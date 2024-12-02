SEO-продвижение медицинских сайтов. Все, что нужно знать — на примере сайтов аптек
Сайты медицинской тематики находятся под пристальным вниманием поисковых систем. Техническая оптимизация важна, но это только часть успеха. Достоверность контента становится во главу угла, ведь речь идет о жизни и здоровье пользователей.
В этой статье поделюсь опытом продвижения аптек. Расскажу об особенностях SEO для медицинских сайтов. А также о том, на что обратить внимание, чтобы завоевать доверие поисковых сервисов и клиентов.
Специфика продвижения аптечных сайтов
Сайты аптек относятся к ресурсам медицинской тематики, как и веб-страницы:
- медицинских центров, диагностических клиник и лабораторий;
- производителей лекарств, медоборудования, материалов;
- косметологических кабинетов;
- стоматологических клиник;
- профессиональных медицинских блогов;
- платформ, предоставляющих пользователям информацию о красоте и здоровье.
Google относится ко всем перечисленным ресурсам с особым вниманием. Чтобы лучше понять специфику продвижения именно медицинских сайтов, сперва нужно разобраться с требованиями поисковиков к ним.
Что такое алгоритм E-E-A-T и требования поисковых систем к YMYL-сайтам
Фармацевтические сайты относятся к группе YMYL. Это понятие расшифровывается как Your Money or Your Life («Ваши деньги или ваша жизнь»).
К этой категории относятся все сайты, которые предоставляют информацию, способную повлиять на здоровье, безопасность и финансовое благополучие пользователей.
Кроме YMYL в декабре 2022 года Google ввел понятие E-E-A-T — чрезвычайно важный аспект для ресурсов медицинской тематики.
E-E-A-T = Experience (опыт) + Expertise (экспертность)+Authoritativeness (авторитетность)+Trustworthiness (достоверность).
Именно эти факторы поисковая система использует для оценки и измерения уровня доверия к компании, бренду или сайту.
Среди требований:
- контент должен быть качественным, профессиональным и точным;
- страницы содержат исчерпывающую и полезную информацию;
- у веб-ресурса положительная репутация;
- отсутствует реклама сомнительных препаратов, диет или советов от неавторитетных специалистов.
E-E-A-T играет главную роль в определении качества контента YMYL-сайтов.
Например, медицинский блог, который ведет опытный и сертифицированный врач, будет считаться более надежным, чем блог, созданный непрофессионалом.
Кроме того, реклама медицинских услуг и товаров попадает под многочисленные ограничения, в том числе на законодательном уровне. Поэтому в медицинской нише основной источник трафика — органический поиск.
Структура категорий товаров
На аптечных сайтах сотни, а иногда и тысячи страниц. Логичная структура упрощает навигацию для пользователей и оптимизирует сайт под поисковые запросы.
Рассмотрю основные типы страниц, используемые для создания каталога.
Страницы товаров
Львиная доля трафика на сайт приходит через страницы препаратов. Для улучшения навигации и SEO информацию следует структурировать по таким принципам:
- Общие страницы препаратов. Позволяют быстро найти нужное лекарственное средство, отсортировав по категории или симптомам. Такие страницы содержат информацию о характеристиках, назначении и условиях применения средства.
- Страницы торговых названий для препаратов с вариациями дозировки, форм выпуска и количества таблеток в упаковке.
- Страницы конкретных товаров для одного препарата и исчерпывающей информации о нем.
Страницы категорий
Охватывают все основные группы товаров, чтобы пользователи могли быстро в них ориентироваться. Наиболее распространенные категории:
- лекарственные средства;
- косметика и средства гигиены;
- медицинские приборы и техника;
- товары для мам и детей;
- продукты для здорового образа жизни;
- витамины и БАДы.
Такое разделение позволяет посетителям сайта легко находить нужные лекарства, а поисковым системам — ранжировать страницы по тематическим запросам.
В каждой из категорий товаров могут быть подкатегории. Например, в категории «Лекарственные средства» уместна разбивка по назначению:
- препараты от простуды;
- лекарства для сердца;
- средства для укрепления иммунитета.
Страницы действующих веществ
Страницы действующих веществ охватывают дополнительный пул запросов, которые невозможно покрыть страницами препаратов. Однако бывают случаи, когда название препарата и действующего вещества совпадают (например, Ambroxol). В результатах поиска по запросу «купить амброксол» могут отображаться сразу две страницы.
Такая конкуренция приводит к каннибализации. Это характерно для сайтов аптек, где поисковые запросы часто конкурируют между собой.
Эффект каннибализации запросов может быть нежелательным явлением, поскольку разные страницы сайта соперничают за одни и те же ключевые слова. В таких случаях поисковая система не может определить, какая из страниц более релевантна запросу. В результате ни одна из страниц не занимает высоких позиций в поиске. Это снижает их влияние, количество просмотров и конверсий.
Решить проблему каннибализации можно двумя способами:
- Закрыть от индексации страницы с худшими позициями.
- Оставить в индексе оба варианта, но усиливать ту страницу, которая уже ранжируется лучше.
Страницы аналогов
На сайте также нужно предусмотреть страницы заменителей лекарственных средств. Они удовлетворяют спрос пользователей и повышают видимость в поисковых системах для тех, кто ищет альтернативные препараты.
На таких страницах рекомендую размещать:
- таблицы сравнения;
- описания лекарств с похожим составом и аналогичным эффектом;
- информацию о стоимости, чтобы было проще выбрать подходящий препарат.
-
Кейс. Команда «Аптеки 9-1-1» обратилась в Netpeak Ukraine, чтобы увеличить органический трафик и видимость сайта в поисковых системах.
Что сделали специалисты?
- Разработали стратегию с упором на оптимизацию новых разделов сайта.
- Увеличили темпы написания текстов для страниц категорий.
- Ускорили наращивание внешних ссылок на страницы сайта.
- Провели аудит структуры сайта и устранили проблемы каннибализации поисковых запросов.
Результаты сотрудничества: органический трафик вырос на 93%, видимость сайта — на 488%. Среднемесячный доход из органического канала увеличился на 18,7%.
Особенности контента для аптек
Экспертный и достоверный контент — это то, что выделяет любой медицинский ресурс. Именно контент формирует авторитетность и доверие.
Ниже рассмотрю основные рекомендации для информационного наполнения страниц.
Учитывайте факторы E-E-A-T
Размещайте на сайте лишь проверенный и точный контент. Его должны создавать либо, как минимум, редактировать специалисты с соответствующим образованием и опытом. Если в штате аптеки нет специалиста, который может готовить контент, договоритесь с врачом из клиники или ищите экспертов на профессиональных медицинских площадках.
Не полагайтесь на искусственный интеллект при создании контента. Тексты, генерируемые AI, часто содержат ошибки или искажают информацию. Это недопустимо в медицинской сфере.
Для укрепления экспертности и авторитетности ресурса создайте страницы авторов, которые пишут контент. В карточке укажите информацию, подтверждающую их компетентность:
- добавьте информацию об образовании;
- опишите специализацию и опыт работы;
- предоставьте сертификаты, награды, информацию об участии в отраслевых мероприятиях;
- укажите опубликованные профессиональные материалы;
- разместите ссылки на социальные сети.
Лайфхак. Рекомендую в статьях приводить ссылки на авторитетные источники, из которых взята информация. Это подчеркивает достоверность материала и демонстрирует, что он основан на надежных исследованиях. А значит — способствует соблюдению принципов E-E-A-T, в частности авторитетности и достоверности.
Наполняйте страницу товара
На странице препарата необходимо разместить полную инструкцию от производителя. Для удобства пользователя также стоит добавить выдержку из инструкции с самой важной информацией.
В таком блоке часть информации удобно представить в виде инфографики.
Тексты с основной информацией о препарате могут создавать копирайтеры с опытом написания такого контента. Однако вычитка специалистом в медицинской области обязательна.
Добавляйте данные об авторах в конце статьи. Также будет полезно разместить ссылки на страницы этих экспертов на сайте.
Размещайте справочную информацию
Публикуйте как можно больше информации о компании и услугах, чтобы укрепить доверие к сайту и контенту. Советую создать такие разделы:
- страница «О нас» с историей бизнеса, ценностями, идеями и целями;
- доказательства экспертности и надежности (документы, сертификаты, награды);
- блок с отзывами;
- условия заказа, доставки и возврата;
- контакты, способы связи и адрес;
- ссылки на социальные сети;
- политика конфиденциальности.
Кроме правдивости и экспертности, контент должен соответствовать базовым SEO-требованиям.
Для улучшения качества материала важно:
- тщательно изучить ключевые запросы, сформировать семантическое ядро;
- включать в текст разнообразные LSI-запросы (околотематические слова);
- придерживаться рекомендаций по созданию оптимизированного SEO-текста;
- создать раздел FAQ, отвечать на актуальные вопросы пользователей о препарате или категории товара.
Анализ ключевых слов
Семантика — основа для привлечения трафика из поисковых систем. При работе с продвижением сайтов аптек необходимо собрать и упорядочить список ключевых запросов, распределив их по темам и категориям. Также следует определить термины и фразы, которые пользователи используют для поиска препаратов.
Учитывайте тип запроса (интент) ключевой фразы:
- Информационные. Цель — получить информацию о товаре или услуге. Обычно содержат вопросы или подразумевают их.
- Общие. Запросы без конкретной цели. Высокочастотные и конкурентные. По таким запросам часто ранжируются крупные проекты, сайты с долгой историей и безупречной репутацией.
- Транзакционные. Пользователь намерен совершить действие (купить, заказать, оформить подписку).
- Навигационные или брендовые. Ориентированы на запросы о конкретных брендах по названию.
- Мультимедийные. Предназначены для поиска медийного контента.
Среди поисковых запросов, по которым люди ищут лекарства, больше всего информационных и транзакционных. Ниже приведу несколько примеров.
Информационные запросы:
- название препарата + аналоги;
- название препарата + отзывы;
- название препарата + инструкция;
- название препарата + показания;
- название препарата + город;
- описание симптомов + что выпить.
Транзакционные запросы:
- название препарата + купить;
- название препарата + цена;
- название препарата + купить + город.
Спрос на многие лекарства резко возрастает в определенные периоды года, поэтому важно обращать внимание на сезонные запросы. В холодные месяцы значительно увеличивается интерес к лекарствам для лечения простуды и насморка. Летом частотность запросов по этим средствам низкая, но зимой или поздней осенью частота существенно возрастает.
Отслеживать изменение спроса можно в Google Trends или других аналитических инструментах. Например, возрастающая динамика поискового запроса «капли от насморка купить» наблюдается с конца осени до ранней весны.
Понимание сезонности спроса и своевременное отслеживание помогают аптечным сетям адаптировать маркетинговые кампании и подготовить складские запасы в пиковые периоды.
Линкбилдинг
Для эффективного продвижения аптек важно наращивать ссылки, размещенные на внешних платформах.
Площадки для размещения ссылок в медицинской нише:
- тематические и околотематические сайты;
- авторские блоги специалистов;
- сайты медицинских конференций;
- региональные форумы о здоровье и красоте;
- блоги медицинских учебных заведений.
Согласно опросу AuthorityHacker о методиках линкбилдинга, проведенному среди 755 SEO-специалистов, 618 участников отметили, что нужно от 1 до 6 месяцев, чтобы заметить влияние ссылок на поисковые рейтинги. При этом среднее время — 3,1 месяца.
Материалы желательно публиковать на авторитетных медицинских ресурсах. Однако не всегда удается найти такие сайты, так как узкопрофильные площадки имеют ограничения или предъявляют высокие требования. В таких случаях публикация на общих, но качественных ресурсах также допустима.
На что обращать внимание при выборе платформ:
- показатель качества домена (Domain Rating) — от 30;
- органический трафик сайта — от 2000 посетителей в месяц;
- входящих ссылок на ресурсе больше, чем исходящих;
- наличие на площадке разделов, релевантных теме здоровья, красоты, медицины;
- наличие на сайте нескольких статей медицинской тематики;
- положительная динамика роста трафика.
Больше информации о том, как и где размещать ссылки, читайте в материале блога.
Работа с репутацией бренда
Ресурсы медицинской тематики находятся под пристальным вниманием Google, и высокая репутация здесь крайне важна.
Необходимо работать над формированием положительного образа компании в глазах пользователей. В этом помогает SERM (Search Engine Reputation Management).
На сайте аптеки должна быть возможность оставить комментарий и оценить качество услуг. Часто именно через комментарии и отзывы происходит основное взаимодействие, которое формирует впечатление о сервисе.
Чаще всего пользователи делятся опытом о:
- Качестве товаров. Оценивают эффективность и соответствие препаратов описаниям, отмечают, оправдали ли они заявленные свойства.
- Обслуживании. Отзывы о помощи персонала, рекомендациях и советах фармацевтов или менеджеров.
- Скорость доставки. Описывают опыт получения заказа: соблюдение сроков, состояние упаковки, общий процесс.
- Удобство сайта. Комментарии о простоте навигации, легкости оформления заказа, доступности поиска и необходимой информации.
- Цены и акции. Касаются ценовой политики, наличия скидок и акционных предложений.
Управление репутацией бренда подразумевает:
- активное участие в общении с пользователями;
- анализ отзывов для выявления проблемных сторон бизнеса;
- предоставление оперативных и исчерпывающих ответов как на положительные, так и на отрицательные комментарии;
- создание контента, формирующего положительный имидж бренда.
Читайте кейс о том, как благодаря SERM удалось значительно увеличить количество положительных отзывов в топ-10 поисковой выдачи, укрепить репутацию и повысить видимость медицинского бренда Synevo.
Локальное SEO
Для оптимального результата в продвижении важно создавать геостраницы — страницы, ориентированные на определенный регион или локацию. Это повышает шансы на их ранжирование в поисковых системах.
Оптимизация видимости
Если у аптечной сети есть физические представительства, стоит добавить их на Google Maps. Это:
- улучшает позиции страниц в соответствующем населенном пункте;
- станет дополнительным источником как трафика на сайт, так и посетителей аптек.
Расширение охвата
Рекомендую создавать геостраницы не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов. Это поможет охватить более широкую аудиторию и повысит шансы на ранжирование в конкретных локациях.
Может показаться, что создание страниц для каждого населенного пункта — устаревшая практика. Но опыт показывает, что она до сих пор приносит хорошие результаты.
Привлечение локальной аудитории
Даже если у аптеки нет представительств, целесообразно создать геостраницу. Это увеличит вероятность того, что пользователь, находящийся в этом регионе, увидит страницу в результатах поиска и перейдет на нее. Хотя вероятность конверсии ниже, чем при наличии оффлайн-представительства, она все же есть.
Удобство поиска
Если в городе есть аптека сети, ее страница будет полезна, в том числе для тех, кто планирует приобрести лекарства оффлайн. Такой подход повысит конверсию, так как пользователю удобнее найти и посетить ближайшую аптеку, чем заказывать онлайн.
Аналитика эффективности SEO
Чтобы видеть объективную картину по SEO, важно отслеживать динамику позиций, а не только трафик. Это связано с тем, что посещаемость зависит от сезонных колебаний. Снижение потока пользователей не всегда указывает на проблемы с сайтом.
Например, частотность запросов на определенные медицинские препараты увеличивается в сезон простуд, а со временем естественно снижается. Показатель трафика в «пиковый» период не будет объективным отражением изменений видимости, так как рост или падение спроса носит временный характер.
Позиции ключевых слов — более объективный показатель, нежели трафик.
Если запросы теряют позиции, стоит проанализировать стратегию и выявить возможные причины, например, изменения в алгоритмах поисковых систем или новый контент у конкурентов.
Для отслеживания позиций по целевым ключевым запросам и мониторинга органического трафика подходят Google Search Console и Serpstat.
В своей ежедневной работе я использую кастомные дашборды в Google Spreadsheets или Looker Studio.
Они обеспечивают эффективное выполнение следующих задач:
- Автоматизация отчетности, чтобы показывать клиентам реальные показатели и их динамику. Это повышает прозрачность работы и предотвращает недоразумения.
- Сегментация по направлениям. Дашборды содержат динамику позиций для разных групп страниц и запросов, что позволяет видеть изменения по каждому сегменту.
- Выводы и рекомендации. Способствуют анализу причин изменения позиций и определению действий для улучшения видимости.
Разумеется, главные KPI — доход и количество транзакций. Но все начинается с релевантных поисковых запросов и их позиций.
Подытожим
- Медицинские сайты, в том числе аптеки, относятся к категории YMYL (Your Life or Your Money). Google требует от них высокого уровня доверия и экспертности.
- Публикуйте на сайте только точный и достоверный контент. Создавать или, как минимум, редактировать его должны специалисты с соответствующим образованием и опытом.
- Информация об авторах контента должна быть открытой, а их экспертность — легко проверить. Для этого создавайте страницы специалистов на сайте и ссылайтесь на них.
- Не пренебрегайте проверкой репутации внешних площадок, на которых планируете публиковать контент.
- Наличие страниц, ориентированных на определенный регион, увеличивает шансы привлечения локального поискового трафика.
- Управление репутацией — важный аспект для аптек. Следите за отзывами пользователей ресурса и оперативно реагируйте на них.
По теме
Диджитализация АТБ. Комплексный онлайн-маркетинг для лидера ритейла Украины — кейс
Рассказываем как выстроить комплексную диджитал-стратегию
Где бесплатно разместить ссылки — площадки для продвижения
Как найти релевантный сайт-донор для размещения своей ссылки
Что такое URL — как создать корректный адрес сайта
Понятные людям и роботам URL. Это уникальный набор символов, который дает возможность идентифицировать всевозможные ресурсы в интернете (страницы сайтов, файлы, изображения, видео и так далее). Чтобы узнать больше, читайте далее!
Свежее
Кейс: как увеличить показы и установки приложения на 16% за две недели
Подробно о том, как мы улучшили позиции в топе и видимость в поисковой выдаче
Как легко запомнить пароли, пин-коды, телефоны и все важное
В статье поделюсь несколькими лайфхаками, которые помогут сохранить вашу память (и нервы!) и вовремя вспоминать, наконец, пин-коды банковских карт, исторические даты и другие важные вещи
Как оптимизировать конверсии для страниц приложения в App Store и Google Play
Какие поля и параметры имеют больше значения, и как выжать из них все