці Playboy, як рекламні дані дозволяють стежити за вами, чому піднявся срач через об’єктиви, на які знімали другу «Дюну», та які онлайн-продавці є найбільшими в Україні.

Як Netpeak використовує технології ШІ під час співбесід? Закон про ШІ у ЄС, обмеження Gemini через вибори, чому в США хочуть заборонити TikTok, та неймовірний робот Figure 01 на OpenAI. Окремо в Роми та Андрія палало з військового збору для ФОПів. Також обговорили запуск цифрового гаманця в Європі та дещо цікаве про вибори у рф.

Дізнались, що на третій рік повномасштабного вторгнення європейські ритейлери досі активно працюють у рф! IT-компанія Netcracker, яка є резидентом Дія.City, також не відстає. Говорили про довгоочікуваний ШІ від Apple, як ШІ допомагає розмовляти людям із пошкодженими голосовими зв’язками, про Китай та супер детально про податкову ситуацію в Україні.