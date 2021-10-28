IKEA вже з нами, чекаємо на Lidl, а Tesla — то фантастика. Як великі бренди приходять в Україну

У кожному жарті є частка… Хто б міг подумати, що після першотравневої новини про ніби плани АТБ викупити німецький Lidl через сім місяців вже на повну обговорюватимуть зворотнє: європейський ритейл може прийти на вітчизняний ринок. Пропоную згадати, що наразі про це відомо. А також про непростий шлях деяких брендів до українців.

Україна в очікуванні Lidl. Що відомо

Інформація про зацікавленість Lidl українським ринком не офіційна. Про такі плани повідомило німецьке видання Lebensmittel Zeitung. Посилаються на внутрішній лист Schwarz Group (до якого входить і Lidl). Ніби вже й регіонального менеджера призначили, який до того працював у Польщі. Новину підхопили вітчизняні ЗМІ, розмірковують, чи знищить ця експансія АТБ. У самій компанії відмовились коментувати свої плани щодо цільових країн. Лише зазначили, що постійно аналізують можливості розширення.

Що таке Lidl

Schwarz Group вже давно входить в п'ятірку найбільших продовольчих ритейлів світу і є лідером у Європі. Представлена у 33 країнах, має понад 12 тисяч магазинів та $123 млрд виторгу на рік.

Джерело

Саме Lidl позиціонує себе як продуктовий дискаунтер. У магазинах мережі традиційно найнижчі серед конкурентів ціни, немає надлишків в оформленні, мінімум персоналу, продукція реалізується в упаковці від виробника. Все заради економії.

Європейські країни, де наразі є магазини Lidl

Не можна сказати, що в Україні взагалі ніхто не знає про цей бренд. Є фанати, і для них вже давно в мережі є можливість замовити товари з Lidl із найближчих країн. Доставка 10 кг продуктів з Польщі, наприклад, коштуватиме близько 10 євро.

Група у Facebook для покупки товарів з Lidl

Як приходить Lidl

Звичайно, у компанії бувають цікаві маркетингові кампанії. Наприклад, #lidlmania. У 2020 році почали продавати лімітовану серію кросівок Lidl у корпоративних кольорах усього за 13 евро. Жодної колаборації, звичайне взуття, але через дефіцит та ажіотаж вони швидко стали популярними. Коли товар дійшов до Італії, його змітали з полиць у перші ж дні.

Меми з хештегом #lidlmania

Ціни на кросівки з лімітованої колекції Lidl на eBay

Але найголовніша перевага ритейлу — ціни. Найнижчі, обіцяє Lidl, коли заходить на новий ринок. В жовтні 2021 бренд прийшов до Латвії і … розпочав «бананові війни». Ці фрукти там обіцяли продавати за 0,39 евро за кілограм. Покупці ж помітили, що конкурентна мережа Rimi знизила цінник до 0,29 евро, а ще одна (Maxima) оголосила дні німецьких товарів.

Lidl:

Ребят, мы наконец-то открываем свои магазины 7 октября и отпразднуем это бананами за 0,39€/кг! Ну и бройлер за евро с копейками. Ну и шоколадка за 0,39€.



Rimi:

Друзья, у нас 6 октября для вас день невиданных акций! Скидки на кучу продуктов до 50%!

И БАНАНЫ ЗА 0,29€/КГ! — Helen' (@smiley_penguinn) October 4, 2021

Наслідок ажіотажу — в день відкриття магазинів перші покупці прийшли до закритих дверей ще до шостої ранку, це за дві години до початку роботи. А черги аж ніяк не відповідали пандемічним реаліям.

Серед офіційних планів компанії на 2022 рік — вихід на ринки Естонії та Боснії і Герцеговини. Про Україну не йдеться. Тим більше, що спроби сюди зайти у світових брендів з першого разу вдаються не завжди. Варто лише згадати IKEA.

Шлях IKEA в Україну: 15 років і один магазин

Вперше IKEA хотіла вийти на український ринок ще в 2005 році. Планували відкрити найбільший у Європі торговельний центр у столиці. Але із владою не домовились. Потім до 2010 намагались прорватись до Одеси, але знову не вийшло.

І ось через 15 років в травні 2020 відкрилися онлайн-продажі в Україні, а в лютому 2021 — і перший офлайн-магазин. Щоправда, покупці залишились незадоволеними асортиментом, умовами доставки, тим, що сайт працював вкрай погано.

Ще й у день відкриття до магазину через карантин пускали лише за попередньою реєстрацією. Непоганий здавалось би хід, але система не витримала, отримати омріяний QR-код було складно.

Натомість хайпанули на відкритті інші бренди. Свій борд біля нового магазину розмістив «Епіцентр», який називали головним конкурентом шведського гіганту.

«Підмазався» АТБ :)

Цей формат — точка продажу у чужому ТРЦ відносно новий для IKEA. Експерти зазначають, що компанії варто було б більше уваги приділити відповідним роз’ясненням для покупців, щоб не було завищених очікувань.

Формат невеликого магазину не передбачає багато позицій. Товари IKEA українці давно купують із Польщі, тому запуск не здивував покупців.

Джерело — LIGA.net.

H&M — все за планом?

Шлях цих шведів був простішим. Відкрити магазини в Україні хотіли ще в 2013, але на заваді стали не лише традиційна корупція, але й політичні події та війна на Сході. Тим не менш, у серпні 2018 в Києві відкрився перший магазин H&M. У столиці їх наразі п’ять, ще по одному в Харкові та Одесі. Магазин у Львові відкрився власне 28 жовтня.

Щоб заявити про себе, компанії мабуть і не потрібна була б масштабна реклама. Бренд відомий, на нього чекали.

В H&M на цінниках з'явилась гривня. Хто там чекав на появу цього магазину в Україні?) pic.twitter.com/L0NqfdZR2c — Паровозик, який зміг (@_pani_anna) May 2, 2018

Але, звичайно, кожне відкриття супроводжується кампаніями в соцмережах. На сторінках H&M анонсують акції, подарунки та знижки. Наприклад, сертифікат на 10 тисяч гривень для першого покупця першого магазину.

Ажіотаж очікуваний, черги — вражаючі.

Відкриття першого H&M в Україні

Decathlon: чотири магазини, корнери у «Сільпо»

В 2018 році в українських ЗМІ популярні були заголовки на кшталт «Слідом за H&M та IKEA в Україну йде Decathlon». Це найбільше мережа спортивних магазинів із Франції. Перший магазин у Києві відкрили навесні 2019, усього їх чотири, лише один поза межами столиці в Одесі. Натомість в рамках експансії компанія відкрила 20 корнерів в магазинах «Сільпо» (спеціально відведені зони для бренду). Також Decathlon має власне виробництво в Україні.

Щоб залучати клієнтів, ремонтують їх спортивне обладнання у своїх майстернях, розробили зручну програму лояльності (дозволяють повертати товари без чеку), ведуть блог. Активно розвивають свої аккаунти у Facebook, Instagram, Telegram.

І звичайно сайт з онлайн-продажами. Почитайте про це детальніше у кейсі від Netpeak .

Ryanair. Агресивна експансія без активної реклами

Вихід на наш ринок ірландського лоукостеру був помітним в інфополі. З першого разу також не вийшло. Запускати рейси з Борисполя у 2017 компанія відмовилась вже після початку продажу квитків. Кошти клієнтам повернули, а керівництво літовища звинуватили у невиконанні своїх зобов’язань.

Взагалі позиція компанії завжди безкомпромісна, а команда Ryanair, в першу чергу CEO Майкл О’Лірі, відома своїми провокативними висловлюваннями. Ось лише декілька його цитат:

Якщо продажі напоїв падають, ми змушуємо пілотів спровокувати невелику турбулентність. Це зазвичай призводить до різкого збільшення продажів. Ви не отримуєте повернення коштів, тож ідіть ***. Ми не хочемо чути ваші сльозливі історії. Яку частину «без повернення» ви не розумієте? Чому ми перевозимо 81 мільйон пасажирів, якщо ми такі жахливі? У нас найнижчі тарифи, у нас є абсолютно нові літаки, у нас найбільше вчасних рейсів. Джерело — The Guardian.

За рік Ryanair все ж почав літати в Україні. Головна зброя лоукостера — низькі ціни. Продає квитки лише на власному сайті, а маркетингові витрати на одного пасажира у них становлять усього 0,12 євро.

Що роблять для залучення трафіку на сайт і нових клієнтів? Розпродажі. Квитки по 9,99 євро у вересні та від 16,99 євро на Різдво. Повідомляє про це компанія у своїх соцмережах та за допомогою email-маркетингу.

На кого ще чекають українці

Apple store

9 жовтня Apple вперше самостійно завезла в Україну свою продукцію — більше 8 тисяч айфонів 13 на понад $ 7,5 млн. У червні компанія відкрила тут свій офіс, а ще запустила сайт українською. Але мрія тисячів українців про Apple store поки не здійснилась.

Starbucks

Приємна новина січня — Starbucks виходить на ринок України. Але поки мова йде про лінійку кави і не більше.

Tesla

Хоч придбати цей електрокар можна, не виходячи з дому, українці отримати його можуть лише з однієї із сусідніх країн. Прихід Tesla в Україну — поки зі сфери фантастики.