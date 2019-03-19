Три года назад я стал CEO стартапа Serpstat и у меня оказалось всего две недели, чтобы качественно переделать главную сервиса и на время закрыть этот вопрос. Тогда я придумал метод, о котором сейчас хочу рассказать. Это бомж-подход — фирменная разработка внутри Netpeak Group, эдакое MVP в мире дизайна сайтов: как все сделать «быстро, дешево, эффективно». Такие MVP важны не только в дизайне — первую статью о бомж-подходе я посвятил разработке позиционирования стартапа .

Призываю ли я делать именно так? Нет, конечно. Делайте правильно, как положено. Размещение блоков на главной — важное дело, но я считаю, что если CEO стартапа тратит на это уйму времени вместо работы над самим продуктом и его качеством, SaaS не будет работать в плюс. При этом в зрелых проектах, таких как агентство Netpeak, мы можем выделить время на длительные митинги и обсуждения для формирования техзадания по обновлению страниц сайта компании.

Вскоре после того как Prodvigator стал Serpstat, появилась проблема, с которой сталкиваются многие молодые проекты: сайт требовал существенных доработок, визуальных и функциональных. Сейчас, конечно, наша главная страница разработана профессиональными дизайнерами, но тогда мы столкнулись с необходимостью все сделать оперативно и качественно, чтоб спокойно сконцентрироваться на работе над продуктом.

Я в деле уже почти 15 лет и по опыту знаю: единственный метод все сделать быстро и без потерь месяцев на коммуникацию с дизайнером и программистом — составить одно большое, внятное техзадание, включающее в себя и дизайн, и контент сайта. Надо полностью продумать посадочную страницу в техзадании, тогда дизайнеру не придется ничего изобретать — нужно будет просто все качественно отрисовать.

Наверное, вы замечали, что все страницы сервисов чем-то похожи, на них присутствуют аналогичные блоки с приблизительно идентичной информацией. Идентичной по структуре, не по содержанию. Кому-то удается подавать свои идеи лучше, кому-то хуже. Мир не стоит на месте и всегда можно улучшить подачу «блюда».

Я постоянно анализирую сайты коллег и их опыт вдохновляет на изменения. Так сформировалась привычка сохранять интересные фишки. Для чего?

Заимствовать творчески

У команды Serpstat была уйма своих идей, но я решил все же посмотреть, как с задачами по дизайну главной страницы сайта справляются коллеги из SaaS-продуктов. По-настоящему работающих идей не так много, поэтому не стоит бояться творчески заимствовать лучшие наработки и адаптировать их. Конечно, речь не о сайтах прямых конкурентов.

В Serpstat я завел структурированную «папочку» с примерами нормальных решений. Со временем открыл доступ всем — сейчас каждый сотрудник может поделиться интересными элементами.

На первом этапе я не сохранял какие-то экстраординарные фишки. Наоборот, здесь как раз нужно искать эффективные кейсы: максимально простые, но тем не менее наиболее функциональные примеры. Благодаря подходу «понравилось — сохрани», нам существенно удается упростить себе жизнь. Особенно в моменты, которые требуют быстрых и качественных решений (к ним относится и процесс редизайна — он требует немало времени и средств, поэтому мы использовали на практике бомж-подход).

Наш небольшой мануал.

1. Заводим общий Google Docs для команды

Это простой и быстрый способ сохранять идеи. Я ежедневно просматриваю множество страниц SaaS-сервисов и сохранял элементы дизайна, месседжи и даже фразы. Теперь, когда какая-то идея нравится, каждый сотрудник может сохранить ее в общем документе:

2. Структурируем документ по тематическим блокам

Исходя из своих потребностей, я структурировали документ так: добавил блоки «первый экран», «экран фич», «экран информации о продукте», «ссылки на блог», «блок для сравнения с конкурентами» и так далее.

На что нажимать, чтобы увидеть структуру докса, читайте в пятом пункте статьи «Как быстро написать текст — девять хитростей» .

3. Сохраняем блоки

Информацию добавляю в формате: ссылки, скриншоты, объяснения.

4. Добавляем блоки из докса в техзадание

В необходимый момент сдуваем пыль с этого документа и работаем с содержанием.

Я смотрел, что используют популярные в мире SaaS-сервисы, набросал для главной Serpstat все, что мне нравилось, а потом многое убирал. Убирать лишнее проще.

Например, для главной Serpstat я выделил такие блоки:

хедер;

первый экран;

блок с видео (плавающая кнопка видео);

блок фич — вопросы, на которые даются ответы картинкой;

блок «Why Serpstat?»;

блок с видеоотзывами;

блок с клиентами;

блок с вайтпеперс;

блок с фото юзеров с отзывами;

блок с последним экшеном;

блок с информацией о популярности в соцсетях и мотивацией подписаться;

футер.

5. Убираем лишнее и выбираем доступные идеи

Какой блок соответствует цели сервиса и поможет в ее достижении, а какой нет — вот о чем я думал на данном этапе. После этого отобрал наиболее доступные по реализации идеи.

Например, взял отличную фишку на сайте mixrank: если вся соль в интерфейсе, показывать взаимодействие с интерфейсом, а для этого идеально подходят гифки.

Визуально понравился подход Wistia к блоку о преимуществах продукта:

Аналогичный блок на сайте Serpstat:

Блок с отзывами подсмотрели у Preact:

Реализация на главной Serpstat:

6. Оформляем техзадание

Важнее всего продумать все детали подачи информации — это не просто ТЗ по дизайну, а и ТЗ по контенту.

От контента и его подачи зависит восприятие информации, контент диктует целесообразность того или иного блока на странице. От этого зависит, каким будет ее формат и стиль.

Необходимо максимально детально все прописать: где будет находиться какая деталь блока, каким будет его наполнение, что за чем лучше размещать.

В итоге я получил структурированный документ со скриншотами «как надо» и с описанием «как будет у нас» — расписал все максимально детально с учетом особенностей продукта и целевой аудитории.

Подобную методику я использую и для других проектов. Например, вот техзадание по созданию сайта конференции SaaS-nation:

7. Наслаждаемся результатами

Так выглядел сайт сервиса до ребрендинга:

А этот, первый после ребрендинга сайт мы создали за 14 дней и он работал еще полгода, пока профессиональные дизайнеры рисовали современный вид главной Serpstat:

8. Продолжаем дополнять документ новыми идеями

После написания техзадания мы продолжили пополнять созданный Google Docs новыми идеями, которые могут пригодиться в следующий раз. Так как доступ к нему есть у всех в команде, это делается быстро и легко.

Вместо выводов

Мы быстро проапгрейдили визуальную составляющую сайта Serpstat в минимальные сроки и с минимальными затратами. При этом не бездумно копировали какой-то сайт, а компилировали удачные решения зарубежных сайтов.

После внедрения обновленной главной я начал получать обратную связь. Многие отмечали классный американский стиль новой главной Serpstat.

Почему бомж-подход стал для нас оптимальным решением?

Существенную роль играла скорость. Обычно разработка какой-то концепции занимает много времени, а количество времени прямо пропорционально количеству людей, которые задействованы в проекте. Все начинают предлагать свои креативные идеи, обсуждать и критиковать других, а времени на реализацию остается очень мало.

Когда мы говорим о стартапе, нужно осознавать, что работать приходится в сжатые сроки и нет лишнего времени на возню. Бомж-подход в этом плане оптимален: смотрим на простые и уже работающие идеи и адаптируем их под свои нужды. В Serpstat нам удалось добиться желаемой цели — создать интуитивно понятный и удобный дизайн сайта для наших клиентов. Заодно многому научились от крутых коллег.

Если вы будете делать подборки интересных кейсов, систематизируя их «на бумаге», а не в голове, то сможете в любой момент воспользоваться накопленным багажом для совершенствования своего проекта.

Мы перезапустили сайт Serpstat 10 мая 2016 года. За месяц при трехкратном увеличении количества поисковых запросов коэффициент конверсии также вырос на 5,63%. Увеличилось и количество вовлеченных клиентов. В дальнейшем коэффициент конверсии в регистрации немного снизился (на 0,75%) из-за роста трафика, который мы привлекли на новую главную.

Наш метод вы можете смело применять как для лендингов, так и для сайтов — просто представьте, что вы разбили сайт на несколько страниц, среди которых посадочная — главная.

Бомж-подход будет полезен тем, кто находится на ранних стадиях развития проекта, когда нет денег и времени заморачиваться над дизайном, а все силы хочется сосредоточить на качестве сервиса. Не копируйте — заимствуйте творчески.