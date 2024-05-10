Заробіток у TikTok: як працює монетизація

TikTok — це платформа коротких відео, що стрімко розвивається. Потужний інструмент для творців контенту, які прагнуть не лише розважати, але й заробляти. З безліччю активних користувачів та гнучкими можливостями монетизації. Платформа відкриває нові горизонти для генерування доходу.

У статті я навів практичний досвід, який стане в пригоді всім, хто бажає вийти на дохід від 100 000 гривень на місяць.

Що потрібно, аби отримувати гроші

Коли ви вже не новачок на платформі, маєте деяку статистику й хочете одержувати гроші, потрібні дві речі:

Продуктивно вести TikTok, тобто стабільно набирати від 30 000 переглядів та заохочувати глядачів робити цільові дії. Шукати людей, які за це заплатять гроші.

Уявіть, що продуктивно вести TikTok уже вмієте, набираєте велику кількість переглядів. Далі детально розказую про другий пункт, як на цьому заробити.

Три офіційні способи монетизації

TikTok Shop

Це нова функція, яка дає користувачам змогу купувати та продавати продукти безпосередньо в додатку. Чудовий спосіб для авторів контенту монетизувати свою аудиторію, а для брендів — охопити нових клієнтів.

Я провів дослідження можливостей монетизації й маю такі висновки:

У TikTok Shop можна заробляти оглядами, добірками, розпакуванням.

Можна вибирати будь-які продукти у внутрішньому маркетплейсі та додавати їх у свої відео. На товарах відразу вказана ціна, яку отримують блогери за продаж через свій контент. Комісія може сягати до 20% за продаж + податки.

Можна отримати пропозицію від брендів для безкоштовного огляду — free samples.

Після того, як вас додали до партнерської програми і ви зайшли на маркетплейс, побачите, що деякі товари мають опцію «запросити зразок». Просто натисніть цю кнопку. Бренд розгляне ваш акаунт і вирішить прийняти або відхилити ваш запит — ніяких незручних переговорів або контактів не потрібно.



Після отримання зразка ви опублікуєте контент, позначивши його тегом.

Поради щодо вибору товару: зверніть увагу на товари, які часто з'являються у відео. Це хороший знак, продукт популярний;

у картці товару видно інформацію про великі продажі — цей товар на піку, його можна брати в рекламу;

звертайте увагу на високу комісію — отримаєте більше прибутку за витрачений час;

важливо — завжди перевіряйте рейтинги та огляди продуктів, перш ніж вирішите їх просувати. На кону ваша репутація.

Можна допомогати блогерам, які мають бази підписників різних масштабів та проживають в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі, Таїланді, Великобританії, США, В'єтнамі та на Філіппінах інтегруватися з TikTok Shop. Для просування та продажу чужих продуктів безпосередньо через платформу.



Обов’язкова умова, щоби скористатись цією опцією — блогеру треба мати паспорт або водійське посвідчення країни перебування з наведеного переліку.

Переваги TikTok Shop для монетизації

Прямий доступ до аудиторії. Автори контенту можуть легко рекомендувати продукти своїм підписникам, що збільшує конверсії. Нове джерело доходу. Це ще один спосіб авторам контенту заробити гроші, окрім реклами та спонсорства. Короткий шлях для купівлі. Користувачі можуть купувати продукти, не виходячи з TikTok. Це дає можливість зайвий раз не переходити на реферальні посилання, робити зайві дії та інше

Відеоподарунки

Цей механізм дозволяє глядачам висловлювати подяку творцям контенту через подарунки у відео.

Подарунки можна дарувати на прямих трансляціях. Це своєрідні «компліменти», які купують за реальну валюту. Наприклад, недорогі «троянди» за 1 монету або «кепки» за 99 монет.

Внутрішню валюту можете використовувати для донатів, проходження завдань або спеціальних голосувань. Зауважу, що на платформі продумано багато елементів гейміфікації та залучення аудиторії для донатів.

Наприклад, кожен автор може створювати свої кастомні подарунки або завдання для аудиторії.

Також усі ці подарунки можна конвертувати в діаманти. А їх вже можна перевести в гроші або обміняти на монети для подальшого використання для платформи.

Для отримання подарунків ваш акаунт має відповідати певним критеріям:

проживання в країні, доступній для цієї функції (США, Канада, країни Євросоюзу, Україна тощо);

вік — від 18, а в Південній Кореї від 19 років;

кількість підписників мінімум 10 000;

акаунт старше 30 днів;

регулярна публікація відео за останні 30 днів;

гарна репутація (відсутність банів тощо) та дотримання правил спільноти щодо умов використання.

Збір Діамантів

Діаманти TikTok — форма винагороди за створення популярного контенту. Творці збирають діаманти, коли одержують подарунки від глядачів за свої відео чи трансляції у прямому ефірі. Зібрані діаманти можна обміняти на грошові винагороди чи віртуальні предмети.

Для збору діамантів необхідно відповідати критеріям, подібним до вимог для отримання відеоподарунків:

проживання в країні, де доступна дана функція, вік 18+ (або відповідність місцевим віковим вимогам);

хороша репутація облікового запису;

дотримання правил спільноти та умов використання.

Інші способи монетизації

Я написав 10 пунктів, які монетизують TikTok. Вони базові, насправді їх набагато більше.

Чим можна займатися, якщо вмієте вести комерційні TikTok:

Продавати бізнесам, експертам та блогерам послуги зі створення контенту в TikTok та залучати їм клієнтів чи аудиторію. Відкрити власний бізнес, налаштувати для нього TikTok і отримувати звідси платоспроможних клієнтів. Стати експертом із TikTokу. Зможете продавати власні консультації або наставництво для інших людей, які тільки починають. Здебільшого це бізнеси, які тільки хочуть зайти до платформи, але вони вже мають маркетологів, контент-мейкерів, які робитимуть зазначені вами стратегії, плани тощо. Стати продюсером і одержувати відсоток від прибутку проєкту. Наприклад, у вас у ТікТоці є знайомий, який має власний магазин одягу. Ви з ним домовляєтеся про партнерство й берете на себе зобов'язання з просування, пошуку моделі тощо, вкладаєтеся в проєкт. Й отримуєте, наприклад, 15% прибутку з кожного продажу. Навчати штатних робітників. Компанії вкладаються в навчання, купують його у вас за $500-$2000. Ви навчаєте 2-3-5 штатних співробітників, які за $400 на місяць роблять роботу, яку можна купити на ринку за $1500 і вище. Таким чином, компанії дуже заощаджують. Створити навчальні курси або індивідуальні програми щодо TikTok платформи і просувати їх. Навчати блогерів-початківців вести власний TikTok — швидко набирати аудиторію і виходити на перегляди та рекламні замовлення тощо. Станьте амбасадором. Оберіть бренд і станьте його представником у TikTok. Хороший приклад — акаунт Монобанку. Його веде Олександр Кузнєцов. Відомий блогер, який є обличчям ще одного популярного акаунту Дія. Олександр виконує роль крутого штатного працівника.

Монетизувати трафік рекламою. Наприклад, прокачати свій блог та продавати на ньому рекламу. Створити тематичний канал у месенджерах. Перевести туди більшість ваших підписників і продавати на каналі рекламу. Випустити пісню, просувати її в TikTok — якщо ви музикант, можете отримати мільйони прослуховувань.

Якщо ви робите відео, які надихають людей підписуватися, залишати заявки і купувати у вас, знайдеться велика кількість охочих заплатити вам за цю навичку.

Висновки

TikTok Shop — дієвий інструмент для монетизації, який може принести значну користь як авторам контенту, так і брендам. Автори одержують додатковий дохід, а бренди — розширюють свою клієнтську базу. Щоб ваші фінансові цілі як автора контенту втілювалися ефективно, потрібно слідкувати за трендами TikTok, створювати якісний контент, співпрацювати з брендами та використовувати аналітику для оптимізації продажів. Брендам необхідно розробити чітку маркетингову стратегію, колаборуватися з популярними авторами контенту, пропонувати якісні продукти та зручний досвід покупок.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.