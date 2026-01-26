297% зростання органічного трафіку за пів року: кейс онлайн-сервісу аптек у Казахстані
Apteka.kz — молодий онлайн-довідник аптек в Алмати, який стартував на ринку без попередніх робіт над видимістю в Google. Проєкту потрібно було швидко почати з’являтися в результатах пошуку й залучати цільовий трафік.
За пів року нашої роботи з SEO сайт виріс на 297% за органічним трафіком. У кейсі ми показуємо, які кроки дали змогу отримати такий результат у ніші з високою конкуренцією.
Проєкт: Apteka.kz.
Період: липень 2024 — лютий 2025.
Регіон: Казахстан.
Послуга: SEO.
Хто наш партнер
Apteka.kz — онлайн-сервіс для пошуку аптек і безплатного бронювання ліків в Алмати.
Цілі просування
- Підвищення видимості сайту в пошуку.
- Зростання органічного трафіку.
- Збільшення кількості транзакцій — бронювань ліків у пріоритетних категоріях і товарах.
Стратегія роботи
Apteka.kz звернулися до нас із новим сайтом, який тільки починав працювати онлайн. Водночас проєкт розвивався в конкурентній ніші: сервіс-довідник аптек, що працює локально в Алмати, змагався з великими аптечними мережами, давно представленими в пошуку.
У такій ситуації важливо побудувати міцну основу для зростання, перш ніж переходити до масштабування трафіку й попиту.
Наша стратегія включала чотири послідовні кроки:
Крок 1. Усунення технічних обмежень
Роботу почали з аудиту за ключовими параметрами. Він допоміг швидко виявити та усунути помилки, які заважали індексації сайту і стримували зростання трафіку.
На цьому етапі ми:
- скоригували файл robots.txt, щоби пошукові системи бачили всі потрібні сторінки;
- виправили помилки, котрі заважали коректному скануванню та індексації;
- впровадили мікророзмітку, щоби пошукові системи краще розуміли структуру сайту;
- оптимізували швидкість завантаження сторінок на десктопі та мобільних пристроях;
- упорядкували заголовки й описи, щоб вони коректно відображалися в пошуку;
- перебудували порядок відображення товарів, щоби позиції з наявністю було видно найперше.
Після усунення ключових технічних проблем сайт почав показувати стійке збільшення трафіку. Найпомітніший приріст стався в листопаді — після масштабного оновлення заголовків і описів сторінок.
Графік росту органічного трафіку
Крок 2. Контентна оптимізація
Після вирішення ключових технічних завдань ми зосередилися на зростанні позицій сайту в пошуку й розширенні його видимості за цільовими запитами.
У рамках цього етапу ми:
- підготували й розмістили SEO-тексти на ключових сторінках;
- оптимізували заголовки й описи;
- розширили структуру сайту, додавши нові категорії;
- продовжили технічні доопрацювання, щоби поліпшити індексацію.
Крок 3. Покращення посилального профілю
Через новизну сайту рівень довіри з боку пошукових систем (DR) становив 1, а кількість доменів, що посилаються, — лише 9.
У перший місяць ми розробили стратегію нарощування посилань і визначили критерії відбору майданчиків для розміщення:
- наявність органічного трафіку на сайті;
- аудиторія з Казахстану;
- достатній рівень довіри до ресурсу (DR від 25 для сайтів Казахстану і від 30 для міжнародних доменів);
- наявність тематичних розділів або відповідного контенту.
Бюджет був мінімальним, тому посилання розміщували поступово — по кілька на місяць. Незважаючи на це, вже за час роботи DR сайту зріс до 14, а кількість доменів, що посилаються, — до 39.
Крок 4. Доопрацювання користувацького досвіду
Щоб зрозуміти, як користувачі взаємодіють із сайтом і що заважає оформленню замовлень, ми підключили інструмент аналітики поведінки користувачів Microsoft Clarity.
Аналіз показав кілька проблем:
- не всім користувачам приходив код підтвердження для початку оформлення замовлення;
- під час оформлення можна було вибрати будь-яке місто, хоча доставка працювала тільки по Алмати.
Після виправлення цих помилок процес бронювання став зрозумілішим і зручнішим для користувачів.
Дізнайтеся, як працювати з органічним трафіком і видимістю в медичній тематиці з жорсткими обмеженнями Google —
Результати просування
За час роботи сайт показав зростання за всіма ключовими показниками (порівняння червня 2024 року з лютим 2025 року):
- органічний трафік — на 448%;
- органічний трафік за шість місяців (березень–серпень 2024 vs вересень–лютий 2025) — на 297%;
- кількість трансакцій (бронювань) — на 175%;
- пошукова видимість — з 0,89 до 68,13 (+6915%).
Графік зростання пошукової видимості
Додаткові результати
- Покращення посилального профілю: зростання DR сайту з 1 до 14 завдяки збільшенню кількості якісних доменів, що посилаються на сайт.
- Зростання числа ключових фраз у пошуку із 705 до 20 354.
Графік зростання ключових фраз у пошуку
- Зростання позицій за конкурентними запитами: сайт вийшов у ТОП-5 за ключами «аптека», «аптека Казахстан» тощо.
- Сайт наздогнав і обігнав одного з конкурентів за органічним трафіком.
Графік органічного трафіку за конкурентами
Команда apteka.kz звернулася до нас на самому старті проєкту, що дало змогу одразу виявити помилки та закласти ефективну SEO-основу ще до масштабування сайту.
Ми послідовно усунули технічні обмеження, побудували зрозумілу структуру під реальний попит, оптимізували контент, покращили користувацький шлях і почали роботу з посиланнями.
Саме такий комплексний підхід на ранньому етапі і дав швидкий результат — у конкурентній ніші домогтися подібного зростання без системної стратегії було б практично неможливо.
Команда проєкту: Марія Кустова, SEO Specialist; Ганна Соловйова, SEO Team Lead; Рустем Азімханов, Client Project Manager.
Більше за темою
Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну
А ще після переводу сайту на технологію JavaScript, зміни URL і видалення цілого блоку сторінок
Як покращити конверсії завдяки UX-аудиту сайту. Кейс «ВМ Техніка»
Вивчення і покращення користувацького досвіду — шлях до збільшення доходу
Свіжі
Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії
Сегментували аудиторію, зібрали клієнтські шляхи й переосмислили бренд-наратив
Кейс Camotec: +26% до конверсії в покупку. Як CRO-підхід допоміг прибрати сумніви на шляху до замовлення
Покажемо, які UX-рішення дали відчутний приріст до конверсії в покупку рік до року без радикальних змін у продукті чи процесах
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ