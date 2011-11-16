Как настроить автоматизированные правила в контекстной рекламе

Сегодня я расскажу об очень удобном инструменте контекстной рекламы под названием «Автоматизированные правила», который поможет экономить время оптимизации кампании.

Автоматизированные правила — это ряд изменений (повышение/понижение ставок, изменение бюджета, отключение кампаний, объявлений или ключевых слов), которые можно запускать в четко установленное вами время.

Это позволяет:

заранее планировать и запускать рекламные кампании;

изменять бюджеты кампаний в определенные дни;

отключать ключевые слова и объявления с низкими показателями качества;

удерживать нужные позиции объявлений.

Можно сказать, этот инструмент — планировщик, позволяющий вносить изменения в рекламные кампании. Правила построены по логическому принципу «если условие истинно, то оно выполняется». Например, можно задать следующее правило: «Менять цены за клик, когда средняя позиция ниже 3». Выглядеть в Google Рекламе это будет так:

Главное преимущество использования автоматизированных правил — сокращение времени для контроля работы кампании. Не нужно отслеживать детально все изменения, достаточно просто указать необходимые параметры, которые должны корректироваться при определенных условиях и задать время внесения изменений. В дальнейшем, после сбора статистики, система будет самостоятельно действовать в соответствии с заданными условиями.

Для того, чтобы настроить автоматизированные правила, нужно выполнить следующий ряд действий:

1. Зайти в свой аккаунт Google Рекламы.

2. Перейти на вкладку «Кампании».

3. Нажать на кнопку «Автоматизация», которая находится над таблицей с данными в аккаунте.

4. Выбрать необходимое действие из предоставленных системой.

5. Задать нужное действие в разделе «Автоматическое действие», а также указать необходимые условия для изменения в разделе «Требования».

6. Настроить оповещение по электронной почте, если это необходимо.

7. Перед сохранением рекомендуется выполнить предварительный просмотр.

8. Сохранить созданные правила.

После того, как правило было создано, необходимо некоторое время отслеживать, корректно ли оно работает. Надеюсь, данная статья поможет вам целесообразно использовать время для оптимизации кампании и упростит работу.