Як написати та видати книгу за допомогою digital-інструментів

Як написати та видати книгу за допомогою digital-інструментів

Існує стереотип, що написання книг — прерогатива хаотичних людей, але творчість не має нічого спільного з хаосом та безладдям. У цій статті я поділюсь робочим процесом над своєю повістю «Геній» та розкажу, як використовувала типові інструменти бізнесу під час її створення.

Стаття про довгий шлях, а не «як написати книгу з використанням ШІ за два дні та заробити $2000 в перший місяць». Це інформація для людей із письменницьким талантом та бізнесовим мисленням, які прагнуть створити якісний продукт, під яким не соромно поставити власне ім’я.

Свій досвід для етапів підготовки книги я надбала:

в результаті 12 років проведення маркетингових досліджень;

понад 22 роки читаючи до трьох книг на місяць;

отримавши зворотний зв’язок від видавництв та бетарідерів;

пройшовши платні іноземні та українські курси.

«Геній» — повість на основі історичних подій про українського конструктора автомобілів копії Ford. Герой обирає суперечливий шлях генія, інженерний талант якого використовують для створення машин, що слугують загарбницькій політиці СРСР. Він до останнього не розуміє цього, доки не потрапляє в жерло системи. Читач занурюється у складний світ 30–40-х років минулого століття, в якому герої прагнуть досягти визнання попри голод, наклепи, концтабір та німецьку окупацію.

Набір digital-інструментів для написання книги

Інструмент для збору даних

Для написання повісті я прочитала понад 20 000 сторінок історії 30–40-х років. Використовувала Evernote для конспектування важливої інформації й у процесі вивела основі правила для збору даних:

Не тримайте в голові, а одразу фіксуйте інформацію із книг, документів та архівів. Додавайте в нотатки теги для швидкого пошуку інформації за ключовим словом, наприклад, у мене це були «війна», «окупація», «репресії», «1 глава», «пролог» тощо. Використовуйте вбудовані шаблони у вебсервісах.

У Evernote я використовувала шаблони «Короткий зміст» та «Характеристика героїв», щоб із часом не забувати деталі. Шаблон «Короткий зміст» містить такі елементи.

Зав’язка Задає тон сюжету та представляє головного героя. Композиція Сцени, що показують світ, другорядних персонажів і натякають на подальший розвиток сюжету. Ключова подія Раптова подія, у якій головний герой змінюється до невпізнання. Початок основного сюжету. Заклик до дії Як герої відреагували на ключову подію? Який вибір зробив головний герой? Вибір Як головний герой справляється із наслідками ключової події, проблемою, яку вона створила? Які ставки? Нові проблеми Конфлікт переходить на новий рівень, породжуючи дедалі більше проблем. Що тримає головного героя? Середина Несподівана подія, що руйнує плани та підіймає ставки. Найчастіше відбувається після тимчасового успіху/перемоги. Нові труднощі Проблеми, що накопичуються, продовжують нагнітати та розвивати конфлікт. Катастрофа Момент оповіді, коли все пішло не так, а цілі, здається, неможливо досягти. Точка повороту Нові ідеї дарують надію та підводять до закінчення історії.

На курсах письменництва викладачі рекомендують використовувати Піраміду Фрейтаґа, яку створив німецький драматург та романіст в 19 сторіччі. Це популярний базовий шаблон розвитку сюжету серед письменників.

Проте часи змінились, і навіть у кінофільмах режисери починають із кульмінації. Правила можна порушувати, адаптуючи під сучасний ритм.

Шаблон «Характеристика героїв» містить таку інформацію щодо персонажа:

ім’я, вік, діяльність;

стартова точка героя в історії;

прагнення, мотивація;

зовнішність — зріст, статура, колір волосся, очей, стиль одягу, манери й жести;

мова героя — тон голосу, акцент, улюблені фрази;

характер, звички;

головний страх, великий секрет;

відносини героя з іншими персонажами;

важливі події із минулого;

сім’я, місце проживання, соціальний клас;

освіта, здоров’я, релігійні погляди;

інтереси та хобі.

Інструмент для проєктного менеджменту

Планування роботи над книгою схоже на планування роботи в IT-компанії. Книга — це проєкт, який демотивує величезним обсягом роботи. Тому я зробила декомпозицію завдань у Trello.

На моїй дошці є такі колонки:

Всі задачі. Сюди відправляю хаотично всі задачі та ідеї, щоб не тримати їх у голові. Пріоритет. Тут містяться відібрані задачі, які мають забезпечити мені результат тижня. Наприклад, в кінці тижня я хочу отримати відгуки бетарідерів напередодні виходу книги. Я шукаю шаблони оформлення відгуків у Canva та референси фото у Pinterest для фотосесії читачів. В роботі. Задачі, які взяла в роботу. Готово. Завершені задачі.

Я створюю собі чеклісти всередині задачі, щоби бачити приємну картинку «10/10» пунктів зроблено. Візуальне спостереження прогресу мотивує не кидати справу. Використовувала Scrum метод, коли визначала пріоритети задач.

Scrum — це гнучкий метод управління проєктами, який базується на ітеративному підході та спільній роботі команди. Завдяки регулярному зворотному зв’язку й оцінці результатів, дає змогу максимізувати цінність продукту і швидко впроваджувати зміни.

Обкладинка та штучний інтелект

Обкладинку створював Marketing Art Motion Designer — Павло Горб, який працює в студії Gameloft. Він був знайомим із сюжетом і розумів, що обкладинка має передавати таку інформацію:

уявлення про зміст;

жанр;

часи, в які відбуваються події.

Кроки зі створення обкладинки:

Я зробила прототип №1 у Word. Після опитування виявилось, що в респондентів чорний колір асоціюється із чимось жахливим, тому Павло змінив колір на бузковий, як у прототипі №2. Павло вставив протопив №2 в Adobe Firefly та зробив запит «ворон сидить на ретромашині на фоні ретро міста». Штучний інтелект видав кілька альтернативних зображень, і ми зрозуміли, в якому напрямі рухатись далі. Павло обрав найкращий варіант та доопрацював його у Photoshop. Вийшов прототип №3. Після опитування респондентів виявилось, що на обкладинці не вистачає маркетингового тексту, який би продавав читачеві повість. Один із бетарідерів порадив посадити ворону на модель авто співробітників НКВС — ГАЗ-М1, що відповідає контексту книги. Усі рекомендації Павло впровадив у прототипі №4.

Чотири прототипи обкладинки

А ось книга з фінальною обкладинкою:

Бетатестування

Мені хотілося створити книгу, яка б, не зважаючи на складний сюжет, легко сприймалась і не перевантажувала мозок сучасної людини. Тому я обрала бетарідерів різних вікових груп, професій та інтересів.

Бетарідер — це читач, що на прохання автора знайомиться з текстом перед публікацією.

Серед моїх бетарідерів були ті, хто не читає художню літературу. Такі люди люблять чітку стилістику без води і вступу на 100 сторінок, тож їхній відгук був важливий. Більшу частину таких рекомендацій та зауважень я втілила. Також звертала увагу, як сприймають текст читачі, що раніше не читали українською.

Бетатестування пройшла й обкладинка. Мені було важливо, щоб дивлячись на неї, людина інтуїтивно могла назвати ключові слова, які описують сюжет книги.

Пропозиція видавництву

Базові правила для комунікації із видавництвом.

Рукопис має бути завершеним на 100%. Самостійно відредагуйте текст, користуючись порадами бетарідерів та вебсервісів. Я користувалась сервісом для перевірки орфографії Languagetool. Для комунікації з видавцем використовуйте пошту на сайті видавництва, а не соціальні мережі. Ознайомтесь зі специфікою видавництва: можливо, вони не працюють із жанром, у якому ви написали книгу. Орієнтовний розмір листа до видавництва — 1 сторінка. Дотримуйтесь структури в листі до видавця. В моєму була така інформація:

вітання та представлення;

персоналізоване звернення до видавництва, відзначення його переваг та причина звернення;

абзац про книжку;

мій досвід, який допоміг у написанні;

тезисні відгуки бетарідерів, що передавали атмосферу книги;

опис цільової аудиторії;

абзац про себе;

вдячність;

контакти.

Прикріпіть до листа файли: рукопис, синопсис, анотацію та ваше резюме.

З курсу про письменництво, синопсис — короткий переказ твору, максимум на дві сторінки. Він також містить інформацію про жанр, обсяг тексту, персонажів й місця дії.

Якщо впродовж трьох–шести місяців видавництво вам не відповіло на листа — це остаточна відмова. На курсах дають пораду нагадати про себе через місяць, проте я повторно писала лише туди, де мій рукопис передали головному редактору.

Де ще застосувати навичку письменництва

Письменництво — це не тільки про мистецтво. Завдяки йому я можу:

створювати конверсійний контент для сайтів;

створювати зрозумілі та короткі інструкції для колег, чим прискорюю їхню адаптацію;

створювати логічні бізнес-процеси у CRM, адже вмію структурувати великі обсяги інформації.

У 2021 році на Netpeak Friends Day я познайомилась із видавцем, який дав корисні поради. Співпраця з письменником — це не стільки про творчість як про бізнес. Тому видавці прагнуть працювати з дорослою зрілою особистістю, здатною дотримуватись правил та дедлайнів.

Бонус. Правила для написання книги, які на 100% покращать її сюжет

Не розказуйте, а показуйте

По суті, тут використовуємо базове правило копірайтингу: замість пустих слів — деталі, які підтверджують ці характеристики. Приклади із моєї книги:

Не «Хлопцям морально важко на фронті», а «Щоби завести двигуни, хлопці розпалюють вогонь, аби зігріти піддон картера. Моторне мастило загусло, антифризу бракує. Ноги по коліна в багнюці, коні вкриваються піною, танкові гусениці застрягають в болотах». Не «Вона голодувала», а «Вона варила супи із кишок тварин із травами, змітала біля амбара сміття, від якого відокремлювала зерна пшениці».

Слабкості персонажа роблять його цікавішим

Ідеальний герой буде дратувати читача своєю прісністю. Іноді персонажі роблять те, чого ми від них не очікуємо.

Головний герой моєї книги, керуючись прагненням стати видатним інженером, одразу не помітив, як уряд використав його для створення машин в загарбницькій політиці СРСР.

Атмосфера

Створіть атмосферу, в якій події відбуваються. Опис — це матеріал і слова, присвячені відображенню того часу та місця. Без цього сюжет буде несправжнім, як типова історія підлітка в грі The Sims.

Динаміка

Нудно читати книгу, де протягом 100 сторінок нічого не відбувається. Сюжет має перебувати у постійній динаміці внаслідок дій героя, а не його думок.

Викресліть все, крім найзначніших деталей

Опис очевидних речей, тавтології, текст, який не веде до мети, — усе це створює враження чернетки. Ніби автор полінився зробити фінальне редагування і читач мусить самостійно відокремити важливе серед «води».

Аналіз конкурентів

Я постійно читала книги схожої тематики. Аналізувала сюжет, обкладинки, відгуки читачів. Згідно з прочитаними рецензіями, читачів дратують описи, які не стосуються сюжету. Мені запам’ятався один із відгуків на цю тему: «А потім почався якийсь борщ із хаотичних думок».

Висновок

Плануйте написання та подачу книги до видавництва в таск-менеджері, наприклад, Trello. Фіксуйте одразу всі документи в нотатки та додавайте теги для швидкого пошуку, наприклад, в Evernote. Робіть бетатестування сюжету книги, обкладинки, анотації, синопсису, листа до видавництва. Фінально відредагуйте свою роботу за допомогою правил для створення креативного сюжету. Читайте схожі роботи конкурентів та аналізуйте рецензії читачів на їхні книги.

Креатив підпорядковується project-менеджменту, майстерність вимагає десятків тисяч годин та гіперфокусу. Згідно з відгуком редактора із досвідом роботи 40 років, кращі роботи належать людям системним.

Якщо вам сподобались мої рекомендації й вам цікаво подивитися на результат їхнього впровадження, можете придбати мою книгу на сайті видавництва.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.