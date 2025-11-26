11 промптів для ChatGPT, які пришвидшать роботу SEO-фахівця

Штучний інтелект важко назвати новинкою для маркетологів. Уже кілька років поспіль його активно використовують для успішної роботи в різних сферах маркетингу від чат-ботів до аналітики. Окрім цього, інструмент став хорошим помічником для SEO-спеціалістів.

AI допомагає автоматизувати низку завдань, завдяки чому вдається економити час, підвищувати ефективність роботи. У цьому тексті розгляну варіанти промптів для ChatGPT, які можуть суттєво полегшити рутину SEO-фахівців.

Чому саме ChatGPT

ChatGPT — це одна з найпотужніших мовних моделей, що працює на основі штучного інтелекту, конкретніше на технології GPT (Generative Pre-trained Transformer). Він може вести діалоги з користувачем, відповідати на питання, аналізувати контекст і допомагати вирішувати широкий спектр завдань.

Основна особливість ChatGPT — це здатність розуміти природну мову. Він здатен підлаштовуватися під стиль і тон розмови, що робить його ідеальним помічником для вирішення багатьох завдань, від розробки стратегії до написання SEO-текстів.

Як шукати ключові слова з ChatGPT

Пошук ключів — це один з основних етапів SEO, від якого залежить успіх оптимізації сайту. Хоча ChatGPT не є традиційним інструментом для SEO-аналітики, як Google Keyword Planner чи Ahrefs, він може допомогти на початкових етапах пошуку.

Збір базових ключових слів

ChatGPT — чудовий інструмент для генерації ідей і пошуку ключових фраз, котрі не завжди спадають на думку при використанні стандартних інструментів. Основна перевага — швидкість і можливість створювати варіації фраз на базі загальних термінів.

Наприклад, у вас є загальна тема, як-от «друк на футболках». ChatGPT допоможе сформувати довгий список варіантів на основі конкретних питань користувачів або трендів. Це чудово підходить для створення контенту, орієнтованого на відповіді на запити аудиторії (People Also Ask).

Інший варіант збору — через пошукові підказки. У цьому разі пропонуєте такий промпт:

Які ключові слова найчастіше використовують користувачі пошукової системи Google для пошуку інформації про друк на футболках?

Отримуєте відповідь:

Ці ключові слова можна використовувати для пошуку:

синонімів;

ключів з довгим хвостом;

ключів вже з допомогою спеціалізованих сервісів та інструментів.

Розширення семантичного ядра за допомогою ChatGPT

Якщо у вас є вже готове семантичне ядро, ChatGPT допоможе розширити його, пропонуючи додаткові варіанти ключових слів на основі вашої тематики. Просто запитайте модель про варіанти з довгим хвостом або LSI (Latent Semantic Indexing) для вашої ніші.

Промпт:

Підбери ключові слова з довгим хвостом на тему: Друк футболок на замовлення

Переклад ключових слів

Якщо є необхідність у перекладі ключів, ШІ легко з цим справиться. Для зручності можете попросити його оформити все в табличному вигляді.

Зроби переклад ключових слів з української на англійську мову, використовуй табличний формат.

Промпти для контенту

Чат-бот чудово підходить для виконання різноманітних контентних рутинних завдань, які мало не щодня доводиться виконувати seo-спеціалістам. Розглянемо кілька з таких.

Теми для текстів

З допомогою простенького промпту ChatGPT видасть вам десяток цікавих тем для статті:

Придумай 10 тем для тексту на тему «Термотрафаретний друк». Використай ключове слово «друк на футболках». Обсяг заголовка не має бути більшим, ніж 120 символів. Тема має відповідати EEAT Google.

Отримуєте такий результат:

Можете також попросити ChatGPT згенерувати план до будь-якої з вибраних вами статей:

Напиши план з 4 пунктів для статті на тему «Як вибрати футболки для термотрансферного друку: поради для ідеального результату».

Промпти для генерації SEO-текстів

До появи ChatGPT, на створення якісної SEO-статті копірайтер витрачав від трьох до десяти годин. Спочатку він детально вивчав завдання, складав первинний план, збирав необхідну інформацію, писав текст і перевіряв його на помилки. Після цього ще близько години, щоби SEO-фахівець міг оцінити текст на відповідність вимогам пошукової оптимізації. Тепер процес значно коротший.

З допомогою ChatGPT під пошуковики створюються десятки різноманітних статей. Штучний інтелект добре порається зі створенням тексту для категорій сайту, блогу, картки товару, аутріч-статті чи пресрелізу. Головне — написати ефективний промпт.

Щоби текст, написаний ШІ, було складно відрізнити від написаного людиною, варто в промпт також додати дві головні умови:

Персоніфікація. Вкажіть від імені кого повинен бути написаний текст, наприклад:

Напиши текст так, як би це зробив 40-річний архітектор з Києва.

Або:

Уяви, що ти дипломований дизайнер і напиши текст, що відповідає наступним вимогам…

Емоційна частина. Зазначте, що писати потрібно, як людина, використовуючи емоційні й перехідні слова, ідіоми, неформальну мову.

Пам’ятайте, що чим більше корисної інформації ви надасте штучному інтелекту, тим точнішу та якіснішу відповідь отримаєте.

Для генерації seo-тексту рекомендую в промпті вказувати:

від імені кого писати;

тему, а в ідеалі — план тексту;

потрібний обсяг;

ключові слова;

яких фраз не повинно бути;

для кого писати — вкажіть, що писати потрібно для людей, використовуючи емоційні слова й неформальну мову;

загальні побажання до тексту, наприклад, кількість заголовків, наявність списків.

Ось мій варіант промпту для створення тексту:

Напиши текст на 3000 символів на тему «Як вибрати електрочайник». В тексті використовуй такі фрази: різновиди, вибір, порада, потужність, електричний чайник, електрочайник. Текст має містити 3 заголовки та 2 нумеровані списки. Напиши так, як би це зробив досвідчений продавець-консультант побутової техніки. Використовуй неформальну мову, емоційні слова.

Згенеровані штучним інтелектом тексти обов’язково потрібно перечитувати та, за потреби, редагувати. ШІ видає себе не завжди коректним використанням складних слів і пунктуаційними помилками при формуванні списків.

Детальніше про створення SEO-текстів з допомогою ШІ читайте в нашому матеріалі.

Створення метатегів з ChatGPT

Метатеги грають ключову роль у просуванні, але коли мова йде про оптимізацію масштабних сайтів із безліччю сторінок, процес стає рутинним і одноманітним. Тож чому б не довірити це завдання нейромережі?

Для формування тегу <title> окремої сторінки підійде такий промпт:

Згенеруй 3 варіанти title для сторінки про друк на футболках під замовлення в Києві. Дотримуйся вимог: title має складатися лише з ключових слів і назви магазину;

довжина title має становити від 55 до 70 символів;

включи ключові слова: друк футболок, Київ, замовити, недорого;

не використовуй крапки;

можна використовувати: двокрапку, кому, тире;

наприкінці речення впиши назву інтернет-магазину: [Мій магазин]

Схожий промпт можна використати й для формування тегу <description>:

Згенеруй 3 варіанти description для сторінки про друк на спортивних футболках під замовлення в Києві. Дотримайся вимог: description має містити ключові слова: друк футболок, Київ, під замовлення, ціна, інтернет-магазин «Мій магазин»;

довжина description повинна становити 120–150 символів;

всередині description, між логічними частинами тексту використовуй так емоджі ✔, ⚡️;

напиши так, якби це зробив досвідчений seo-спеціаліст; Використовуй зразок для написання.

Іншою є ситуація, коли доводиться формувати метатеги для багатьох однотипних сторінок, наприклад, для карток товару. В такому разі простіше використати шаблонний варіант.

Приклад промпту для генерації тегу <title>:

Згенеруй title за цим шаблоном: «[Змінна]: замовити [змінна] у Києві, Україна, ціна, каталог | Інтернет-магазин Мій магазин” Дотримуйся вимог: на місце [змінна] потрібно вставити ключові запити, які я надам;

друга [змінна] має починатися з літери в нижньому регістрі, а решта літер залишатися в тому регістрі, що наведені. Ключі: Друг на футболках Друк на футболках з принтом Друк на худі

І ось, що отримаєте у відповідь:

За таким самим взірцем підготую і промпт для тегу <description>:

Згенеруй description за цим шаблоном: “Якісний [змінна] під замовлення в інтернет-магазині ⭐ Мій Магазин ✔️ Найкращі ціни на [змінна] ✔️ Фото, відгуки ⚡️ Швидка доставка по всій Україні ☎️ (044) 000 00 11 Дотримуйся вимог: на місце [змінна] потрібно вставити ключові запити, що я скину; [змінна] повинна починатися в нижньому регістрі

Створення розмітки Schema

Структуровані дані або schema markup — це ключовий елемент коду, який дає змогу пошуковим системам більш ефективно розуміти зміст вебсторінок. Завдяки такій розмітці ваш сайт не просто показуватимуть у результатах пошуку, а виділятимуть його серед інших, даючи користувачам більше релевантної інформації.

Уявіть, людина шукає «друк на футболках у Києві». І замість стандартного переліку сайтів бачить не просто список, а деталі: які види друку можна зробити на футболках, які кольори футболок, що кажуть про послуги користувачі й навіть де замовити.

Використання ChatGPT для створення основи сторінки значно полегшить технічну роботу, і ви зможете сфокусуватися на чомусь, що потребує ваших креативних ідей. Втім, завжди варто перевіряти згенеровану структуру через валідатор Schema.org.

Спробуйте такий простий промпт:

Згенеруй розмітку меню структурованих даних для сайту послуг, що пропонує друк на футболках в Києві.

Результат:

Генерація мапи сайту

XML-карта сайту — це один із найважливіших елементів технічного SEO. Вона дає змогу пошуковим системам зрозуміти структуру ресурсу, знаходити нові сторінки й оптимізувати індексацію.

Модель ChatGPT, завдяки своїм алгоритмам обробки тексту, здатна:

Розуміти структуру сайту на основі інформації про категорії, підкатегорії, сторінки продуктів або блогів. Генерувати XML-файли, прописуючи всі необхідні теги (<urlset>, <url>, <loc>, <lastmod>, <changefreq>, <priority>). Враховувати частоту оновлення контенту, пропонуючи логічні значення для <changefreq> (daily, weekly, monthly) залежно від типу сторінки. Виставляти пріоритети, автоматично виставляючи відповідні значення для <priority>. Наприклад, для головної сторінки — 1.0, для інформаційних розділів — 0.6. Швидко адаптувати карту, додаючи нові сторінки або змінюючи параметри для вже наявних.

Щоби розпочати роботу, достатньо лише однієї фрази:

Напиши XML-карти сайту для цього ресурсу: https://www.site/

Яке майбутнє у SEO після появи ChatGPT?

З розвитком технологій штучного інтелекту, таких як ChatGPT і AI review, багато хто почав ставити собі питання: чи залишиться SEO актуальним? Адже тепер AI-інструменти можуть не лише створювати контент, але й аналізувати ключові слова, оптимізувати метадані та навіть формувати стратегії просування. Однак, не все так просто.

Штучний інтелект стає чудовим інструментом для автоматизації рутинних завдань: написання текстів, створення технічних файлів (наприклад, XML-карт сайту) чи аналізу конкурентів. Втім, він працює на основі наявних даних, і не може враховувати стратегічні цілі бізнесу, індивідуальні особливості аудиторії чи тренди, які лише починають формуватися. Тому, для отримання результату важливо писати детальні, чіткі, але не надто довгі промпти.

Тож ChatGPT — це не кінець ери SEO, а новий етап його розвитку. SEO-фахівці, здатні адаптуватися до змін, навчаться використовувати AI і матимуть значну перевагу.

Читайте також, як потрапити в результати ChatGPT за допомогою генеративної пошукової оптимізації.

Висновки

ChatGPT допомагає збирати базові запити, розширювати семантичне ядро, шукати LSI-фрази й перекладати ключові слова для багатомовних проєктів. Модель спрощує підбір тем, складання планів статей і генерацію текстів, даючи змогу скоротити час на підготовку SEO-матеріалів. ChatGPT може створювати тексти для різних типів сторінок, але для природності потрібно вказувати в промпті тон, роль автора, емоційність і цільову аудиторію. Штучний інтелект ефективно генерує title і description як для окремих сторінок, так і для великих масивів сторінок за шаблонами, що прискорює оптимізацію. ChatGPT допомагає створювати schema markup і XML-карти сайту, зменшуючи навантаження на фахівця й прискорюючи індексацію. Поява ChatGPT не скасовує SEO, а трансформує його — автоматизує рутину, але не замінює аналітичного мислення, стратегічного бачення та креативності спеціаліста.

Часті запитання

Що таке ChatGPT?

ChatGPT — це інструмент на базі штучного інтелекту, створений OpenAI, який генерує тексти, відповідає на запитання та допомагає вирішувати різноманітні задачі, зокрема, в SEO.

Як ChatGPT може бути корисним у SEO?

Він допомагає автоматизувати рутинні завдання: створення метаописів, генерацію контенту, підбір ключових слів, написання технічних текстів і навіть аналіз конкурентів.

Чи можна використовувати промпти для ChatGPT, щоби створювати контент?

Так, ChatGPT здатен швидко генерувати контент. Проте текст потрібно перевіряти на відповідність вашим цілям, адаптувати під стиль бренду й забезпечувати його унікальність.

Чи розуміє ChatGPT правила SEO?

Так, але базово. ChatGPT генерує SEO-дружні тексти, та не враховує глибокий аналіз семантики чи конкретні технічні вимоги. Для оптимального результату потрібне доопрацювання.

Які обмеження у використанні ChatGPT?

ChatGPT не працює з реальними даними в реальному часі, не має доступу до інструментів SEO-аналітики й не враховує тренди без додаткових підказок.