297% роста органического трафика за полгода: кейс онлайн-сервиса аптек в Казахстане
Apteka.kz — молодой онлайн-справочник аптек в Алматы, который вышел на конкурентный рынок без накопленного SEO-потенциала. Проекту требовалось быстро повысить видимость в поиске и начать привлекать целевой трафик.
За полгода системной работы сайт вырос на 297% по органическому трафику. В кейсе мы показываем, какие шаги позволили добиться такого результата в нише с высокой конкуренцией.
Проект: Apteka.kz.
Период: июль 2024 — февраль 2025.
Регион: Казахстан.
Услуга: SEO.
Кто наш партнер
Apteka.kz — онлайн-сервис для поиска аптек и бесплатного бронирования лекарств в Алматы.
Цели продвижения
- Повышение видимости сайта в поиске.
- Рост органического трафика.
- Увеличение количества транзакций — бронирований лекарств в приоритетных категориях и товарах.
Стратегия работы
Apteka.kz обратились к нам с новым сайтом, который только начинал формировать свое присутствие онлайн. При этом проект развивался в конкурентной нише: сервис-справочник аптек, работающий локально в Алматы, соперничал с крупными аптечными сетями, давно представленными в поиске.
В такой ситуации важно выстроить прочную основу для роста, прежде чем переходить к масштабированию трафика и спроса.
Наша стратегия включала четыре последовательных шага:
Шаг 1. Устранение технических ограничений роста
Работу начали с аудита по ключевым параметрам. Он помог быстро выявить и устранить ошибки, которые мешали индексации сайта и сдерживали рост трафика.
На этом этапе мы:
- скорректировали файл robots.txt, чтобы поисковые системы видели все нужные страницы;
- исправили ошибки, мешавшие корректному сканированию и индексации;
- внедрили микроразметку, чтобы поисковые системы лучше понимали структуру сайта;
- оптимизировали скорость загрузки страниц на десктопе и мобильных устройствах;
- привели в порядок заголовки и описания, чтобы они корректно отображались в поиске;
- перестроили порядок отображения товаров, чтобы позиции с наличием были видны в первую очередь.
После устранения ключевых технических проблем сайт начал показывать устойчивое увеличение трафика. Наиболее заметный прирост произошел в ноябре — после масштабного обновления заголовков и описаний страниц.
График роста органического трафика
Шаг 2. Контентная оптимизация
После решения ключевых технических задач мы сосредоточились на росте позиций сайта в поиске и расширении его видимости по целевым запросам.
В рамках этого этапа мы:
- подготовили и разместили SEO-тексты на ключевых страницах;
- оптимизировали заголовки и описания для приоритетных страниц;
- расширили структуру сайта, добавив новые категории;
- продолжили технические доработки, чтобы улучшить индексацию.
Шаг 3. Усиление ссылочного профиля
Из-за новизны сайта уровень доверия со стороны поисковых систем (DR) составлял 1, а количество ссылающихся доменов — всего 9.
В первый месяц мы разработали стратегию наращивания ссылок и определили критерии отбора площадок для размещения:
- наличие органического трафика у сайта;
- аудитория из Казахстана;
- достаточный уровень доверия к ресурсу (DR от 25 для сайтов Казахстана и от 30 для международных доменов);
- наличие тематических разделов или подходящего контента.
Бюджет был минимальным, поэтому ссылки размещали постепенно — по несколько в месяц. Несмотря на это, уже за время работы DR сайта вырос до 14, а количество ссылающихся доменов — до 39.
Шаг 4. Доработка пользовательского опыта
Чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с сайтом и что мешает оформлению заказов, мы подключили инструмент аналитики поведения пользователей Microsoft Clarity.
Анализ показал несколько проблем:
- не всем пользователям приходил код подтверждения для начала оформления заказа;
- при оформлении можно было выбрать любой город, хотя доставка работала только по Алматы.
После исправления этих ошибок процесс бронирования стал понятнее и удобнее для пользователей.
Узнайте, как работать с органическим трафиком и видимостью в медицинской тематике с жесткими ограничениями Google —
Результаты продвижения
За время работы сайт показал рост по всем ключевым показателям (сравнение июня 2024 с февралем 2025):
- органический трафик — на 448%;
- органический трафик за шесть месяцев (март–август 2024 vs сентябрь–февраль 2025) — на 297%;
- количество транзакций (бронирований) — на 175%;
- поисковая видимость — с 0,89 до 68,13 (+6915%).
График роста поисковой видимости
Дополнительные результаты
-
Усиление ссылочного профиля: рост DR сайта с 1 до 14 за счет увеличения количества качественных ссылающихся доменов.
-
Рост числа ключевых фраз в поиске с 705 до 20 354.
График роста ключевых фраз в поиске
-
Рост позиций по конкурентным запросам: сайт вышел в ТОП-5 по ключам «аптека», «аптека Казахстан» и другим.
-
Сайт догнал и обогнал одного из конкурентов по органическому трафику.
График органического трафика по конкурентах
Команда apteka.kz обратилась к нам на самом старте проекта, что позволило сразу выявить ошибки и заложить эффективную SEO-основу еще до масштабирования сайта.
Мы последовательно устранили технические ограничения, выстроили понятную структуру под реальный спрос, оптимизировали контент, улучшили пользовательский путь и начали работу со ссылками.
Именно такой комплексный подход на раннем этапе и дал быстрый результат — в конкурентной нише добиться подобного роста без системной стратегии было бы практически невозможно.
Команда проекта: Мария Кустова, SEO Specialist; Анна Соловьева, SEO Team Lead; Рустем Азимханов, Client Project Manager.
