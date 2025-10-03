Риск-менеджмент: что делать бренду, если амбассадор подвел

Амбассадоры, или послы бренда — неотъемлемая часть маркетинговых стратегий. Они помогают брендам звучать эмоциональнее, быстрее строить доверие и охватывать аудиторию.

Но есть и другая сторона медали: любой скандал в жизни известного человека мгновенно отражается на репутации компании. Иногда такой удар может стоить годами выстраиваемого имиджа.

Подготовила для вас 10 правил с примерами, как компании спасти реноме от ошибок медийных персон. В конце — короткий чек-лист, который поможет обезопасить репутацию бренда еще до начала сотрудничества.

Почему амбассадоры — это всегда риск

Их публичное поведение напрямую влияет на восприятие компании в медийном пространстве. Скандалы, политические заявления, личная жизнь — все это может вызвать кризис. Контракты часто не содержат условий для быстрого реагирования в острых ситуациях.

10 правил кризисной коммуникации с кейсами

Реагируйте быстро.

«Золотой Век» оперативно расторгли контракт с Настей Каменских после языкового скандала и убрали все креативы с ее участием. Говорите прозрачно.

L’Oréal открыто объяснили прекращение сотрудничества с моделью Мунро Бергдорф после ее публикаций о расизме. После разъяснений со стороны бренд-представительницы компания признала поспешность собственных решений и снова пригласила ее в рекламную кампанию, прозрачно коммуницируя изменение позиции. Признайте проблему.

Jerry Heil после скандала с актером Дмитрием Темляком сразу удалила клип, признав собственную ошибку в выборе героев для съемок. Дайте контекст.

УКУ (Украинский католический университет) извинился за неудачную коммуникацию относительно условий проживания в коллегиуме, объяснил политику проживания, социальные скидки и обосновал модель софинансирования, которую применяет для покрытия расходов на содержание кампуса. Будьте готовы к критике.

Adidas после антисемитских высказываний Kanye West (Ye) расторгли многомиллиардный контракт и публично ответили на критику относительно длительного сотрудничества. Синхронизируйте месседжи.

Также в случае с Kanye West Adidas одновременно обеспечили единую позицию на глобальном уровне — немедленное прекращение сотрудничества, без оправданий и двойных толкований. Контролируйте тональность.

Balenciaga после скандальной кампании с детьми и BDSM-атрибутикой в рекламе принесли извинения, признали ошибки и заявили о внутреннем расследовании инцидента. Объясняйте действия.

Nike разорвали сотрудничество с Лэнсом Армстронгом после подтверждения фактов допинга и четко объяснили свое решение, подчеркнув приверженность честному спорту. Делайте выводы.

H&M после расистского скандала с худи «Coolest monkey in the jungle» извинились и пригласили diversity-консультантов, чтобы изменить внутренние процессы создания креативов. Контролируйте доверие к лицам бренда.

Приведенный кейс «Золотого века» и другие — это напоминание:

Компания должна проверять бэкграунд амбассадоров еще до подписания контракта.

Будьте готовы быстро менять стратегию, если их поведение вредит репутации вашего бренда.

Кейс Netpeak Ukraine

Бренд в ритейле столкнулся с волной негатива после публичного высказывания одного из амбассадоров в соцсетях. Наша команда оценила масштаб проблемы, проанализировала источники и каналы распространения негатива. Далее мы разработали стратегию дистанцирования бренда от персоны, вызвавшей резонанс. Это согласованный шаг с нашими партнерами. Благодаря оперативному вмешательству нам сначала удалось вытеснить негатив из топ-10 выдачи, а затем — полностью убрать его из индекса по брендовым запросам. После этого команда сосредоточилась на укреплении репутации и построении новой коммуникации. Работа с этим кейсом длилась четыре месяца. Вячеслав Писанка,

Head of Вячеслав Писанка,Head of ORM Department в Netpeak Ukraine

Читайте в нашем блоге, как улучшить репутацию компании в топе поисковой выдачи.

Вместо выводов: чек-лист для маркетологов

Эти краткие рекомендации проверены опытом. Обязательно примените их перед тем, как предложить сотрудничество медийному лицу: