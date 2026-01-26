297% роста органического трафика за полгода: кейс онлайн-сервиса аптек в Казахстане

Apteka.kz — молодой онлайн-справочник аптек в Алматы, который вышел на конкурентный рынок без накопленного SEO-потенциала. Проекту требовалось быстро повысить видимость в поиске и начать привлекать целевой трафик.

За полгода системной работы сайт вырос на 297% по органическому трафику. В кейсе мы показываем, какие шаги позволили добиться такого результата в нише с высокой конкуренцией.

Проект: Apteka.kz. Период: июль 2024 — февраль 2025.

Регион: Казахстан.

Услуга: SEO.

Кто наш партнер

Apteka.kz — онлайн-сервис для поиска аптек и бесплатного бронирования лекарств в Алматы.

Цели продвижения

Повышение видимости сайта в поиске. Рост органического трафика. Увеличение количества транзакций — бронирований лекарств в приоритетных категориях и товарах.

Стратегия работы

Apteka.kz обратились к нам с новым сайтом, который только начинал формировать свое присутствие онлайн. При этом проект развивался в конкурентной нише: сервис-справочник аптек, работающий локально в Алматы, соперничал с крупными аптечными сетями, давно представленными в поиске.

В такой ситуации важно выстроить прочную основу для роста, прежде чем переходить к масштабированию трафика и спроса.

Наша стратегия включала четыре последовательных шага:

Шаг 1. Устранение технических ограничений роста

Работу начали с аудита по ключевым параметрам. Он помог быстро выявить и устранить ошибки, которые мешали индексации сайта и сдерживали рост трафика.

На этом этапе мы:

скорректировали файл robots.txt, чтобы поисковые системы видели все нужные страницы;

исправили ошибки, мешавшие корректному сканированию и индексации;

внедрили микроразметку, чтобы поисковые системы лучше понимали структуру сайта;

оптимизировали скорость загрузки страниц на десктопе и мобильных устройствах;

привели в порядок заголовки и описания, чтобы они корректно отображались в поиске;

перестроили порядок отображения товаров, чтобы позиции с наличием были видны в первую очередь.

После устранения ключевых технических проблем сайт начал показывать устойчивое увеличение трафика. Наиболее заметный прирост произошел в ноябре — после масштабного обновления заголовков и описаний страниц.

График роста органического трафика

Шаг 2. Контентная оптимизация

После решения ключевых технических задач мы сосредоточились на росте позиций сайта в поиске и расширении его видимости по целевым запросам.

В рамках этого этапа мы:

подготовили и разместили SEO-тексты на ключевых страницах;

оптимизировали заголовки и описания для приоритетных страниц;

расширили структуру сайта, добавив новые категории;

продолжили технические доработки, чтобы улучшить индексацию.

Шаг 3. Усиление ссылочного профиля

Из-за новизны сайта уровень доверия со стороны поисковых систем (DR) составлял 1, а количество ссылающихся доменов — всего 9.

В первый месяц мы разработали стратегию наращивания ссылок и определили критерии отбора площадок для размещения:

наличие органического трафика у сайта;

аудитория из Казахстана;

достаточный уровень доверия к ресурсу (DR от 25 для сайтов Казахстана и от 30 для международных доменов);

наличие тематических разделов или подходящего контента.

Бюджет был минимальным, поэтому ссылки размещали постепенно — по несколько в месяц. Несмотря на это, уже за время работы DR сайта вырос до 14, а количество ссылающихся доменов — до 39.

Шаг 4. Доработка пользовательского опыта

Чтобы понять, как пользователи взаимодействуют с сайтом и что мешает оформлению заказов, мы подключили инструмент аналитики поведения пользователей Microsoft Clarity.

Анализ показал несколько проблем:

не всем пользователям приходил код подтверждения для начала оформления заказа;

при оформлении можно было выбрать любой город, хотя доставка работала только по Алматы.

После исправления этих ошибок процесс бронирования стал понятнее и удобнее для пользователей.

Результаты продвижения

За время работы сайт показал рост по всем ключевым показателям (сравнение июня 2024 с февралем 2025):

органический трафик — на 448% ;

; органический трафик за шесть месяцев (март–август 2024 vs сентябрь–февраль 2025) — на 297% ;

; количество транзакций (бронирований) — на 175% ;

; поисковая видимость — с 0,89 до 68,13 (+6915%).

График роста поисковой видимости

Дополнительные результаты

Усиление ссылочного профиля: рост DR сайта с 1 до 14 за счет увеличения количества качественных ссылающихся доменов. Рост числа ключевых фраз в поиске с 705 до 20 354.

График роста ключевых фраз в поиске

Рост позиций по конкурентным запросам: сайт вышел в ТОП-5 по ключам «аптека», «аптека Казахстан» и другим. Сайт догнал и обогнал одного из конкурентов по органическому трафику.

График органического трафика по конкурентах

Команда apteka.kz обратилась к нам на самом старте проекта, что позволило сразу выявить ошибки и заложить эффективную SEO-основу еще до масштабирования сайта.

Мы последовательно устранили технические ограничения, выстроили понятную структуру под реальный спрос, оптимизировали контент, улучшили пользовательский путь и начали работу со ссылками.

Именно такой комплексный подход на раннем этапе и дал быстрый результат — в конкурентной нише добиться подобного роста без системной стратегии было бы практически невозможно.