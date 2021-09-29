Как работает экосистема Netpeak Group — интервью каналу «Точка G»

Топы компаний Netpeak Group рассказали Олегу Артишуку из «Точки G» о штате, прибыли, внутренней экономике и работе группы как экосистемы для ведения бизнеса. Также — чем занимается каждая из компаний.

В беседе участвовали основатель группы Артем Бородатюк, CEO агентства Netpeak Дмитрий Пискарев, сооснователь агентства Netpeak Андрей Чумаченко, CEO Netpeak Software Алекс Вайс, CEO Tonti Laguna Алексей Борщ, CEO Ringostat Александр Рубан, CEO Academy Ocean Владимир Полоник, CEO Tonti Laguna Mobile Дмитрий Лола, CEO Saldo Apps Михаил Попчук, управляющий партнер Choice31 Евгения Глизер, CFO Netpeak Group Надежда Вильдяева.

Ниже — тезисы беседы и конкурс от Артема Бородатюка.

Государство в государстве

Netpeak Group устроена по принципу экосистемы, в которой развиваются существующие бизнес-проекты, вырастают новые. В результате все компании группы усиливают друг друга.

У группы есть культурная среда — мероприятия, стратегические сессии, чаты. Сотрудники группируются в чаты, где могут реально помогать друг другу, и не только по работе. Например, в чатах «Blablacar Forces», «Parents Chat», «Куплю-продам, возьму-отдам», «Financial and Investments Forces». Конечно, для комьюнити важно неформальное общение, поэтому существуют чаты по интересам о путешествиях, киберспорте, футболе.

Специалисты компаний, от джунов до CEO, проводят встречи, где делятся своими профессиональными проблемами и вместе ищут способы их решения. Это саморегулируемые сессии, на которых руководителям, а для CEO — основателю группы — практически нечего делать.

Важная часть экосистемы — операционная платформа. Она состоит из общего для всех компаний бэкофиса группы, мануалов, систем стимулирования, карт знаний, документов Google с инструкциями для решения любых рутинных вопросов. Во внешнем мире людям приходится решать множество задач, описанных и шаблонизирвоанных в наших гайдах, вместо развития бизнеса.

В бэкофис группы входят юристы, финансисты, бухгалтеры, системные администраторы, специалисты ERP-системы, эйчары, онбординг-специалисты, ивент-специалисты, обслуживающий персонал офисов. Всего 13 отделов и 27 человек.

С учетом целей и амбиций компании, движение в сторону экосистемы — необходимость. Чтобы изменить экономику страны, важно развивать разные направления бизнеса. На данный момент в группе 12 компаний, более 5000 крупных клиентов. Цель — объединить в нашей экосистеме 50 компаний.

Модель развития группы — США, где 50 штатов в определенных вопросах независимы, но могут действовать вместе.

Как устроена внутренняя экономика

В компании давно ушли от того, что одна компания группы предоставляет другой услуги или сервисы бесплатно. Простой пример — бэкофис, за его услуги платят все компании Netpeak Group. При возникновении конфликтов интересов между компаниями срабатывает система лимитов с учетом доли дохода компании. Например, компания с большим доходом может заказать у эйчаров работу по 10 приоритетным вакансиям, а компания с небольшим доходом — по двум-трем.

То же касается мероприятий. Если компания группы хочет разместить на конференции по интернет-маркетингу 8P стенд, то платит организаторам, Octopus Events, как и любой другой внешний заказчик. Если Ringostat захочет пригласить своих менеджеров или клиентов на закрытый ивент агентства Netpeak Friends Day, то оплатит стоимость входных билетов.

Благодаря таким экономическим отношениям все в выгоде: организаторы получают возможность покрыть расходы на конференцию, а владельцы стендов тщательнее готовятся к событию, чтобы окупить расходы на маркетинг.

Профилактика выгорания

Сейчас в группе 700+ сотрудников, только за прошлый год в холдинг вошли 250 новых специалистов. В ближайших планах покупка аутсорс-компании, креативного агентства, еще одной перформанс-студии.

В первую очередь это шаг навстречу клиентам: в месяц группа получает 600+ заявок и далеко не все из них сейчас может взять в работу. Это также и забота о сотрудниках. В агентстве, в продуктовых сервисах очень высокий темп работы — сотрудники перегорают, даже если компания заботится о том, чтобы этого не случилось. Если мы не хотим расставаться со специалистами, то предлагаем перейти в одну из компаний с более легкими задачами. К примеру, в аутсорс-компании разработчикам гораздо легче, чем в SaaS-сервисе.

Бывает, что приходится отпускать человека, так как ему не хватает опыта, но компания держит его в фокусе внимания, зовет на конференции и ивенты. Когда специалист вырастает, его приглашают обратно, но уже на более высокую позицию.

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Создание бизнеса по правилам

Сейчас в планах компании строить новые бизнесы без спешки, по правилам, и первый опыт — онлайн-университет современных профессий Choice31. У топ-менеджмента есть понимание, что на выход бизнеса к точке безубыточности уходит от 1,5 до 2,5 лет и от $200 000 до $1 000 000. Благодаря правильной подготовке перед запуском проекта команда собирается уменьшить и сроки, и затраты.

В случае с онлайн-университетом несколько месяцев ушло только на исследование рынка — знакомство со всеми ключевыми игроками сферы онлайн-образования и изучение их продуктов. Было важно понять, как и чем может выделиться Choice31.

После этого не спеша проработали концепт, бизнес-план, набрали команду, построили процессы. При этом специалисты компании не занимались тем, что не умеют профессионально — например, брендинг заказали у креативного агентства.

Только затем приступили к регистрации юрлица и покупке домена. Во многих случаях в Украине это делают в первую очередь, а все предшествующие этапы вообще пропускают.

Новый нейминг

Сегодня Netpeak узнают, о чем говорит и высокая частотность в поиске, но это не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Даже партнеры, с которыми компания работает больше 12 лет, не могут назвать все проекты группы.

Популярность запроса Netpeak в Google Trends

Когда иностранцы пишут: «I use Netpeak», — часто имеют в виду только Netpeak Spider или Netpeak Checker. Да и не все читатели Netpeak Journal знают, что за журналом стоит агентство.

Основатель группы Артем Бородатюк принял решение об изменении названия группы компаний. В беседе с «Точкой G» Артем предложил два конкурса.

Угадайте, как Артем Бородатюк решил назвать группу компаний. Победитель получит скидку на любой сервис группы или бесплатную консультацию в агентстве. Попробуйте предложить свой вариант названия группы, который будет интереснее варианта Артема Бородатюка. Если мы возьмем ваш вариант, вы получите iPhone последней на момент оглашения победителя модели.

Свои варианты оставляйте под видео на канале «Точка G».

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