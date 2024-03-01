«Це по роботі» — новини лютого

«Це по роботі» — щотижневий подкаст. В ньому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх, як звикли це робити під час перекурів в офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія. Підписуйтеся, щоб не пропустити.

А поки, короткий дайджест того, що було у подкасті минулого місяця.

У випусках лютого

Чи будуть робочі місця замінені штучним інтелектом? На які законодавчі акти слід звернути увагу? Хто такий Мазепа, і коли нарешті посадять хоч когось із чиновників? Навіщо українці та компанія Apple платять русні, і як не допускати цього?

Розбиралися з визначенням синтетичного сексуально відвертого зображення, кому і нащо вживили чіп у мозок, та чи безпечно надавати особисті дані Chat GPT. Як Apple обходить нові правила від ЄС, і чому інші компанії цим незадоволені. А ще обговорили нову консультативну раду з питань підтримки підприємництва в Україні, що вона може й навіщо вона взагалі, та згадали про нескінченні звільнення в ІТ.

Говорили про фейки та діпфейки на 25 мільйонів доларів, навіщо Microsoft індійці та про людську роботу як знак якості. Чому всі обурені Apple Vision Pro, навіщо потрібна Дія.Сіті та яке в неї майбутнє, і як нейромережа допомагає компаніям звільняти людей.

Обговорювали чатбот, який представила Nvidia, та як вони обігнали Amazon. До чого готується компанія Apple, що було написано в старовинних папірусах та невже лайви тепер єдиний доказ «справжнього». Окремо про Super bowl і який маркетинговий кейс застосував Каньє Вест. Навіщо вчитися, якщо є ШІ, про порожні офіси Києва та лайфхаки для тих, хто не хоче працювати.

Обговорювати, що Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру. Який прорив він зробив в минулому, та як він встиг підробити показники трафіку під час Super bowl. Нарешті Chat GPT не буде лінуватись! І про першого вилікуваного за допомогою Neirolink. Окремо говорили про те як Україна перетворилася на військову ШІ-лабораторію, за яку професію зараз платять більше, та чи можна за допомогою ШІ визначати захворювання.