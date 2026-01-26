Кейси SEO
297% зростання органічного трафіку за пів року: кейс онлайн-сервісу аптек у Казахстані
Марія Кустова Марія Кустова

seo Apteka kz шапка результатів

Apteka.kz — молодий онлайн-довідник аптек в Алмати, який стартував на ринку без попередніх робіт над видимістю в Google. Проєкту потрібно було швидко почати з’являтися в результатах пошуку й залучати цільовий трафік.

За пів року нашої роботи з SEO сайт виріс на 297% за органічним трафіком. У кейсі ми показуємо, які кроки дали змогу отримати такий результат у ніші з високою конкуренцією.

Проєкт: Apteka.kz.

Період: липень 2024 — лютий 2025.
Регіон: Казахстан.
Послуга: SEO.

Хто наш партнер

Apteka.kz — онлайн-сервіс для пошуку аптек і безплатного бронювання ліків в Алмати.

Цілі просування

  1. Підвищення видимості сайту в пошуку.
  2. Зростання органічного трафіку.
  3. Збільшення кількості транзакцій — бронювань ліків у пріоритетних категоріях і товарах.

Стратегія роботи

Apteka.kz звернулися до нас із новим сайтом, який тільки починав працювати онлайн. Водночас проєкт розвивався в конкурентній ніші: сервіс-довідник аптек, що працює локально в Алмати, змагався з великими аптечними мережами, давно представленими в пошуку.

У такій ситуації важливо побудувати міцну основу для зростання, перш ніж переходити до масштабування трафіку й попиту.

Наша стратегія включала чотири послідовні кроки:

  1. Усунення технічних обмежень.
  2. Контентна оптимізація.
  3. Покращення посилального профілю.
  4. Доопрацювання користувацького досвіду.

Крок 1. Усунення технічних обмежень

Роботу почали з аудиту за ключовими параметрами. Він допоміг швидко виявити та усунути помилки, які заважали індексації сайту і стримували зростання трафіку.

На цьому етапі ми:

  • скоригували файл robots.txt, щоби пошукові системи бачили всі потрібні сторінки;
  • виправили помилки, котрі заважали коректному скануванню та індексації;
  • впровадили мікророзмітку, щоби пошукові системи краще розуміли структуру сайту;
  • оптимізували швидкість завантаження сторінок на десктопі та мобільних пристроях;
  • упорядкували заголовки й описи, щоб вони коректно відображалися в пошуку;
  • перебудували порядок відображення товарів, щоби позиції з наявністю було видно найперше.

Після усунення ключових технічних проблем сайт почав показувати стійке збільшення трафіку. Найпомітніший приріст стався в листопаді — після масштабного оновлення заголовків і описів сторінок.

seo Apteka kz збільшення трафіку

Графік росту органічного трафіку

Крок 2. Контентна оптимізація

Після вирішення ключових технічних завдань ми зосередилися на зростанні позицій сайту в пошуку й розширенні його видимості за цільовими запитами.

У рамках цього етапу ми:

  • підготували й розмістили SEO-тексти на ключових сторінках;
  • оптимізували заголовки й описи;
  • розширили структуру сайту, додавши нові категорії;
  • продовжили технічні доопрацювання, щоби поліпшити індексацію.

Крок 3. Покращення посилального профілю

Через новизну сайту рівень довіри з боку пошукових систем (DR) становив 1, а кількість доменів, що посилаються, — лише 9.

У перший місяць ми розробили стратегію нарощування посилань і визначили критерії відбору майданчиків для розміщення:

  • наявність органічного трафіку на сайті;
  • аудиторія з Казахстану;
  • достатній рівень довіри до ресурсу (DR від 25 для сайтів Казахстану і від 30 для міжнародних доменів);
  • наявність тематичних розділів або відповідного контенту.

Бюджет був мінімальним, тому посилання розміщували поступово — по кілька на місяць. Незважаючи на це, вже за час роботи DR сайту зріс до 14, а кількість доменів, що посилаються, — до 39.

Крок 4. Доопрацювання користувацького досвіду

Щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють із сайтом і що заважає оформленню замовлень, ми підключили інструмент аналітики поведінки користувачів Microsoft Clarity.

Аналіз показав кілька проблем:

  • не всім користувачам приходив код підтвердження для початку оформлення замовлення;
  • під час оформлення можна було вибрати будь-яке місто, хоча доставка працювала тільки по Алмати.

Після виправлення цих помилок процес бронювання став зрозумілішим і зручнішим для користувачів.

Дізнайтеся, як працювати з органічним трафіком і видимістю в медичній тематиці з жорсткими обмеженнями Google — кейс «Аптека 9-1-1».

Результати просування

seo Apteka kz результати

За час роботи сайт показав зростання за всіма ключовими показниками (порівняння червня 2024 року з лютим 2025 року):

  • органічний трафік — на 448%;
  • органічний трафік за шість місяців (березень–серпень 2024 vs вересень–лютий 2025) — на 297%;
  • кількість трансакцій (бронювань) — на 175%;
  • пошукова видимість — з 0,89 до 68,13 (+6915%).

seo Apteka kz зростання пошукової видимості

Графік зростання пошукової видимості

Додаткові результати

  1. Покращення посилального профілю: зростання DR сайту з 1 до 14 завдяки збільшенню кількості якісних доменів, що посилаються на сайт.
  2. Зростання числа ключових фраз у пошуку із 705 до 20 354.

seo Apteka kz зростання ключових фраз

Графік зростання ключових фраз у пошуку

  1. Зростання позицій за конкурентними запитами: сайт вийшов у ТОП-5 за ключами «аптека», «аптека Казахстан» тощо.
  2. Сайт наздогнав і обігнав одного з конкурентів за органічним трафіком.

seo Apteka kz органічний трафік за конкурентами

Графік органічного трафіку за конкурентами

Команда apteka.kz звернулася до нас на самому старті проєкту, що дало змогу одразу виявити помилки та закласти ефективну SEO-основу ще до масштабування сайту.

Ми послідовно усунули технічні обмеження, побудували зрозумілу структуру під реальний попит, оптимізували контент, покращили користувацький шлях і почали роботу з посиланнями. 

Саме такий комплексний підхід на ранньому етапі і дав швидкий результат — у конкурентній ніші домогтися подібного зростання без системної стратегії було б практично неможливо.

Команда проєкту: Марія Кустова, SEO Specialist; Ганна Соловйова, SEO Team Lead; Рустем Азімханов, Client Project Manager.

Марія Кустова
Марія Кустова

SEO Specialist в Netpeak Agency Ukraine.

