SEO-просування медичних сайтів. Усе, що вам потрібно знати — на прикладі аптек

Сайти медичної тематики перебувають під пильним наглядом пошукових систем. Технічна оптимізація важлива, проте є лише частиною успіху. Достовірність контенту стає ключовою вимогою, адже йдеться про життя та здоров’я користувачів.

У цій статті поділюся досвідом просування аптек. Розкажу про особливості SEO для медичних сайтів. А також про те, на що звернути увагу, щоб завоювати довіру пошукових сервісів і користувачів.

Специфіка просування сайтів аптек

Сайти аптек належать до ресурсів медичної тематики, як і вебсторінки:

медичних центрів, діагностичних клінік та лабораторій;

виробників ліків, медичного обладнання, матеріалів;

косметологічних кабінетів;

стоматологічних клінік;

фахових лікарських блогів;

платформ, що надають користувачам інформацію, пов’язану із красою і здоров’ям.

Google ставиться до всіх перелічених ресурсів з особливою прискіпливістю. Щоб краще зрозуміти специфіку просування саме медичних сайтів, для початку треба розібратися з вимогами до них із боку пошуковиків.

Що таке алгоритм E-E-A-T та вимоги пошукових систем до YMYL-сайтів

Фармацевтичні сайти належать до групи YMYL. Поняття розшифровується як Your Money or Your Life («Ваші гроші або ваше життя»).

До цієї категорії належать усі сайти, які надають інформацію, що може вплинути на здоров’я, безпеку та фінансовий добробут користувачів.

‍Окрім YMYL в грудні 2022 року Google запровадив поняття E-E-A-T — надважливий аспект для ресурсів медичної тематики.

E-E-A-T = Experience (досвід) + Expertise (експертність)+Authoritativeness (авторитетність)+Trustworthiness (достовірність).

Саме ці фактори пошукова система використовує для оцінювання й вимірювання довіри до компанії, бренду чи сайту.

Серед вимог такі:

контент, що публікується, — якісний, фаховий і точний;

сторінки містять вичерпну та корисну інформацію;

у вебресурсу позитивна репутація;

немає реклами сумнівних препаратів, дієт або порад від неавторитетних фахівців.

E-E-A-T відіграє головну роль у визначенні якості контенту YMYL-сайтів.

Наприклад, медичний блог, який веде досвідчений і сертифікований лікар, вважатиметься більш надійним за блог, створений непрофесіоналом.

Крім того, реклама медичних послуг і товарів підлягає численним обмеженням, зокрема на законодавчому рівні. Тому в медичній ніші найбільший потік трафіку забезпечує органічний пошук.

Структура категорій товарів

На аптечних сайтах сотні, а інколи й тисячі сторінок. Логічна структура спрощує навігацію для користувачів і оптимізує сайт під пошукові запити.

Розгляну основні типи сторінок, які використовують для створення каталогу.

Сторінки товарів

Левову частку трафіку на сайт залучають через сторінки препаратів. Для покращення навігації та SEO інформацію розподіляють за такими принципами.

Загальні сторінки препаратів. Дозволяють швидко знайти потрібний препарат за категорією чи симптомами. Містять інформацію про характеристики, призначення та умови використання лікарського засобу.

Сторінки торгових назв. Потрібні для препаратів із варіаціями дозування, форм випуску або кількості пігулок в упаковці.

Сторінки конкретних товарів присвячені одному препарату з вичерпною інформацію про нього.

Сторінки категорій

Категорії мають відображати всі основні групи товарів, щоб користувачі швидко орієнтувалися. Найпоширеніші категорії:

лікарські засоби;

косметика та гігієна;

медичні прилади, медтехніка;

товари для мам і дітей;

товари для здорового способу життя;

вітаміни та БАДи.

Такий поділ дає змогу користувачам легко знайти потрібні ліки, а пошуковим системам — ранжувати сторінки за тематичними запитами.

Кожна з категорій засобів містить підкатегорії. Наприклад, у категорії «Лікарські засоби» доречним буде поділ за призначенням:

препарати від застуди;

лікарські засоби для серця;

засоби для підвищення імунітету.

Сторінки діючих речовин

Сторінки діючих речовин покривають додатковий пул запитів, які неможливо охопити сторінками препаратів. Проте виникають ситуації, коли назва препарату та діючої речовини збігаються (наприклад, Ambroxol). У такому випадку в результатах пошуку за запитом «купити амброксол» у видачі буде дві сторінки.

Така конкуренція спричиняє канібалізацію. Це характерно для сайтів аптек, адже пошукові запити часто конкурують між собою.

Ефект канібалізації запитів може бути небажаним явищем, оскільки різні сторінки сайту змагаються за однакові ключові слова. Пошукова система не може визначити, яка зі сторінок є більш релевантною запиту. Жодна зі сторінок не отримує високі позиції у пошуку. Як наслідок, кожна зі сторінок має менше впливу, переглядів і конверсій.

Вирішити питання канібалізації можна двома шляхами.

Закрити від індексації сторінки з гіршими позиціями. Залишити в індексі обидва варіанти, але підсилювати ту сторінку, яка вже ранжується краще.

Сторінки аналогів препаратів

Сторінки замінників лікарських засобів також мають бути на сайті. Вони задовольняють попит і підвищують видимість у пошукових системах для тих, хто шукає альтернативні препарати.

На такі сторінки рекомендую додавати таблиці порівняння, описи схожих за складом ліків із подібним ефектом. Доцільно також відображати вартість, аби користувачу було легше визначитися з потрібним препаратом.

Кейс. Команда «Аптеки 9-1-1» звернулась у Netpeak Ukraine, щоб збільшити органічний трафік та видимість сайту в пошукових системах. Що зробили спеціалісти? Розробили стратегію з акцентом на оптимізацію нових розділів сайту. Збільшили темпи написання текстів для сторінок категорій. Прискорили нарощування зовнішніх посилань на сторінки сайту. Провели аудит структури сайту та усунули проблеми «канібалізації пошукових запитів». Результат співпраці: органічний трафік виріс на 93%, видимість сайту — на 488%. Середньомісячний дохід з органічного каналу збільшився на 18,7%.

Особливості контенту для аптек

Експертний та правдивий вміст — те, що вирізняє будь-який медичний ресурс. Саме контент формує авторитетність та довіру.

Нижче розгляну основні рекомендації для інформаційного наповнення сторінок.

Враховуйте Е-Е-А-Т фактори

Публікуйте на сайті виключно точний контент. Його мають створювати або, щонайменше, редагувати після копірайтерів спеціалісти з відповідними освітою та досвідом. Якщо в штаті аптеки нема фахівця, який готуватиме контент, домовтеся зі спеціалістом із клініки або шукайте фахівців на медичних професійних майданчиках.

Не треба покладатися на штучний інтелект і доручати йому створення контенту. Тексти, згенеровані штучним інтелектом, часто містять помилки або спотворюють інформацію. Це неприпустимо у сфері медицини.

Для підвищення експертності та авторитетності ресурсу створіть сторінки спеціалістів, які пишуть контент. У картці вкажіть інформацію, що підтверджує компетентність фахівця:

зазначте інформацію про освіту;

опишіть спеціалізацію та досвід роботи;

надайте сертифікати, відзнаки, інформацію про участь у галузевих заходах;

вкажіть опубліковані фахові матеріали;

додайте посилання на соціальні мережі.

Лайфгак. Раджу в статтях наводити посилання на авторитетні джерела, з яких взято інформацію. Це підкреслює достовірність матеріалу та демонструє, що він базується на надійних дослідженнях. А значить — сприяє дотриманню принципів E-E-A-T, зокрема, авторитетності та правдивості.

Наповнюйте сторінку товару

На сторінці препарату потрібно розмістити повну інструкцію виробника. Для зручності користувача також варто додати витяжку з інструкції виробника з найважливішою інформацією.

У такому блоці частину інформації часто наводять у вигляді інфографіки для зручності сприйняття.

Тексти з основною інформацією про препарат можуть створювати копірайтери з досвідом написання такого контенту. Але вичитка фахівцем у медичній галузі обов’язкова.

Слід додавати інформацію про авторів у кінці статті. Не зайвим буде посилання на сторінки цих спеціалістів на сайті.

Розміщайте довідкову інформацію

Щоб зміцнити довіру до сайту та контенту, публікуйте якомога більше інформації про компанію та послуги. Сюди входить:

сторінка «Про нас», де зазначена історія бізнесу, цінності, ідеї та цілі;

докази експертності і надійності (документи, сертифікати, відзнаки);

блок із відгуками;

умови замовлення, доставки та повернення;

контакти, як зв’язатися/дістатися;

посилання на соціальні мережі;

політика конфіденційності.

Окрім правдивості й експертності, контент має відповідати загальним SEO- вимогам.

Для підвищення якості матеріалу важливо:

ретельно дослідити ключові запити, сформувати семантичне ядро;

включати в текст різноманітні LSI-запити (навколотематичні ключові слова);

дотримуватися рекомендацій зі створення оптимізованого SEO-тексту;

створити розділ FAQ, відповідати на актуальні питання користувачів щодо препарату або категорії товару;

Аналіз ключових слів

Семантика — основа для залучення трафіку з пошукових систем. Працюючи з просуванням сайтів аптек, потрібно зібрати та впорядкувати список ключових запитів, розподіливши їх за темами та категоріями товарів. Також треба визначити терміни та фрази, за якими користувачі шукають препарати.

Важливо враховувати тип запиту (інтент) ключової фрази.

Інформаційні. Мета — отримання інформації про товар чи послугу. У більшості випадків містять питання або мають їх на увазі. Загальні. Запити без конкретної мети. Вони високочастотні та висококонкурентні. Ранжуються за такими запитами найчастіше великі проєкти, сайти з довгою історією та бездоганною репутацією. Трансакційні. Користувач збирається зробити певну дію (купити, замовити, оформити підписку). Навігаційні або брендові. Характеризують запити про конкретні бренди за назвою. Мультимедійні. Орієнтовані на пошук медіаконтенту.

Серед пошукових запитів, за якими люди шукають ліки, найбільше інформаційних та трансакційних. Нижче наведу кілька прикладів.

Інформаційні:

назва препарату + аналоги;

назва препарату + відгуки;

назва препарату + інструкція;

назва препарату + показання;

назва препарату + місто;

опис симптомів + що випити.

Трансакційні:

назва препарату + купити;

назва препарату + ціна;

назва препарату + купити + місто.

Попит на чимало препаратів різко зростає в певні періоди року, тому варто звертати увагу на сезонні запити. Так, у холодні місяці значно підвищується інтерес до ліків для лікування застуди та нежитю. У літній період запити за цими засобами низькочастотні, але взимку чи пізньої осені частота значно збільшуються.

Для відстеження зміни попиту можна використовувати Google Trends або інші аналітичні інструменти. Наприклад, пошуковий запит «краплі від нежитю купити» зростає в Україні з кінця осені до ранньої весни.

Розуміння сезонності запитів та вчасне відстеження допомагає аптечним мережам адаптувати маркетингові кампанії й підготувати складські запаси на пікові періоди.

Лінкбілдинг

Для ефективного просування аптек важливо нарощувати посилання, розміщені на зовнішніх платформах.

Майданчики для розміщення лінків у медичній ніші:

тематичні та навколотематичні сайти;

авторські блоги спеціалістів;

сайти медичних конференцій;

регіональні форуми про здоров’я та красу;

блоги медичних закладів освіти.

Згідно з опитуванням AuthorityHacker про методики лінкбілдингу, проведеним серед 755 SEO-фахівців, 618 із 755 учасників зазначили, що вплив посилань на пошукові рейтинги стає помітним у проміжку від 1 до 6 місяців. Водночас середній час становить 3,1 місяця.

Матеріали бажано публікувати на авторитетних медичних ресурсах. Проте не завжди можливо знайти виключно такі сайти, адже вузькопрофільні майданчики мають обмеження або висувають високі вимоги. У таких випадках публікація на загальних, але якісних ресурсах, також допустима.

На що звертати увагу, обираючи платформи:

показник якості домену (Domain Rating) — від 30;

органічний трафік на сайт — від 2000 відвідувачів щомісяця;

вхідних посилань на ресурсі більше ніж вихідних;

майданчик, як мінімум, має розділи, релевантні темі здоров’я, краси, медицини;

наявність на сайті декількох статей на медичну тематику;

зростаюча динаміка трафіку.

Більше інформації про те, як і де розміщувати посилання, читайте в блозі.

Робота з репутацією бренду

Оскільки ресурси медичної тематики — в полі особливої уваги Google, висока репутація тут надважлива.

Потрібно працювати над тим, щоб сформувати позитивний образ компанії в очах користувачів. Із цим допомагає SERM (Search Engine Reputation Management).

На сайті аптеки бажані опції залишити коментар та оцінити якість послуг. Часто саме через коментарі та відгуки відбувається основна взаємодія, яка формує враження про сервіс.

Найчастіше користувачі діляться досвідом про:

Якість товарів. Оцінюють ефективність і відповідність препаратів описам. Зазначають, чи відповідають препарати своїм властивостям і чи допомогли. Обслуговування. Відгуки щодо допомоги від персоналу, рекомендацій та порад фармацевтів або менеджерів щодо вибору товарів. Швидкість доставки. Описують досвід доставки, зокрема, час прибуття, точність строків, стан пакування товару. Зручність сайту. Коментарі про зручність навігації, процес замовлення, пошук товарів, доступність необхідної інформації на сайті. Ціни та акції. Стосуються цінової політики, доступності знижок та акцій.

Управління репутацією бренду передбачає:

активну залученість до взаємодії з користувачами;

аналіз фідбеку для виявлення проблемних аспектів бізнесу;

надання оперативних та вичерпних відповідей як на позитивні, так і негативні відгуки;

створення контенту, який формує позитивний імідж бренду.

Читайте кейс про те, як завдяки SERM вдалося значно збільшити кількість позитивних відгуків у топ-10 пошукової видачі, зміцнити репутацію та підвищити видимість медичного бренду Synevo.

Локальне SEO

Для оптимального результату в просуванні важливо створити геосторінки — сторінки, орієнтовані на певний регіон чи локацію. Це підвищює шанси на їхнє ранжування в пошукових системах.

Оптимізація видимості

Якщо в аптечної мережі є фізичні представництва, варто додати їх на Google Maps. Це:

покращує позиції сторінок у відповідному населеному пункті;

стає додатковим джерелом як трафіку на сайт, так і відвідувачів аптек.

Розширення охоплення

Рекомендую створювати геосторінки не лише для великих міст, але і для містечок, щоб охопити ширшу аудиторію і підвищить шанси ранжування в конкретній місцевості.

Може здатися, ніби, створення сторінок для кожного населеного пункту — застаріла практика. Але досвід показує, що вона приносить хороші результати й досі.

Залучення локальної аудиторії

Навіть якщо в аптеки немає представництв, доцільно створити геосторінку. Вона збільшить ймовірність, що користувач, який знаходиться в цьому регіоні, знайде сторінку мережі та перейде на неї. Хоча вірогідність конверсії нижча, ніж за умови наявності офлайн-представництва, але вона все ж існує.

Зручності пошуку

Якщо в місті є аптека мережі, її сторінка буде корисною в тому числі для тих, хто планує придбати ліки офлайн. Такий підхід збільшить конверсію, адже користувачеві зручніше знайти та відвідати найближчу аптеку, ніж замовляти онлайн.

Аналітика ефективності SEO

Щоби бачити об’єктивну картину щодо SEO, варто відстежувати динаміку позицій, а не лише трафік. Оскільки відвідуваність залежить від сезонних коливань. Зменшення потоку користувачів не завжди означає, що із сайтом відбувається щось негативне.

Наприклад, частотність запитів на певні медичні препарати зростає в сезон застуд, а із часом природно спадає. Показник трафіку у «піковий»період не буде об’єктивним відображенням змін видимості, адже підвищення чи зниження попиту тимчасове.

Позиції ключових запитів є більш об’єктивним показником, ніж трафік.

Якщо певні запити просідають, варто проаналізувати стратегію і виявити можливі причини, наприклад, зміни в алгоритмі пошукових систем, новий контент у конкурентів.

Для відстеження позицій за цільовими ключовими запитами та відстеження органічного трафіку підходять Google Search Console, Serpstat.

У своїй щоденній роботі я використовую кастомні дашборди у Google Spreadsheets або Looker Studio.

Вони забезпечують ефективне виконання таких завдань:

Автоматизація звітності, щоб показати клієнтам реальні показники та їхню динаміку. Підвищує прозорість роботи та запобігає непорозумінням. Сегментація за напрямами. Дашборди містять динаміку позицій для різних груп сторінок і запитів, щоб бачити зміни за кожним сегментом. Висновки та рекомендації. Сприяють аналізу причин змін позицій і визначенню дій для покращення видимості.

Звісно, при всьому цьому головні KPI — дохід та кількість трансакцій. Але все починається з релевантних пошукових запитів та їхніх позицій.

Підсумуємо