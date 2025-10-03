Ризик-менеджмент: що робити бренду, якщо амбасадор підставив
Амбасадори, або речники бренду — невіддільна частина маркетингових стратегій. Вони допомагають брендам звучати емоційніше, швидше будувати довіру й охоплювати аудиторію.
Але є й інша сторона медалі: будь-який скандал у житті відомої особи миттєво відбивається на репутації компанії. Іноді такий удар може коштувати роками вибудуваного іміджу.
Підготувала для вас 10 правил з прикладами, як компанії врятувати реноме від помилок медійних персон. Наприкінці — короткий чекліст, що допоможе убезпечити репутацію бренду ще до початку співпраці.
Чому амбасадори — це завжди ризик
Їхня публічна поведінка напряму впливає на сприйняття компанії в медійному просторі.
Скандали, політичні заяви, особисте життя — усе це може спричинити кризу.
Контракти часто не містять умов для швидкого реагування в гострих ситуаціях.
10 правил кризової комунікації з кейсами
- Реагуйте швидко.
«Золотий Вік» оперативно розірвали контракт з Настею Каменських після мовного скандалу й прибрали всі креативи з її участю.
- Говоріть прозоро.
У L’Oréal відкрито пояснили припинення співпраці з моделлю Мунро Бергдорф після її публікацій про расизм. Після роз’яснень з боку бренд-представниці компанія визнала поспішність власних рішень й знову запросила її до рекламної кампанії, прозоро комунікуючи зміну позиції.
- Визнайте проблему.
Jerry Heil після скандалу з актором Дмитром Темляком одразу видалила кліп, визнавши власну помилку у виборі героїв для зйомок.
- Дайте контекст.
УКУ (Український католицький університет) перепросили за невдалу комунікацію щодо умов поселення в колегіумі, пояснили політику проживання, соціальні знижки та обґрунтували модель співфінансування, яку застосовують для покриття витрат на утримання кампусу.
- Будьте готові до критики.
Adidas після антисемітських висловлювань Kanye West (Ye) розірвали багатомільярдний контракт і публічно відповідали на критику щодо тривалої співпраці.
- Синхронізуйте меседжі.
Також у випадку з Kanye West Adidas водночас забезпечили єдину позицію на глобальному рівні — негайне припинення співпраці, без виправдань і подвійних трактувань.
- Контролюйте тональність.
Balenciaga після скандальної кампанії з дітьми й BDSM-атрибутикою в рекламі перепросили, визнали помилки й заявили про внутрішнє розслідування інциденту.
- Пояснюйте дії.
Nike розірвали співпрацю з Лансом Армстронгом після підтвердження фактів допінгу й чітко пояснили своє рішення, підкресливши відданість чесному спорту.
- Робіть висновки.
H&M після расистського скандалу з худі «Coolest monkey in the jungle» перепросили й запросили diversity-консультантів, щоби змінити внутрішні процеси створення креативів.
- Контролюйте довіру до облич бренду.
Наведений кейс «Золотого Віку» та інші — це нагадування:
Компанія має перевіряти бекграунд амбасадорів ще до підписання контракту.
Будьте напоготові швидко змінювати стратегію, якщо їхня поведінка шкодить вашій бренд-репутації.
Кейс Netpeak Ukraine
Бренд у ритейлі зіткнувся з хвилею негативу після публічного висловлювання одного з амбасадорів у соцмережах.
Наша команда оцінила масштаб проблеми, проаналізували джерела й канали поширення негативу. Далі ми розробили стратегію дистанціювання бренду від персони, що спричинила резонанс. Це погоджений крок з нашими партнерами.
Завдяки оперативному втручанню нам спочатку вдалося витіснити негатив із топ-10 видачі, а згодом — повністю прибрати його з індексу за бренд-запитами. Після цього команда зосередилася на зміцненні репутації та побудові нової комунікації. Робота з цим кейсом тривала чотири місяці.
В’ячеслав Писанка,
Head of ORM Department в Netpeak Ukraine
Читайте в нашому блозі, як покращити репутацію компанії в топі видачі.
Замість висновків: чекліст для маркетологів
Ці стислі рекомендації перевірені досвідом. Обов’язково застосуйте їх перед тим як запропонувати співпрацю медійній особі:
ретельно перевірте бекграунд потенційних бренд-представників;
оцінить, наскільки їхні цінності співзвучні з цінностями бренду;
передбачте в вашому контракті пункти щодо кризових сценаріїв;
заздалегідь підготуйте план кризових комунікацій бренду.
