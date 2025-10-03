Риск-менеджмент: что делать бренду, если амбассадор подвел
Амбассадоры, или послы бренда — неотъемлемая часть маркетинговых стратегий. Они помогают брендам звучать эмоциональнее, быстрее строить доверие и охватывать аудиторию.
Но есть и другая сторона медали: любой скандал в жизни известного человека мгновенно отражается на репутации компании. Иногда такой удар может стоить годами выстраиваемого имиджа.
Подготовила для вас 10 правил с примерами, как компании спасти реноме от ошибок медийных персон. В конце — короткий чек-лист, который поможет обезопасить репутацию бренда еще до начала сотрудничества.
Почему амбассадоры — это всегда риск
-
Их публичное поведение напрямую влияет на восприятие компании в медийном пространстве.
-
Скандалы, политические заявления, личная жизнь — все это может вызвать кризис.
-
Контракты часто не содержат условий для быстрого реагирования в острых ситуациях.
10 правил кризисной коммуникации с кейсами
- Реагируйте быстро.
«Золотой Век» оперативно расторгли контракт с Настей Каменских после языкового скандала и убрали все креативы с ее участием.
- Говорите прозрачно.
L’Oréal открыто объяснили прекращение сотрудничества с моделью Мунро Бергдорф после ее публикаций о расизме. После разъяснений со стороны бренд-представительницы компания признала поспешность собственных решений и снова пригласила ее в рекламную кампанию, прозрачно коммуницируя изменение позиции.
- Признайте проблему.
Jerry Heil после скандала с актером Дмитрием Темляком сразу удалила клип, признав собственную ошибку в выборе героев для съемок.
- Дайте контекст.
УКУ (Украинский католический университет) извинился за неудачную коммуникацию относительно условий проживания в коллегиуме, объяснил политику проживания, социальные скидки и обосновал модель софинансирования, которую применяет для покрытия расходов на содержание кампуса.
- Будьте готовы к критике.
Adidas после антисемитских высказываний Kanye West (Ye) расторгли многомиллиардный контракт и публично ответили на критику относительно длительного сотрудничества.
- Синхронизируйте месседжи.
Также в случае с Kanye West Adidas одновременно обеспечили единую позицию на глобальном уровне — немедленное прекращение сотрудничества, без оправданий и двойных толкований.
- Контролируйте тональность.
Balenciaga после скандальной кампании с детьми и BDSM-атрибутикой в рекламе принесли извинения, признали ошибки и заявили о внутреннем расследовании инцидента.
- Объясняйте действия.
Nike разорвали сотрудничество с Лэнсом Армстронгом после подтверждения фактов допинга и четко объяснили свое решение, подчеркнув приверженность честному спорту.
- Делайте выводы.
H&M после расистского скандала с худи «Coolest monkey in the jungle» извинились и пригласили diversity-консультантов, чтобы изменить внутренние процессы создания креативов.
- Контролируйте доверие к лицам бренда.
Приведенный кейс «Золотого века» и другие — это напоминание:
Компания должна проверять бэкграунд амбассадоров еще до подписания контракта.
Будьте готовы быстро менять стратегию, если их поведение вредит репутации вашего бренда.
Кейс Netpeak Ukraine
Бренд в ритейле столкнулся с волной негатива после публичного высказывания одного из амбассадоров в соцсетях.
Наша команда оценила масштаб проблемы, проанализировала источники и каналы распространения негатива. Далее мы разработали стратегию дистанцирования бренда от персоны, вызвавшей резонанс. Это согласованный шаг с нашими партнерами.
Благодаря оперативному вмешательству нам сначала удалось вытеснить негатив из топ-10 выдачи, а затем — полностью убрать его из индекса по брендовым запросам. После этого команда сосредоточилась на укреплении репутации и построении новой коммуникации. Работа с этим кейсом длилась четыре месяца.
Head of ORM Department в Netpeak Ukraine
Читайте в нашем блоге, как улучшить репутацию компании в топе поисковой выдачи.
Вместо выводов: чек-лист для маркетологов
Эти краткие рекомендации проверены опытом. Обязательно примените их перед тем, как предложить сотрудничество медийному лицу:
-
тщательно проверьте бэкграунд потенциальных бренд-представителей;
-
оцените, насколько их ценности созвучны с ценностями бренда;
-
предусмотрите в вашем контракте пункты о кризисных сценариях;
-
заранее подготовьте план кризисных коммуникаций компании.
Свежее
Как настроить Google Indexing API — инструмент для ускорения индексации страниц сайта
Как индексировать до 200 страниц за раз? Рассказываю в инструкции по настройке Google Indexing API
Трендовые категории приложений, использующих технологии AI, и стратегия их ASO-продвижения
Недостаточно выпустить на рынок качественное приложение — важно помочь ему не затеряться среди миллионов других
Google Analytics для агентств: эффективные стратегии для роста клиентов
Раскройте потенциал Google Analytics для агентств. Узнайте о ключевых стратегиях и практических подходах, которые помогут клиентам достигать лучших результатов.