Як ШІ може трансформувати ринок копірайтингу в Україні

Передбачення про те, що штучний інтелект залишить копірайтерів без роботи, лунають уже не перший рік. І як їм не вірити, коли майже всі експерти називають його технологією майбутнього?

73% опитаних спеціалістів бачать його основну перевагу у швидкості генерації контенту, 45% — в оптимальному співвідношенні ціни та якості, а 33% цілком задоволені якістю текстів на виході.

То що робити копірайтерам? Які зміни відбуватимуться на ринку фрилансу? І як трансформуються великі агенції? Відповідь на всі ці запитання — в огляді WordFactory.

До чого готуватися копірайтерам?

По-перше, приготуйтеся до безповоротних змін у робочому процесі. Штучний інтелект існує і працює ефективно — це підтверджують понад 80% опитаних нами експертів. Тому саме ті, хто зможе опанувати нові технології та підвищити з їхньою допомогою продуктивність своєї праці, вийдуть уперед у конкурентній боротьбі.

Ольга Пантелєєва, СМО навчального центру DAN IT education дає підказку про те, як саме може виглядати співпраця людини зі штучним інтелектом:

Копірайтер не може бути експертом у всіх напрямах, у цьому випадку приходить на допомогу ШІ для генерації основи статті. Далі копірайтер обов’язково повинен зробити детальний рерайтинг, який потім має вичитати експерт з напряму, щоб матеріал був дійсно цінним для людини, яка його читатиме.

Генерувати тексти «в лоб» нераціонально — такі матеріали мають низьку якість і можуть містити певні неточності. Але використовувати штучний інтелект як генератор чернеток дуже зручно. Він дає змогу заощадити чимало часу на пошуку й опрацюванні матеріалу.

Замість ознайомлення з десятками джерел ви можете зробити один запит, а потім скоротити отриманий результат і зробити максимально змістовні висновки лише за кілька ітерацій.

По-друге, попрощайтеся з монотонною роботою. Картки товарів, шаблонні статті, гостьові дописи й тексти для закупівлі посилань можна буде генерувати автоматично. Це означає, що ринок поступово очищатиметься від тих, хто прийшов у копірайтинг заради додаткового заробітку й не може чи не хоче присвячувати достатньо часу професійному розвитку.

По-третє, будьте готові до вузької спеціалізації. Уміння поверхово розібратися в темі й написати текст загального плану за кілька годин уже не виглядає таким цінним, як раніше. У цій роботі краще працюватиме зв’язка ШІ + редактор.

Тому в копірайтингу перевага буде у людей, які прийшли в цю професію з інших галузей — медицини, інжинірингу, розробки програмного забезпечення тощо. Про це говорить Дмитро Красовський, SEO Tech Lead у Classifieds Department Netpeak:

Поки що великі експертні статті краще вдаються людині, принаймні російською та українською мовами.

Як зміняться великі контент-агенції?

Якщо у фрилансерів є час на адаптацію до нових реалій, то студіям копірайтингу потрібно трансформуватися вже тут і зараз. Єдина альтернатива — втрата своїх позицій і, врешті-решт, остаточне зникнення.

Насамперед великі компанії мають чітко окреслити коло завдань, які можна довірити штучному інтелекту. А в інший список потраплять завдання, які продовжать виконувати автори. Експертка з маркетингу Ольга Коломицева зазначає:

На мій погляд, ШІ, наприклад ChatGPT, створює кращі тексти саме англійською мовою. Тексти українською йому вдаються гірше. ChatGPT використовують здебільшого для написання SEO-текстів або статей для лінкбілдингу.

Але є робочі процеси, де людина з машиною мають працювати пліч-о-пліч. Штучний інтелект може згенерувати чернетку статті й підібрати інформацію, щоб допомогти автору подолати страх чистого аркуша. А після написання матеріалу він запропонує ідеї креативу, які зроблять текст більш живим, цікавим і привабливим.

Андрій Редько, SEO Specialist у SKELAR, підтверджує це:

Ми комбінуємо тексти, написані людиною та ШІ. На мій погляд, це ідеальний підхід до написання текстів у 2023 році.

Варто звернути увагу на неочевидний наслідок появи штучного інтелекту — трансформацію кадрової політики контент-агенцій. Відбір копірайтерів у найближчому майбутньому буде схожий на співбесіди з розробниками програмного забезпечення.

Кандидати отримуватимуть технічне завдання на генерацію та опрацювання тексту за допомогою штучного інтелекту. Перемагатиме той, хто прийде в компанію зі своєю колекцією промптів, які дадуть змогу швидко генерувати якісний контент і виконувати супутні завдання.

Що треба зробити просто зараз?

Якщо ви вибрали для себе шлях копірайтера-фрилансера, подумайте, чи хочете ви розвиватися саме в цьому напрямі. Можливо, це прозвучить трохи жорстоко, але штучний інтелект відсіє дилетантів, залишивши на ринку професіоналів. Та й останнім доведеться трансформувати своє мислення, вибравши вузьку спеціалізацію та навчившись працювати з новими інструментами.

Про їхні перспективи вдало сказав CEO aboutu.live Олександр Карташов:

Розвивайте мислення, щоб ваш мозок міг створювати складні інтелектуальні об’єкти й ви могли витримати ще років десять конкуренцію з ШІ.

У маркетингових агенцій і контент-студій немає часу на розгойдування. Вони мали б узяти на озброєння штучний інтелект ще вчора. Якщо ви не зробили цього раніше, сьогодні вам доведеться наздоганяти конкурентів, докладаючи чималих зусиль.

ШІ змінить бізнес майже в усіх аспектах, змусивши переглянути більшість робочих процесів, перелік інструментів і навіть кадрову політику.

Висновок

Штучний інтелект — це майбутнє, яке настало вже сьогодні. Він завоював ринок настільки тихо та плавно, що ви просто могли цього не помітити. Але це факт. Неважливо як ви до нього ставитеся. Треба просто прийняти його й адаптуватися, щоб витримати жорстку конкуренцію.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.