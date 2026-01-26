297% зростання органічного трафіку за пів року: кейс онлайн-сервісу аптек у Казахстані

Apteka.kz — молодий онлайн-довідник аптек в Алмати, який стартував на ринку без попередніх робіт над видимістю в Google. Проєкту потрібно було швидко почати з’являтися в результатах пошуку й залучати цільовий трафік.

За пів року нашої роботи з SEO сайт виріс на 297% за органічним трафіком. У кейсі ми показуємо, які кроки дали змогу отримати такий результат у ніші з високою конкуренцією.

Проєкт: Apteka.kz. Період: липень 2024 — лютий 2025.

Регіон: Казахстан.

Послуга: SEO.

Хто наш партнер

Apteka.kz — онлайн-сервіс для пошуку аптек і безплатного бронювання ліків в Алмати.

Цілі просування

Підвищення видимості сайту в пошуку. Зростання органічного трафіку. Збільшення кількості транзакцій — бронювань ліків у пріоритетних категоріях і товарах.

Стратегія роботи

Apteka.kz звернулися до нас із новим сайтом, який тільки починав працювати онлайн. Водночас проєкт розвивався в конкурентній ніші: сервіс-довідник аптек, що працює локально в Алмати, змагався з великими аптечними мережами, давно представленими в пошуку.

У такій ситуації важливо побудувати міцну основу для зростання, перш ніж переходити до масштабування трафіку й попиту.

Наша стратегія включала чотири послідовні кроки:

Крок 1. Усунення технічних обмежень

Роботу почали з аудиту за ключовими параметрами. Він допоміг швидко виявити та усунути помилки, які заважали індексації сайту і стримували зростання трафіку.

На цьому етапі ми:

скоригували файл robots.txt, щоби пошукові системи бачили всі потрібні сторінки;

виправили помилки, котрі заважали коректному скануванню та індексації;

впровадили мікророзмітку, щоби пошукові системи краще розуміли структуру сайту;

оптимізували швидкість завантаження сторінок на десктопі та мобільних пристроях;

упорядкували заголовки й описи, щоб вони коректно відображалися в пошуку;

перебудували порядок відображення товарів, щоби позиції з наявністю було видно найперше.

Після усунення ключових технічних проблем сайт почав показувати стійке збільшення трафіку. Найпомітніший приріст стався в листопаді — після масштабного оновлення заголовків і описів сторінок.

Графік росту органічного трафіку

Крок 2. Контентна оптимізація

Після вирішення ключових технічних завдань ми зосередилися на зростанні позицій сайту в пошуку й розширенні його видимості за цільовими запитами.

У рамках цього етапу ми:

підготували й розмістили SEO-тексти на ключових сторінках;

оптимізували заголовки й описи;

розширили структуру сайту, додавши нові категорії;

продовжили технічні доопрацювання, щоби поліпшити індексацію.

Крок 3. Покращення посилального профілю

Через новизну сайту рівень довіри з боку пошукових систем (DR) становив 1, а кількість доменів, що посилаються, — лише 9.

У перший місяць ми розробили стратегію нарощування посилань і визначили критерії відбору майданчиків для розміщення:

наявність органічного трафіку на сайті;

аудиторія з Казахстану;

достатній рівень довіри до ресурсу (DR від 25 для сайтів Казахстану і від 30 для міжнародних доменів);

наявність тематичних розділів або відповідного контенту.

Бюджет був мінімальним, тому посилання розміщували поступово — по кілька на місяць. Незважаючи на це, вже за час роботи DR сайту зріс до 14, а кількість доменів, що посилаються, — до 39.

Крок 4. Доопрацювання користувацького досвіду

Щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють із сайтом і що заважає оформленню замовлень, ми підключили інструмент аналітики поведінки користувачів Microsoft Clarity.

Аналіз показав кілька проблем:

не всім користувачам приходив код підтвердження для початку оформлення замовлення;

під час оформлення можна було вибрати будь-яке місто, хоча доставка працювала тільки по Алмати.

Після виправлення цих помилок процес бронювання став зрозумілішим і зручнішим для користувачів.

Результати просування

За час роботи сайт показав зростання за всіма ключовими показниками (порівняння червня 2024 року з лютим 2025 року):

органічний трафік — на 448% ;

; органічний трафік за шість місяців (березень–серпень 2024 vs вересень–лютий 2025) — на 297% ;

; кількість трансакцій (бронювань) — на 175% ;

; пошукова видимість — з 0,89 до 68,13 (+6915%).

Графік зростання пошукової видимості

Додаткові результати

Покращення посилального профілю: зростання DR сайту з 1 до 14 завдяки збільшенню кількості якісних доменів, що посилаються на сайт. Зростання числа ключових фраз у пошуку із 705 до 20 354.

Графік зростання ключових фраз у пошуку

Зростання позицій за конкурентними запитами: сайт вийшов у ТОП-5 за ключами «аптека», «аптека Казахстан» тощо. Сайт наздогнав і обігнав одного з конкурентів за органічним трафіком.

Графік органічного трафіку за конкурентами

Команда apteka.kz звернулася до нас на самому старті проєкту, що дало змогу одразу виявити помилки та закласти ефективну SEO-основу ще до масштабування сайту.

Ми послідовно усунули технічні обмеження, побудували зрозумілу структуру під реальний попит, оптимізували контент, покращили користувацький шлях і почали роботу з посиланнями.

Саме такий комплексний підхід на ранньому етапі і дав швидкий результат — у конкурентній ніші домогтися подібного зростання без системної стратегії було б практично неможливо.