«Це по роботі» — новини квітня

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія. Підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках квітня

Amazon вклав 4 мільярди доларів у ШІ — стартап Anthropic, 40% українців не розпізнають штучно створений контент, китайці стали прогресивнішими за американців у сфері ШІ, а дітям з Флориди не можна реєструватися у соцмережах. Також поговорили про зовнішню торгівлю та азартні ігри в Україні і про 10 мільярдів доларів на політичну рекламу у США.

Розумні підбірки від Spotify, як Molfar та їхні OSINT-аналітики виявляють російські війська. Поговорили про застосування ШІ в багатьох галузях, зокрема, у написанні студентських робіт, у створенні ліків медичними компаніями, у фотоапараті, що робить оголені фото і Viber-дайджесті непрочитаних повідомлень. Окремо, які зміни в Україні планують впровадити за підтримки Європейського Союзу найближчим часом, та чи правда, що замість ШІ в Amazon працювали індуси.

Говорили про новий робот від Boston Dynamics, ChatGPT в титрах індійського серіалу, чи побудований ШІ на крадіжках, про те, що США виділило шість мільярдів Samsung, а в Україні визначили пріоритетні сектори економіки для впровадження ШІ. Окремо дізнались про субсидії на інтернет в США, обговорили обʼєднання «Датагруп-Воля» з Lifecell, та ситуацію з Nike, які звинувачують віддалену роботу у проблемах в компанії.

Обговорили скільки грошей і навіщо Coca-Cola інвестувала в ШІ від Microsoft, що таке Phi-3 та про нейромережу, яка маючи лише фотку та аудіо робить відео. Не пройшли повз неймовірного робота з вогнеметом, індустрії, яка підтримує функціонування інтернету у світі, скільки джунів взяли на роботу і чому New York Times стає ігровою компанією.