Список Фомина: кто просто объясняет про технологии и бизнес

Идея этого поста родилась после сообщения в одном из телеграм-чатов. Девушка спросила у сообщества: «Какие с вашей точки зрения тексты идеально простыми словами объясняют сложные технические или бизнес-понятия?»

Вопрос отличный, потому что это одна из самых важных сегодня потребностей для занятого человека — и особенно руководителя или предпринимателя:

Нужно быть в курсе актуальных событий, чтобы «не выпасть» из гонки делового мира;

И вместе с тем нужно максимально оградить себя от лишнего потока информации, чтобы концентрироваться и выполнять свои задачи.

Я собрал несколько источников, которые дают ёмкую и полезную сводку. Если знаете, кого добавить — пишите, советуйте!

Вастрик (Василий Зубарев) — это пишущий айтишник. Ведет «Блог о выживании в современном мире технологий и творящемся вокруг киберпанке».

Примеры статей:

Читать очень интересно, даже если вы нежный гуманитарий (как я). И по сути, каждый второй раз, когда кто-то хочет дать в соцсетях ссылку «на объяснялку про технологии», то кидают пост Вастрика — пока больше особо не на кого ссылаться.

Директор по операционному маркетингу Яндекса (Алиса, Яндекс.Станция) Петр Аброськин публикует свежие новости и объясняет маркетинговые понятия.

Александр долгое время был руководителем группы технических евангелистов Microsoft в Европе (тут как бы должность обязывает объяснять и просвещать). В начале этого года перешел в Amazon.

Примеры статей:

Ведет блог на Medium, в котором можно найти посты как по технологиям, так и полезные советы для руководителей или статьи на общечеловеческие ценности.

Сейчас последний пост датируется концом мая — по видимому, из-за карьерных изменений в жизни Александра, но в блоге все равно накоплен большой архив, где абсолютно точно есть что почитать.

Известная англоязычная рассылка «о повестке дня» для девушек. Создана двумя подругами, которые хотели стать продюсерами на ТВ, но не сложилось.

В итоге они стали писать «человеческие новости» для миллениалов. Не совсем объективным языком, зато живо и ярко.

Инвесторы сначала смешливо поглядывали на проект и не хотели в него вкладываться — мол, емейлы устарели, молодежь не читает емейлы. Зато теперь у the Skimm миллионы подписчиков и признанный медийный вес.

Ха Джун Чанг — экономист из Южной Кореи. Консультирует банки и считается выдающимся мыслителем (если проще, представьте себе южнокорейского Нассима Талеба).

Написал несколько бестселлеров, среди которых для нас в сегодняшнем списке представляет интерес книга «Как устроена экономика». В чем ее польза: автор не вгоняет читателя в сон и не усложняет предмет, а действительно старается простым языком объяснить экономическую теорию, а потом дает советы по применению этого знания в быту.

Не уверен, что коллеги любят Чхана за попытку «срыва покровов». В книге он немного их троллит и называет бездельниками с огромными зарплатами.

Алексей — опытный маркетолог, партнер консалтинговой компании Zest Leaders. Хорошо разбирается не только в бизнесе и мышлении, но и в принципе умеет раскладывать те или иные явления по «полочкам».

Например, если вам нужно для работы понимать масскультурные явления — посмотрите посты Русский батл-рэп как зеркало культурной революции или Феномен Монеточки.

Еще крутые статьи:

Еще один человек из разряда «больше ссылаться, в общем-то, особо и не на кого». Сергей — директор по развитию «Мосигры», входит в топ-10 авторов на IT-площадке «Хабрахабр».

Человеческим языком рассказывает «мясо» про бизнес. Написал два деловых бестселлера «Бизнес как игра» (2016) и «Бизнес на свои» (2019).

Примеры статей:

В целом интересно пишет про всё, что попадает в его поле зрения — от архитектуры до японской истории.

Деловое интернет-издание, основанное в 2017-м Елизаветой Осетинской и другими выходами из РБК. Начиналось как рассылка — авторы ориентировались на theSkimm, только хотели сделать русскоязычную версию. Каждую неделю присылают рассылку о значимых деловых, технологических и политических событиях в мире и России.

Подписаться на рассылку можно на сайте издания, найдя в левом нижнем углу оранжевый конверт.

Наташа — экс-директор по развитию издательства «Манн, Иванов и Фербер». Прошла с «МИФом» путь от стартапа к миллиардным оборотам. Ныне — свободный консультант и маркетинговый популяризатор.

Примеры статей:

Очень живой, умный и креативный человек. Любит переупаковывать знания и объяснять их в более доступной форме.

Изобретение компании Netpeak ;), сделанное ровно с той же целью — экономить время занятым людям.

Главный редактор блога Netpeak, Неля Серебро, отбирает полезные статьи и присылает вам на почту. Подписаться можно здесь.