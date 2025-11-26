11 промптов для ChatGPT, которые ускорят работу SEO-специалиста

11 промптов для ChatGPT, которые ускорят работу SEO-специалиста

Искусственный интеллект трудно назвать новинкой для маркетологов. Уже несколько лет подряд его активно используют для успешной работы в различных сферах маркетинга от чат-ботов до аналитики. Кроме того, инструмент стал хорошим помощником для SEO-специалистов.

AI помогает автоматизировать ряд задач, благодаря чему удается экономить время, повышать эффективность работы. В этом тексте рассмотрю варианты промптов для ChatGPT, которые могут существенно облегчить рутину SEO-специалистов.

Почему именно ChatGPT

ChatGPT — это одна из самых мощных языковых моделей, работающая на основе искусственного интеллекта, а точнее на технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer). Он может вести диалоги с пользователем, отвечать на вопросы, анализировать контекст и помогать решать широкий спектр задач.

Основная особенность ChatGPT — способность понимать естественную речь. Он может подстраиваться под стиль и тон разговора, что делает его идеальным помощником для решения многих задач, от разработки стратегии до написания SEO-текстов.

Как искать ключевые слова с ChatGPT

Поиск ключей — это один из основных этапов SEO, от которого зависит успех оптимизации сайта. Хотя ChatGPT не является традиционным инструментом для SEO-аналитики, как Google Keyword Planner или Ahrefs, он может помочь на начальных этапах поиска.

Сбор базовых ключевых слов

ChatGPT — отличный инструмент для генерации идей и поиска ключевых фраз, которые не всегда приходят в голову при использовании стандартных инструментов. Основное преимущество — скорость и возможность создавать вариации фраз на основе общих терминов.

Например, у вас есть общая тема, такая как «печать на футболках». ChatGPT поможет сформировать длинный список вариантов на основе конкретных вопросов пользователей или трендов. Это отлично подходит для создания контента, ориентированного на ответы на запросы аудитории (People Also Ask).

Другой вариант сбора — через поисковые подсказки. В этом случае предлагаете такой промпт:

Какие ключевые слова чаще всего используют пользователи поисковой системы Google для поиска информации о печати на футболках?

Получаете ответ:

Эти ключевые слова можно использовать для поиска:

синонимов;

ключей с длинным хвостом;

ключей уже с помощью специализированных сервисов и инструментов.

Расширение семантического ядра с помощью ChatGPT

Если у вас уже есть готовое семантическое ядро, ChatGPT поможет расширить его, предлагая дополнительные варианты ключевых слов на основе вашей тематики. Просто спросите модель о вариантах с длинным хвостом или LSI (Latent Semantic Indexing) для вашей ниши.

Промпт:

Подбери ключевые слова с длинным хвостом на тему: Печать футболок на заказ

Перевод ключевых слов

Если есть необходимость в переводе ключей, ИИ легко с этим справится. Для удобства можете попросить его оформить все в табличном виде.

Сделай перевод ключевых слов с украинского на английский язык, используй табличный формат.

Промпты для контента

Чат-бот отлично подходит для выполнения различных контентных рутинных задач, которые почти ежедневно приходится выполнять seo-специалистам. Рассмотрим несколько из них.

Темы для текстов

С помощью простого промпта ChatGPT выдаст вам десяток интересных тем для статьи:

Придумай 10 тем для текста на тему «Термотрафаретная печать». Используй ключевое слово «печать на футболках». Объем заголовка не должен превышать 120 символов. Тема должна соответствовать EEAT Google.

Получите такой результат:

Можете также попросить ChatGPT сгенерировать план к любой из выбранных вами статей:

Напиши план из 4 пунктов для статьи на тему «Как выбрать футболки для термотрансферной печати: советы для идеального результата».

Промпти для генерации SEO-текстов

До появления ChatGPT на создание качественной SEO-статьи копирайтер тратил от трех до десяти часов. Сначала он подробно изучал задание, составлял первичный план, собирал необходимую информацию, писал текст и проверял его на ошибки. После этого еще около часа, чтобы SEO-специалист мог оценить текст на соответствие требованиям поисковой оптимизации. Теперь процесс значительно короче.

С помощью ChatGPT под поисковики создаются десятки разнообразных статей. Искусственный интеллект хорошо справляется с созданием текста для категорий сайта, блога, карточки товара, аутрич-статьи или пресс-релиза. Главное — написать эффективный промпт.

Чтобы текст, написанный ИИ, было сложно отличить от написанного человеком, стоит в промпт также добавить два главных условия:

Персонификация. Укажите от имени кого должен быть написан текст, например:

Напиши текст так, как бы это сделал 40-летний архитектор из Киева.

Или:

Представь, что ты дипломированный дизайнер и напиши текст, соответствующий следующим требованиям...

Эмоциональная часть. Укажите, что писать нужно, как человек, используя эмоциональные и переходные слова, идиомы, неформальный язык.

Помните, что чем больше полезной информации вы предоставите искусственному интеллекту, тем более точный и качественный ответ получите.

Для генерации seo-текста рекомендую в промпе указывать:

от имени кого писать;

тему, а в идеале — план текста;

необходимый объем;

ключевые слова;

каких фраз не должно быть;

для кого писать — укажите, что писать нужно для людей, используя эмоциональные слова и неформальный язык;

общие пожелания к тексту, например, количество заголовков, наличие списков.

Вот мой вариант промпта для создания текста:

Напиши текст на 3000 символов на тему «Как выбрать электрочайник». В тексте используй такие фразы: разновидности, выбор, совет, мощность, электрический чайник, электрочайник. Текст должен содержать 3 заголовка и 2 нумерованных списка. Напиши так, как бы это сделал опытный продавец-консультант бытовой техники. Используй неформальный язык, эмоциональные слова.

Сгенерированные искусственным интеллектом тексты обязательно нужно перечитывать и, при необходимости, редактировать. ИИ выдаёт себя не всегда корректным использованием сложных слов и пунктуационными ошибками при формировании списков.

Подробнее о создании SEO-текстов с помощью ИИ читайте в нашем материале.

Создание метатегов с ChatGPT

Метатеги играют ключевую роль в продвижении, но когда речь идет об оптимизации масштабных сайтов с множеством страниц, процесс становится рутинным и однообразным. Так почему бы не доверить эту задачу нейросети?

Для формирования тега <title> отдельной страницы подойдет такой промпт:

Сгенерируй 3 варианта title для страницы о печати на футболках под заказ в Киеве. Соблюдай требования: title должен состоять только из ключевых слов и названия магазина;

длина title должна составлять от 55 до 70 символов;

включи ключевые слова: печать футболок, Киев, заказать, недорого;

не используй точки;

можно использовать: двоеточие, запятую, тире;

в конце предложения впиши название интернет-магазина: [Мой магазин]

Похожий промпт можно использовать и для формирования тега <description>:

Сгенерируй 3 варианта description для страницы о печати на спортивных футболках под заказ в Киеве. Соблюдай требования: description должен содержать ключевые слова: печать футболок, Киев, под заказ, цена, интернет-магазин «Мой магазин»;

длина description должна составлять 120–150 символов;

внутри description, между логическими частями текста используй эмодзи ✔, ⚡️;

напиши так, как бы это сделал опытный seo-специалист; Используй образец для написания.

Другая ситуация, когда приходится формировать метатеги для многих однотипных страниц, например, для карточек товара. В таком случае проще использовать шаблонный вариант.

Пример промпта для генерации тега <title>:

Сгенерируй title по этому шаблону: «[Переменная]: заказать [переменная] в Киеве, Украина, цена, каталог | Интернет-магазин Мой магазин» Соблюдай требования: в место [переменная] нужно вставить ключевые запросы, которые я предоставлю;

вторая [переменная] должна начинаться с буквы в нижнем регистре, а остальные буквы оставаться в том регистре, что приведены. Ключи: Друг на футболках Печать на футболках с принтом Печать на худи

И вот, что получите в ответ:

По такому же образцу подготовлю и промпт для тега <description>:

Сгенерируй description по этому шаблону: «Качественный [переменная] под заказ в интернет-магазине ⭐ Мой Магазин ✔️ Лучшие цены на [переменная] ✔️ Фото, отзывы ⚡️ Быстрая доставка по всей Украине ☎️ (044) 000 00 11 Соблюдай требования: в место [переменная] нужно вставить ключевые запросы, которые я скину; [переменная] должна начинаться в нижнем регистре

Создание разметки Schema

Структурированные данные или schema markup — это ключевой элемент кода, который позволяет поисковым системам более эффективно понимать содержание веб-страниц. Благодаря такой разметке ваш сайт не просто будут показывать в результатах поиска, а выделять его среди других, давая пользователям больше релевантной информации.

Представьте, человек ищет «печать на футболках в Киеве». И вместо стандартного перечня сайтов видит не просто список, а детали: какие виды печати можно сделать на футболках, какие цвета футболок, что говорят об услугах пользователи и даже где заказать.

Использование ChatGPT для создания основы страницы значительно облегчит техническую работу, и вы сможете сосредоточиться на том, что требует ваших креативных идей. Впрочем, всегда стоит проверять сгенерированную структуру через валидатор Schema.org.

Попробуйте такой простой промпт:

Сгенерируй разметку меню структурированных данных для сайта услуг, предлагающего печать на футболках в Киеве.

Результат:

Генерация карты сайта

XML-карта сайта — это один из важнейших элементов технического SEO. Она позволяет поисковым системам понять структуру ресурса, находить новые страницы и оптимизировать индексацию.

Модель ChatGPT, благодаря своим алгоритмам обработки текста, способна:

Понимать структуру сайта на основе информации о категориях, подкатегориях, страницах продуктов или блогах. Генерировать XML-файлы, прописывая все необходимые теги (<urlset>, <url>, <loc>, <lastmod>, <changefreq>, <priority>). Учитывать частоту обновления контента, предлагая логические значения для <changefreq> (daily, weekly, monthly) в зависимости от типа страницы. Выставлять приоритеты, автоматически выставляя соответствующие значения для <priority>. Например, для главной страницы — 1.0, для информационных разделов — 0.6. Быстро адаптировать карту, добавляя новые страницы или изменяя параметры для уже существующих.

Чтобы начать работу, достаточно одной фразы:

Напиши XML-карты сайта для этого ресурса: https://www.site/

Какое будущее у SEO после появления ChatGPT?

С развитием технологий искусственного интеллекта, таких как ChatGPT и AI review, многие начали задаваться вопросом: останется ли SEO актуальным? Ведь теперь AI-инструменты могут не только создавать контент, но и анализировать ключевые слова, оптимизировать метаданные и даже формировать стратегии продвижения. Однако не все так просто.

Искусственный интеллект становится отличным инструментом для автоматизации рутинных задач: написания текстов, создания технических файлов (например, XML-карт сайта) или анализа конкурентов. Впрочем, он работает на основе имеющихся данных и не может учитывать стратегические цели бизнеса, индивидуальные особенности аудитории или тренды, которые только начинают формироваться. Поэтому для получения результата важно писать подробные, четкие, но не слишком длинные промпты.

Таким образом, ChatGPT — это не конец эры SEO, а новый этап его развития. SEO-специалисты, способные адаптироваться к изменениям, научатся использовать AI и будут иметь значительное преимущество.

Читайте также, как попасть в результаты ChatGPT с помощью генеративной поисковой оптимизации.

Выводы

ChatGPT помогает собирать базовые запросы, расширять семантическое ядро, искать LSI-фразы и переводить ключевые слова для многоязычных проектов. Модель упрощает подбор тем, составление планов статей и генерацию текстов, позволяя сократить время на подготовку SEO-материалов. ChatGPT может создавать тексты для разных типов страниц, но для естественности нужно указывать в промте тон, роль автора, эмоциональность и целевую аудиторию. Искусственный интеллект эффективно генерирует title и description как для отдельных страниц, так и для больших массивов страниц по шаблонам, что ускоряет оптимизацию. ChatGPT помогает создавать schema markup и XML-карты сайта, уменьшая нагрузку на специалиста и ускоряя индексацию. Появление ChatGPT не отменяет SEO, а трансформирует его — автоматизирует рутину, но не заменяет аналитическое мышление, стратегическое видение и креативность специалиста.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ChatGPT?

ChatGPT — это инструмент на базе искусственного интеллекта, созданный OpenAI, который генерирует тексты, отвечает на вопросы и помогает решать различные задачи, в частности, в SEO.

Как ChatGPT может быть полезен в SEO?

Он помогает автоматизировать рутинные задачи: создание метаописаний, генерацию контента, подбор ключевых слов, написание технических текстов и даже анализ конкурентов.

Можно ли использовать промпты для ChatGPT, чтобы создавать контент?

Да, ChatGPT способен быстро генерировать контент. Однако текст нужно проверять на соответствие вашим целям, адаптировать под стиль бренда и обеспечивать его уникальность.

Понимает ли ChatGPT правила SEO?

Да, но на базовом уровне. ChatGPT генерирует SEO-дружественные тексты, но не учитывает глубокий анализ семантики или конкретные технические требования. Для оптимального результата требуется доработка.

Какие ограничения в использовании ChatGPT?

ChatGPT не работает с реальными данными в реальном времени, не имеет доступа к инструментам SEO-аналитики и не учитывает тренды без дополнительных подсказок.