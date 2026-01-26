SEO Кейсы
297% роста органического трафика за полгода: кейс онлайн-сервиса аптек в Казахстане
Apteka.kz — молодой онлайн-справочник аптек в Алматы, который вышел на конкурентный рынок без накопленного SEO-потенциала. Проекту требовалось быстро повысить видимость в поиске и начать привлекать целевой трафик.

За полгода системной работы сайт вырос на 297% по органическому трафику. В кейсе мы показываем, какие шаги позволили добиться такого результата в нише с высокой конкуренцией.

Проект: Apteka.kz.

Период: июль 2024 — февраль 2025.
Регион: Казахстан.
Услуга: SEO.

Кто наш партнер

Apteka.kz — онлайн-сервис для поиска аптек и бесплатного бронирования лекарств в Алматы.

Цели продвижения

  1. Повышение видимости сайта в поиске.
  2. Рост органического трафика.
  3. Увеличение количества транзакций — бронирований лекарств в приоритетных категориях и товарах.

Стратегия работы

Apteka.kz обратились к нам с новым сайтом, который только начинал формировать свое присутствие онлайн. При этом проект развивался в конкурентной нише: сервис-справочник аптек, работающий локально в Алматы, соперничал с крупными аптечными сетями, давно представленными в поиске.

В такой ситуации важно выстроить прочную основу для роста, прежде чем переходить к масштабированию трафика и спроса.

Наша стратегия включала четыре последовательных шага:

  1. Устранение технических ограничений роста.
  2. Контентная оптимизация.
  3. Усиление ссылочного профиля.
  4. Доработка пользовательского опыта.

Шаг 1. Устранение технических ограничений роста

Работу начали с аудита по ключевым параметрам. Он помог быстро выявить и устранить ошибки, которые мешали индексации сайта и сдерживали рост трафика.

На этом этапе мы:

  • скорректировали файл robots.txt, чтобы поисковые системы видели все нужные страницы;
  • исправили ошибки, мешавшие корректному сканированию и индексации;
  • внедрили микроразметку, чтобы поисковые системы лучше понимали структуру сайта;
  • оптимизировали скорость загрузки страниц на десктопе и мобильных устройствах;
  • привели в порядок заголовки и описания, чтобы они корректно отображались в поиске;
  • перестроили порядок отображения товаров, чтобы позиции с наличием были видны в первую очередь.

После устранения ключевых технических проблем сайт начал показывать устойчивое увеличение трафика. Наиболее заметный прирост произошел в ноябре — после масштабного обновления заголовков и описаний страниц.

seo Apteka kz увеличение трафика

График роста органического трафика

Шаг 2. Контентная оптимизация

После решения ключевых технических задач мы сосредоточились на росте позиций сайта в поиске и расширении его видимости по целевым запросам.

В рамках этого этапа мы:

  • подготовили и разместили SEO-тексты на ключевых страницах;
  • оптимизировали заголовки и описания для приоритетных страниц;
  • расширили структуру сайта, добавив новые категории;
  • продолжили технические доработки, чтобы улучшить индексацию.

Шаг 3. Усиление ссылочного профиля

Из-за новизны сайта уровень доверия со стороны поисковых систем (DR) составлял 1, а количество ссылающихся доменов — всего 9.

В первый месяц мы разработали стратегию наращивания ссылок и определили критерии отбора площадок для размещения:

  • наличие органического трафика у сайта;
  • аудитория из Казахстана;
  • достаточный уровень доверия к ресурсу (DR от 25 для сайтов Казахстана и от 30 для международных доменов);
  • наличие тематических разделов или подходящего контента.

Бюджет был минимальным, поэтому ссылки размещали постепенно — по несколько в месяц. Несмотря на это, уже за время работы DR сайта вырос до 14, а количество ссылающихся доменов — до 39.

Шаг 4. Доработка пользовательского опыта

Чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с сайтом и что мешает оформлению заказов, мы подключили инструмент аналитики поведения пользователей Microsoft Clarity.

Анализ показал несколько проблем:

  • не всем пользователям приходил код подтверждения для начала оформления заказа;
  • при оформлении можно было выбрать любой город, хотя доставка работала только по Алматы.

После исправления этих ошибок процесс бронирования стал понятнее и удобнее для пользователей.

Узнайте, как работать с органическим трафиком и видимостью в медицинской тематике с жесткими ограничениями Google —  кейс «Аптека 9-1-1».

Результаты продвижения

seo Apteka kz результаты

За время работы сайт показал рост по всем ключевым показателям (сравнение июня 2024 с февралем 2025):

  • органический трафик — на 448%;
  • органический трафик за шесть месяцев (март–август 2024 vs сентябрь–февраль 2025) — на 297%;
  • количество транзакций (бронирований) — на 175%;
  • поисковая видимость — с 0,89 до 68,13 (+6915%).

seo Apteka kz рост поисковой видимости

График роста поисковой видимости

Дополнительные результаты

  1. Усиление ссылочного профиля: рост DR сайта с 1 до 14 за счет увеличения количества качественных ссылающихся доменов.

  2. Рост числа ключевых фраз в поиске с 705 до 20 354.

seo Apteka kz рост ключевых фраз

График роста ключевых фраз в поиске

  1. Рост позиций по конкурентным запросам: сайт вышел в ТОП-5 по ключам «аптека», «аптека Казахстан» и другим.

  2. Сайт догнал и обогнал одного из конкурентов по органическому трафику.

seo Apteka kz органический трафик за конкурентами

График органического трафика по конкурентах

Команда apteka.kz обратилась к нам на самом старте проекта, что позволило сразу выявить ошибки и заложить эффективную SEO-основу еще до масштабирования сайта.

Мы последовательно устранили технические ограничения, выстроили понятную структуру под реальный спрос, оптимизировали контент, улучшили пользовательский путь и начали работу со ссылками. 

Именно такой комплексный подход на раннем этапе и дал быстрый результат — в конкурентной нише добиться подобного роста без системной стратегии было бы практически невозможно.

Команда проекта: Мария Кустова, SEO Specialist; Анна Соловьева, SEO Team Lead; Рустем Азимханов, Client Project Manager.

