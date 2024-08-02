Бізнес
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«Це по роботі» — новини липня

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Наталя Кошель

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі. 

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія, підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках липня

Розбирались, як змінилась екосистема ШІ за 10 років та які перспективи розвитку на сьогодні.

Окремо поговорили про те, що нарешті в США забороняють Kaspersky, для німецьких авто Китай підіймає пільги, OpenAI для китайців блокують ChatGPT, а данським коровам оподатковують «гази».

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Обговорили, як Apple та Microsoft потрапили й відмовились від участі в раді директорів OpenAI. Подивились фільм створений штучним інтелектом, що переміг на фестивалі, і поговорили про жителів Флориди, яким знову потрібно носити паперові документи.

Розповіли про новий прикольний сервіс від Планети Кіно, про кінець епохи бідності українців та перемогу японців над дискетами у 24-му році.

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Обговорили, як ChatGPT додали в мозковий імплант, як закрили застосунок для скринінгу чоловічого здоровʼя і що ізраїльський стартап Wiz купують за 23 мільярди. З’ясували для чого потрібен емулятор ПК для iOS, і познайомилися із дослідженням стану інтернет-населення на третій рік війни.

Також, Андрій святкував День Народження й приймав привітання на банку, і завдяки вашим привітанням, 25 тис. грн пішли на збір.

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Говорили про реліз SearchGPT та можливі наслідки для всього світового інтернету, про кіберспорт на олімпійських іграх. Розказали цікавинки про дрони-рятувальники на воді, діагностику BMW за 5 секунд та деградацію нещасного айтівця з Meta.

Окремо про те що Wiz відмовились продаватись Google, про CRM для українських компаній і про надвиробництво кокаїну у Колумбії.

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Наталя Кошель

Редакторка в Netpeak Journal з 2023 року. Закінчила Запорізький Національний Університет за напрямом «Видавнича справа та редагування». Обожнюю маркетинг і щиро захоплююсь діяльністю Netpeak.

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