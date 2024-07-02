«Це по роботі» — новини червня

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія, підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках червня

Дуже цікавий випуск про AI-помічника Overview у пошуку Google, і як сам Google не коментує витік 2500 документів про алгоритми пошуку. Згадали, що в Китаї вивели нових роботів-собак з гвинтівками та базуками, а Європол проводить операцію зі знищення ботнетів.

Поговорили про ядерні центри ШІ та сфери Дайсона, а ще, вплив реклами та шутерів на насилля людей.

ОреnАІ, Google та багатьох інших компаній побоюються, що ШІ призведе то вимирання людства. От, наприклад, робот зі штучним інтелектом за 0.3 секунди збирає кубик Рубіка, а дівчина з Китаю одружується з ChatGPT.

Звісно поговорили про WWDC від Apple, а ще про шалені успіхи Nvidia, презентації проєктів з відбудови України у Берліні та про зростання українського ритейлу.

Штучний інтелект поки що не пускають в політику, але він вже допомагає у скринінгу раку та навчився виявляти хворобу Паркінсона. В ЄС приймають закон про доступ до зашифрованих повідомлень, а в Україні — сумнівний закон про клуб білого бізнесу. А ще говорили про Канські леви та кращу рекламу року.