«Це по роботі» — новини липня

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія, підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках липня

Розбирались, як змінилась екосистема ШІ за 10 років та які перспективи розвитку на сьогодні.

Окремо поговорили про те, що нарешті в США забороняють Kaspersky, для німецьких авто Китай підіймає пільги, OpenAI для китайців блокують ChatGPT, а данським коровам оподатковують «гази».

Обговорили, як Apple та Microsoft потрапили й відмовились від участі в раді директорів OpenAI. Подивились фільм створений штучним інтелектом, що переміг на фестивалі, і поговорили про жителів Флориди, яким знову потрібно носити паперові документи.

Розповіли про новий прикольний сервіс від Планети Кіно, про кінець епохи бідності українців та перемогу японців над дискетами у 24-му році.

Обговорили, як ChatGPT додали в мозковий імплант, як закрили застосунок для скринінгу чоловічого здоровʼя і що ізраїльський стартап Wiz купують за 23 мільярди. З’ясували для чого потрібен емулятор ПК для iOS, і познайомилися із дослідженням стану інтернет-населення на третій рік війни.

Також, Андрій святкував День Народження й приймав привітання на банку, і завдяки вашим привітанням, 25 тис. грн пішли на збір.

Говорили про реліз SearchGPT та можливі наслідки для всього світового інтернету, про кіберспорт на олімпійських іграх. Розказали цікавинки про дрони-рятувальники на воді, діагностику BMW за 5 секунд та деградацію нещасного айтівця з Meta.

Окремо про те що Wiz відмовились продаватись Google, про CRM для українських компаній і про надвиробництво кокаїну у Колумбії.