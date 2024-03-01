Бізнес
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«Це по роботі» — новини лютого
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Наталя Кошель

«Це по роботі» щотижневий подкаст. В ньому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх, як звикли це робити під час перекурів в офісі. 

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія. Підписуйтеся, щоб не пропустити.

А поки, короткий дайджест того, що було у подкасті минулого місяця.

У випусках лютого

Чи будуть робочі місця замінені штучним інтелектом? На які законодавчі акти слід звернути увагу? Хто такий Мазепа, і коли нарешті посадять хоч когось із чиновників? Навіщо українці та компанія Apple платять русні, і як не допускати цього?

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Розбиралися з визначенням синтетичного сексуально відвертого зображення, кому і нащо вживили чіп у мозок, та чи безпечно надавати особисті дані Chat GPT. Як Apple обходить нові правила від ЄС, і чому інші компанії цим незадоволені. А ще обговорили нову консультативну раду з питань підтримки підприємництва в Україні, що вона може й навіщо вона взагалі, та згадали про нескінченні звільнення в ІТ.

Послухати аудіоверсію

Говорили про фейки та діпфейки на 25 мільйонів доларів, навіщо Microsoft індійці та про людську роботу як знак якості. Чому всі обурені Apple Vision Pro, навіщо потрібна Дія.Сіті та яке в неї майбутнє, і як нейромережа допомагає компаніям звільняти людей.

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Обговорювали чатбот, який представила Nvidia, та як вони обігнали Amazon. До чого готується компанія Apple, що було написано в старовинних папірусах та невже лайви тепер єдиний доказ «справжнього». Окремо про Super bowl і який маркетинговий кейс застосував Каньє Вест. Навіщо вчитися, якщо є ШІ, про порожні офіси Києва та лайфхаки для тих, хто не хоче працювати.

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Обговорювати, що Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру. Який прорив він зробив в минулому, та як він встиг підробити показники трафіку під час Super bowl. Нарешті Chat GPT не буде лінуватись! І про першого вилікуваного за допомогою Neirolink. Окремо говорили про те як Україна перетворилася на військову ШІ-лабораторію, за яку професію зараз платять більше, та чи можна за допомогою ШІ визначати захворювання.

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Наталя Кошель

Редакторка в Netpeak Journal з 2023 року. Закінчила Запорізький Національний Університет за напрямом «Видавнича справа та редагування». Обожнюю маркетинг і щиро захоплююсь діяльністю Netpeak.

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