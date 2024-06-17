«Це по роботі» — новини травня

«Це по роботі» — щотижневий подкаст, в якому Андрій Чумаченко, співзасновник Netpeak, та Рома Єфременко, керівник з маркетингу, збирають найважливіші світові та українські новини й обговорюють їх так, як звикли це робити під час перерв у офісі.

В першу чергу інформація про вихід нових епізодів публікується в телеграм-каналі Андрія, підписуйтесь, щоб не пропустити.

У випусках травня

Обговорили внутрішнє листування Microsoft, публікацію 100 000 книжок на рік, надшвидкі руки нового китайського робота та інфографіку тривалості життя українських науковців.

Окремо згадали інвестиції в освіту, найстаріші українські компанії, чому улюблені серіали не такі як раніше. Розбирались які нові рекламні інструменти з’явились у Google й навіщо мільярдерам таємні тусовки.

За початок 2024 року було дуже багато звільнень/скорочень в IT-секторі, у тому числі це зачепило й український ринок. Ромі та Андрію стало цікаво, чи це наслідки повномасштабного вторгнення, чи все-таки світовий тренд, тому вони вирішили зробити великий випуск і запросити експертів з різних напрямків, прямо повʼязаних з працевлаштуванням.

Цей випуск захопила OpenAI: поговорили про інструмент, що виявляє штучно згенеровані зображення, про створення досить непоганого музичного кліпу за допомогою Sora, а ще, про стандарти для великих мовних моделей штучного інтелекту. Також про LinkedIn, що запустив ігри на свою платформу, і Google, що представив свою модель ШІ для створення ліків.

Окремо — про скасування валютних обмежень в Україні та про зрив угоди з продажу Fondy на 5 мільйонів євро.

У цьому випуску відбувалася значна конкуренція між OpenAI та Google.

OpenAI представила GPT-4o, який є безплатним та має доступ до інтернету. Водночас Google анонсувала низку нових продуктів, що викликало цікавість їхнім впливом на пошукові системи та рекламу.

Також обговорили маловідомий Facebook Workspace, який Meta вирішила закрити. А ще, бюджети США на програми штучного інтелекту, одномісні електролітаки вартістю $190 000, та використання облич людей для різних цілей, включно з пропагандою РФ у Китаї.

Після презентації GPT-4o у людей зʼявилось не мало питань до безпеки ШІ. Обговорили, що команду, яка займалася цим, розпустили, ще й одночасно з підписанням великого меморандуму безпеки з Google, Meta, Microsoft та іншими.

Згадали, як MacPaw презентувала книгу про історію розвитку технологій України, китайці представили Chat Xi PT, а Скарлетт Йоганссон обурилась через використання її голосу для ШІ, а також розібрались, що то за прокляття Дрейка таке.

Окремо поговорили про те, чи правильно платити жінкам більше за те, щоб вони більше народжували, обмеження p2p-переказів та розробку «Резерв+».