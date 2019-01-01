Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в третьем квартале 2019 года

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

другое;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

туризм;

финансы;

электроника;

юриспруденция.

Перед началом анализа я очистил данные: отдельно в рамках категории вычислил аномально высокие и низкие значения стоимости клика.Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».Доли анализируемых каналов распределились так:Google — 949 906 кликов.Яндекс Директ — 1 436 347 кликов.Я распределил все проекты в исследовании между 18 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.Проекты, тематику которых однозначно нельзя определить, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».