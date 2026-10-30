Як Google бачить розвиток пошуку і що робити брендам
Google розвиває AI Overviews та AI Mode, а бізнес шукає, як врахувати ці формати в органічній стратегії бренду. Доводиться переглядати SEO-підходи, висувати гіпотези та витрачати кошти на їх перевірку. Бізнес турбує питання — які зміни справді варто врахувати у стратегії та на які підходи є підстави виділяти бюджет?
Експерти Netpeak особисто відвідали закриту конференцію Google LDD’26, де представники Google поділилися інсайтами про AI Overviews, AI Mode, розвиток товарного пошуку та можливості інструментів для SEO.
5 листопада на онлайн-мітапі розберемо ключові інсайти з конференції: як Google обирає джерела для AI-відповідей, які GEO-підходи варто переосмислити, як підготувати товари до AI-пошуку та де шукати точки зростання органічного каналу.
Про що поговоримо
🔹 Як Google обирає джерела для AI Overviews і що врахувати бренду для видимості в AI-відповідях?
🔹 GEO без міфів: що Google рекомендує щодо llms.txt, структурування контенту й оптимізації під AI та які популярні тактики не мають достатніх доказів ефективності?
🔹 Як працювати з даними про товари, Merchant Center і структурованою розміткою, щоб Google краще розумів асортимент і міг використовувати товарну інформацію в пошуку та AI-відповідях?
🔹 Як використовувати Search Console та Google Trends для аналізу пошукового попиту, порівняння контенту й оцінки органічної видимості?
Зустріч буде корисною власникам бізнесу, керівникам SEO-департаментів, SEO-спеціалістам та e-commerce-командам, які хочуть врахувати рекомендації Google у стратегії органічного просування.
📅 5 листопада 18:00
🌐 Онлайн
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