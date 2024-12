SEO-продвижение медицинских сайтов. Все, что нужно знать — на примере сайтов аптек

Сайты медицинской тематики находятся под пристальным вниманием поисковых систем. Техническая оптимизация важна, но это только часть успеха. Достоверность контента становится во главу угла, ведь речь идет о жизни и здоровье пользователей.

В этой статье поделюсь опытом продвижения аптек. Расскажу об особенностях SEO для медицинских сайтов. А также о том, на что обратить внимание, чтобы завоевать доверие поисковых сервисов и клиентов.

Специфика продвижения аптечных сайтов

Сайты аптек относятся к ресурсам медицинской тематики, как и веб-страницы:

медицинских центров, диагностических клиник и лабораторий;

производителей лекарств, медоборудования, материалов;

косметологических кабинетов;

стоматологических клиник;

профессиональных медицинских блогов;

платформ, предоставляющих пользователям информацию о красоте и здоровье.

Google относится ко всем перечисленным ресурсам с особым вниманием. Чтобы лучше понять специфику продвижения именно медицинских сайтов, сперва нужно разобраться с требованиями поисковиков к ним.

Что такое алгоритм E-E-A-T и требования поисковых систем к YMYL-сайтам

Фармацевтические сайты относятся к группе YMYL. Это понятие расшифровывается как Your Money or Your Life («Ваши деньги или ваша жизнь»).

К этой категории относятся все сайты, которые предоставляют информацию, способную повлиять на здоровье, безопасность и финансовое благополучие пользователей.

Кроме ‍YMYL в декабре 2022 года Google ввел понятие E-E-A-T — чрезвычайно важный аспект для ресурсов медицинской тематики.

E-E-A-T = Experience (опыт) + Expertise (экспертность)+Authoritativeness (авторитетность)+Trustworthiness (достоверность).

Именно эти факторы поисковая система использует для оценки и измерения уровня доверия к компании, бренду или сайту.

Среди требований:

контент должен быть качественным, профессиональным и точным;

страницы содержат исчерпывающую и полезную информацию;

у веб-ресурса положительная репутация;

отсутствует реклама сомнительных препаратов, диет или советов от неавторитетных специалистов.

E-E-A-T играет главную роль в определении качества контента YMYL-сайтов.

Например, медицинский блог, который ведет опытный и сертифицированный врач, будет считаться более надежным, чем блог, созданный непрофессионалом.

Кроме того, реклама медицинских услуг и товаров попадает под многочисленные ограничения, в том числе на законодательном уровне. Поэтому в медицинской нише основной источник трафика — органический поиск.

Структура категорий товаров

На аптечных сайтах сотни, а иногда и тысячи страниц. Логичная структура упрощает навигацию для пользователей и оптимизирует сайт под поисковые запросы.

Рассмотрю основные типы страниц, используемые для создания каталога.

Страницы товаров

Львиная доля трафика на сайт приходит через страницы препаратов. Для улучшения навигации и SEO информацию следует структурировать по таким принципам:

Общие страницы препаратов. Позволяют быстро найти нужное лекарственное средство, отсортировав по категории или симптомам. Такие страницы содержат информацию о характеристиках, назначении и условиях применения средства.

Страницы торговых названий для препаратов с вариациями дозировки, форм выпуска и количества таблеток в упаковке.

Страницы конкретных товаров для одного препарата и исчерпывающей информации о нем.

Страницы категорий

Охватывают все основные группы товаров, чтобы пользователи могли быстро в них ориентироваться. Наиболее распространенные категории:

лекарственные средства;

косметика и средства гигиены;

медицинские приборы и техника;

товары для мам и детей;

продукты для здорового образа жизни;

витамины и БАДы.

Такое разделение позволяет посетителям сайта легко находить нужные лекарства, а поисковым системам — ранжировать страницы по тематическим запросам.

В каждой из категорий товаров могут быть подкатегории. Например, в категории «Лекарственные средства» уместна разбивка по назначению:

препараты от простуды;

лекарства для сердца;

средства для укрепления иммунитета.

Страницы действующих веществ

Страницы действующих веществ охватывают дополнительный пул запросов, которые невозможно покрыть страницами препаратов. Однако бывают случаи, когда название препарата и действующего вещества совпадают (например, Ambroxol). В результатах поиска по запросу «купить амброксол» могут отображаться сразу две страницы.

Такая конкуренция приводит к каннибализации. Это характерно для сайтов аптек, где поисковые запросы часто конкурируют между собой.

Эффект каннибализации запросов может быть нежелательным явлением, поскольку разные страницы сайта соперничают за одни и те же ключевые слова. В таких случаях поисковая система не может определить, какая из страниц более релевантна запросу. В результате ни одна из страниц не занимает высоких позиций в поиске. Это снижает их влияние, количество просмотров и конверсий.

Решить проблему каннибализации можно двумя способами:

Закрыть от индексации страницы с худшими позициями. Оставить в индексе оба варианта, но усиливать ту страницу, которая уже ранжируется лучше.

Страницы аналогов

На сайте также нужно предусмотреть страницы заменителей лекарственных средств. Они удовлетворяют спрос пользователей и повышают видимость в поисковых системах для тех, кто ищет альтернативные препараты.

На таких страницах рекомендую размещать:

таблицы сравнения;

описания лекарств с похожим составом и аналогичным эффектом;

информацию о стоимости, чтобы было проще выбрать подходящий препарат.

Кейс . Команда «Аптеки 9-1-1» обратилась в Netpeak Ukraine, чтобы увеличить органический трафик и видимость сайта в поисковых системах. Что сделали специалисты? Разработали стратегию с упором на оптимизацию новых разделов сайта. Увеличили темпы написания текстов для страниц категорий. Ускорили наращивание внешних ссылок на страницы сайта. Провели аудит структуры сайта и устранили проблемы каннибализации поисковых запросов. Результаты сотрудничества: органический трафик вырос на 93%, видимость сайта — на 488%. Среднемесячный доход из органического канала увеличился на 18,7%.



Особенности контента для аптек

Экспертный и достоверный контент — это то, что выделяет любой медицинский ресурс. Именно контент формирует авторитетность и доверие.

Ниже рассмотрю основные рекомендации для информационного наполнения страниц.

Учитывайте факторы E-E-A-T

Размещайте на сайте лишь проверенный и точный контент. Его должны создавать либо, как минимум, редактировать специалисты с соответствующим образованием и опытом. Если в штате аптеки нет специалиста, который может готовить контент, договоритесь с врачом из клиники или ищите экспертов на профессиональных медицинских площадках.

Не полагайтесь на искусственный интеллект при создании контента. Тексты, генерируемые AI, часто содержат ошибки или искажают информацию. Это недопустимо в медицинской сфере.

Для укрепления экспертности и авторитетности ресурса создайте страницы авторов, которые пишут контент. В карточке укажите информацию, подтверждающую их компетентность:

добавьте информацию об образовании;

опишите специализацию и опыт работы;

предоставьте сертификаты, награды, информацию об участии в отраслевых мероприятиях;

укажите опубликованные профессиональные материалы;

разместите ссылки на социальные сети.

Лайфхак. Рекомендую в статьях приводить ссылки на авторитетные источники, из которых взята информация. Это подчеркивает достоверность материала и демонстрирует, что он основан на надежных исследованиях. А значит — способствует соблюдению принципов E-E-A-T, в частности авторитетности и достоверности.

Наполняйте страницу товара

На странице препарата необходимо разместить полную инструкцию от производителя. Для удобства пользователя также стоит добавить выдержку из инструкции с самой важной информацией.

В таком блоке часть информации удобно представить в виде инфографики.

Тексты с основной информацией о препарате могут создавать копирайтеры с опытом написания такого контента. Однако вычитка специалистом в медицинской области обязательна.

Добавляйте данные об авторах в конце статьи. Также будет полезно разместить ссылки на страницы этих экспертов на сайте.

Размещайте справочную информацию

Публикуйте как можно больше информации о компании и услугах, чтобы укрепить доверие к сайту и контенту. Советую создать такие разделы:

страница «О нас» с историей бизнеса, ценностями, идеями и целями;

доказательства экспертности и надежности (документы, сертификаты, награды);

блок с отзывами;

условия заказа, доставки и возврата;

контакты, способы связи и адрес;

ссылки на социальные сети;

политика конфиденциальности.

Кроме правдивости и экспертности, контент должен соответствовать базовым SEO-требованиям.

Для улучшения качества материала важно:

тщательно изучить ключевые запросы, сформировать семантическое ядро;

включать в текст разнообразные LSI-запросы (околотематические слова);

придерживаться рекомендаций по созданию оптимизированного SEO-текста;

создать раздел FAQ, отвечать на актуальные вопросы пользователей о препарате или категории товара.

Анализ ключевых слов

Семантика — основа для привлечения трафика из поисковых систем. При работе с продвижением сайтов аптек необходимо собрать и упорядочить список ключевых запросов, распределив их по темам и категориям. Также следует определить термины и фразы, которые пользователи используют для поиска препаратов.

Учитывайте тип запроса (интент) ключевой фразы:

Информационные. Цель — получить информацию о товаре или услуге. Обычно содержат вопросы или подразумевают их. Общие. Запросы без конкретной цели. Высокочастотные и конкурентные. По таким запросам часто ранжируются крупные проекты, сайты с долгой историей и безупречной репутацией. Транзакционные. Пользователь намерен совершить действие (купить, заказать, оформить подписку). Навигационные или брендовые. Ориентированы на запросы о конкретных брендах по названию. Мультимедийные. Предназначены для поиска медийного контента.

Среди поисковых запросов, по которым люди ищут лекарства, больше всего информационных и транзакционных. Ниже приведу несколько примеров.

Информационные запросы:

название препарата + аналоги;

название препарата + отзывы;

название препарата + инструкция;

название препарата + показания;

название препарата + город;

описание симптомов + что выпить.

Транзакционные запросы:

название препарата + купить;

название препарата + цена;

название препарата + купить + город.

Спрос на многие лекарства резко возрастает в определенные периоды года, поэтому важно обращать внимание на сезонные запросы. В холодные месяцы значительно увеличивается интерес к лекарствам для лечения простуды и насморка. Летом частотность запросов по этим средствам низкая, но зимой или поздней осенью частота существенно возрастает.

Отслеживать изменение спроса можно в Google Trends или других аналитических инструментах. Например, возрастающая динамика поискового запроса «капли от насморка купить» наблюдается с конца осени до ранней весны.

Понимание сезонности спроса и своевременное отслеживание помогают аптечным сетям адаптировать маркетинговые кампании и подготовить складские запасы в пиковые периоды.

Линкбилдинг

Для эффективного продвижения аптек важно наращивать ссылки, размещенные на внешних платформах.

Площадки для размещения ссылок в медицинской нише:

тематические и околотематические сайты;

авторские блоги специалистов;

сайты медицинских конференций;

региональные форумы о здоровье и красоте;

блоги медицинских учебных заведений.

Согласно опросу AuthorityHacker о методиках линкбилдинга, проведенному среди 755 SEO-специалистов, 618 участников отметили, что нужно от 1 до 6 месяцев, чтобы заметить влияние ссылок на поисковые рейтинги. При этом среднее время — 3,1 месяца.

Материалы желательно публиковать на авторитетных медицинских ресурсах. Однако не всегда удается найти такие сайты, так как узкопрофильные площадки имеют ограничения или предъявляют высокие требования. В таких случаях публикация на общих, но качественных ресурсах также допустима.

На что обращать внимание при выборе платформ:

показатель качества домена (Domain Rating) — от 30;

органический трафик сайта — от 2000 посетителей в месяц;

входящих ссылок на ресурсе больше, чем исходящих;

наличие на площадке разделов, релевантных теме здоровья, красоты, медицины;

наличие на сайте нескольких статей медицинской тематики;

положительная динамика роста трафика.

Больше информации о том, как и где размещать ссылки, читайте в материале блога.

Работа с репутацией бренда

Ресурсы медицинской тематики находятся под пристальным вниманием Google, и высокая репутация здесь крайне важна.

Необходимо работать над формированием положительного образа компании в глазах пользователей. В этом помогает SERM (Search Engine Reputation Management).

На сайте аптеки должна быть возможность оставить комментарий и оценить качество услуг. Часто именно через комментарии и отзывы происходит основное взаимодействие, которое формирует впечатление о сервисе.

Чаще всего пользователи делятся опытом о:

Качестве товаров. Оценивают эффективность и соответствие препаратов описаниям, отмечают, оправдали ли они заявленные свойства. Обслуживании. Отзывы о помощи персонала, рекомендациях и советах фармацевтов или менеджеров. Скорость доставки. Описывают опыт получения заказа: соблюдение сроков, состояние упаковки, общий процесс. Удобство сайта. Комментарии о простоте навигации, легкости оформления заказа, доступности поиска и необходимой информации. Цены и акции. Касаются ценовой политики, наличия скидок и акционных предложений.

Управление репутацией бренда подразумевает:

активное участие в общении с пользователями;

анализ отзывов для выявления проблемных сторон бизнеса;

предоставление оперативных и исчерпывающих ответов как на положительные, так и на отрицательные комментарии;

создание контента, формирующего положительный имидж бренда.

Читайте кейс о том, как благодаря SERM удалось значительно увеличить количество положительных отзывов в топ-10 поисковой выдачи, укрепить репутацию и повысить видимость медицинского бренда Synevo.

Локальное SEO

Для оптимального результата в продвижении важно создавать геостраницы — страницы, ориентированные на определенный регион или локацию. Это повышает шансы на их ранжирование в поисковых системах.

Оптимизация видимости

Если у аптечной сети есть физические представительства, стоит добавить их на Google Maps. Это:

улучшает позиции страниц в соответствующем населенном пункте;

станет дополнительным источником как трафика на сайт, так и посетителей аптек.

Расширение охвата

Рекомендую создавать геостраницы не только для крупных городов, но и для небольших населенных пунктов. Это поможет охватить более широкую аудиторию и повысит шансы на ранжирование в конкретных локациях.

Может показаться, что создание страниц для каждого населенного пункта — устаревшая практика. Но опыт показывает, что она до сих пор приносит хорошие результаты.

Привлечение локальной аудитории

Даже если у аптеки нет представительств, целесообразно создать геостраницу. Это увеличит вероятность того, что пользователь, находящийся в этом регионе, увидит страницу в результатах поиска и перейдет на нее. Хотя вероятность конверсии ниже, чем при наличии оффлайн-представительства, она все же есть.

Удобство поиска

Если в городе есть аптека сети, ее страница будет полезна, в том числе для тех, кто планирует приобрести лекарства оффлайн. Такой подход повысит конверсию, так как пользователю удобнее найти и посетить ближайшую аптеку, чем заказывать онлайн.

Аналитика эффективности SEO

Чтобы видеть объективную картину по SEO, важно отслеживать динамику позиций, а не только трафик. Это связано с тем, что посещаемость зависит от сезонных колебаний. Снижение потока пользователей не всегда указывает на проблемы с сайтом.

Например, частотность запросов на определенные медицинские препараты увеличивается в сезон простуд, а со временем естественно снижается. Показатель трафика в «пиковый» период не будет объективным отражением изменений видимости, так как рост или падение спроса носит временный характер.

Позиции ключевых слов — более объективный показатель, нежели трафик.

Если запросы теряют позиции, стоит проанализировать стратегию и выявить возможные причины, например, изменения в алгоритмах поисковых систем или новый контент у конкурентов.

Для отслеживания позиций по целевым ключевым запросам и мониторинга органического трафика подходят Google Search Console и Serpstat.

В своей ежедневной работе я использую кастомные дашборды в Google Spreadsheets или Looker Studio.

Они обеспечивают эффективное выполнение следующих задач:

Автоматизация отчетности, чтобы показывать клиентам реальные показатели и их динамику. Это повышает прозрачность работы и предотвращает недоразумения. Сегментация по направлениям. Дашборды содержат динамику позиций для разных групп страниц и запросов, что позволяет видеть изменения по каждому сегменту. Выводы и рекомендации. Способствуют анализу причин изменения позиций и определению действий для улучшения видимости.

Разумеется, главные KPI — доход и количество транзакций. Но все начинается с релевантных поисковых запросов и их позиций.

Подытожим