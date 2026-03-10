Влияние ИИ на бизнес: что показывает исследование Anthropic Economic Index
Anthropic Economic Index — это аналитический отчет, построенный на реальных данных использования моделей Claude в ноябре 2025 года. Отчет интересен тем, что позволяет посмотреть на ИИ без маркетинговых обещаний через фактические данные его использования в рабочих процессах.
В этой статье я разбираю, что эти показатели означают для бизнеса и управленческих решений.
Почему отчет важен
Ценность исследования заключается в методологии измерения влияния искусственного интеллекта, выходящей за рамки подсчета количества запросов или пользователей.
Anthropic предоставляет пять ключевых экономических составляющих, которые описывают, как именно ИИ встраивается в рабочие процессы:
Сложность задачи.
Навыки пользователя и ИИ.
Сценарий использования — работа, обучение, личные задачи.
Уровень автономности ИИ в решении задач.
Успешность выполнения задачи.
Это смещает фокус с абстрактного «мы используем искусственный интеллект» на практический вопрос: какие процессы действительно ускоряются, а где технология, наоборот, создает новые узкие места.
Тот факт, что отчет основан исключительно на исследовании данных от Anthropic по применению ИИ-моделей Claude, не должен снижать уровень доверия к нему. Claude имеет огромный рост доли внедрения среди крупных корпораций мира, таких как Zoom, L’Oreal, Shopify и другие. Поскольку эти гиганты интегрируют модель в свои процессы, этот отчет может показывать реальные тенденции на рынке.
Как бизнес реально использует ИИ: дополнение (аугментация) vs автоматизация
Один из базовых вопросов для компаний — ИИ заменяет человека или усиливает его. Данные Anthropic показывают, что универсального ответа нет:
обе модели сосуществуют, но используются по-разному.
Аугментация как основная модель для интеллектуального труда
На платформе Claude.ai более половины взаимодействий (52%) приходится на аугментацию — сценарии, где человек ведет с моделью полноценный рабочий диалог:
итеративно уточняет задачу;
просит объяснить логику;
редактирует и дорабатывает полученные результаты.
На практике это означает, что ИИ чаще выступает интеллектуальным ассистентом, а не автономным исполнителем. Такой формат взаимодействия хорошо дополняет работу со стратегией, маркетингом, аналитикой, управлением продуктом — сферами, где ответственность за решение все равно остается за человеком.
Автоматизация как стандарт для API-интеграций
Зато в использовании ИИ через API картина другая: в 75% случаев это автоматизация. В таком формате искусственный интеллект встраивается в бизнес-процессы как сервис и выполняет четко определенные задачи с минимальным участием человека.
Среди ключевых бизнес-сценариев, которые чаще всего реализуются через API:
генерация персонализированных emails для холодной B2B лидогенерации;
анализ входящих писем на электронную почту и подготовка черновиков ответов в деловой коммуникации;
построение и поддержка систем обработки счетов на оплату;
классификация и категоризация email-писем по заранее определенным тематикам;
управление календарем — настройка расписания, координация встреч и бронирование слотов в календаре.
Это типичный сценарий для массовой обработки данных, генерации типового контента, выполнения офисных и административных функций — то есть процессов, где важна стабильность и скорость, а не креативное мышление. Обычно ИИ становится одним из элементов процесса, для реализации которого строится workflow.
Хотя использование Claude все еще в значительной степени сосредоточено на узком круге задач, преимущественно связанных с программированием, сфера его применения стремительно расширяется. В частности, наблюдается рост использования в сфере образования (до 15% в веб-интерфейсе Claude.ai) и административной поддержки (до 13% по API). Это свидетельствует о расширении применения технологии для автоматизации рутинных бизнес-процессов.
Похожие тенденции мы наблюдаем в работе агентства Netpeak. Для задач, которые повторяются и имеют четкий алгоритм, команды используют API:
обработка входящих счетов от рекламных систем — ИИ определяет сумму, валюту, дату оплаты и автоматически информирует бухгалтерию;
анализ доменов для отдела Link Building — модель классифицирует тип сайта и его тематику;
автоматическая подготовка follow-up письма клиенту после презентационной встречи — на основе того, что обсуждалось.
Для творческих и исследовательских задач, где результат заранее неизвестен, выбираем вебинтерфейсы Claude, Gemini или ChatGPT:
исследование рынка и построение стратегии продвижения продукта;
подготовка структуры коммерческого предложения на основе брифа;
разработка контент-плана;
брейншторм гипотез для рекламных креативов.
Общее для всех этих задач — мы ищем решение вместе с моделью, а не просим выполнить заранее определенный алгоритм.
Производительность бизнеса: почему эффект от ИИ ниже, чем ожидалось
Первые оценки исследований обещали до 1,8 процентного пункта (далее — п.п.) роста производительности в год. Новые данные Anthropic заставляют смотреть на эти цифры осторожнее.
Ускорение ≠ результат
ИИ заметно ускоряет выполнение сложных задач:
те, которые требуют уровня высшего образования — в 12 раз, такие как разработка аналитических планов или архитектуры кода;
задачи попроще — в 9 раз, например: ответы на типовые вопросы клиентов о товаре.
При этом даже с простыми задачами ИИ успешно справляется не со всеми. Именно поэтому скорость выполнения не всегда означает надежный результат — и человеческий контроль остается важным.
Стоит отметить, что с усложнением задачи снижается успешность ее выполнения. Выполнить задачу быстрее, но с ошибками часто означает потратить больше времени на проверку, исправление или разбор последствий.
Эти данные подводят к выводу, что AI дает лучший результат в сложных интеллектуально-емких задачах при условии, что его использует специалист высокого уровня. Мы видим именно усиление человека технологией, а не его замену с потерей субъектности.
Эффект «узких мест»
Даже при автоматизации части задач, остальная часть процесса может оставаться ручной. В таких системах именно неавтоматизированные этапы становятся ограничением для всей цепочки. С учетом этого фактора реалистичное влияние ИИ на производительность бизнеса выглядит значительно скромнее — 0,6–0,9 п.п. в год.
Однако Anthropic прогнозирует рост этих показателей в связи с улучшением качества ИИ-моделей, представленных на рынке.
Влияние ИИ на роли и команды: снижение или повышение квалификации
Для бизнеса важно не только сколько работы выполняет ИИ, но и какие именно задачи он берет на себя.
Снижение квалификации: когда ИИ берет на себя сложную часть работы
В ряде профессий ИИ начинает выполнять самые сложные когнитивные задачи. Примеры из отчета:
турагенты — планирование сложных маршрутов;
технические писатели — анализ и структурирование информации.
В результате роль человека упрощается, а рыночная ценность специалиста в долгосрочной перспективе может снижаться, даже если в краткосрочной перспективе эффективность растет.
Повышение квалификации: когда ИИ освобождает время для более сложных решений
Другой сценарий — автоматизация рутинных задач. Например, в работе риелторов искусственный интеллект берет на себя учет и аналитику, освобождая время специалиста для переговоров и стратегических решений. В таких случаях это скорее повышение качества управления, чем сокращение ролей.
Согласно отчету, для 49% профессий ИИ уже может выполнять как минимум четверть рабочих задач. Больше всего это ощущают операторы ввода данных, администраторы баз данных, врачи-радиологи и разработчики программного обеспечения — для них ИИ покрывает наиболее трудозатратные задачи.
Впрочем, массового сокращения рабочих мест отчет не фиксирует.
Главный эффект в другом: для части профессий искусственный интеллект берет на себя самые сложные интеллектуальные задачи, оставляя человеку более простую работу. В долгосрочной перспективе это может снижать рыночную ценность специалистов, даже если они формально не теряют работу и профессии не исчезают.
География ИИ и стратегия масштабирования бизнеса
Отчет дает важный сигнал для международных компаний: технология не работает везде одинаково. Среди основных выводов:
страны с более высоким уровнем дохода используют ИИ значительно интенсивнее, и этот разрыв глобально не сокращается — более бедные страны пока не догоняют богатые в темпах внедрения технологии;
в США, наоборот, наблюдается быстрое выравнивание использования ИИ между штатами.
Это означает, что ИИ сам по себе не выравнивает конкурентные условия. Наибольшую отдачу от инвестиций в искусственный интеллект получат те компании, которые уже обладают сильным человеческим капиталом и цифровой культурой.
Практические выводы
На основе данных Anthropic Economic Index можно сформулировать несколько прикладных выводов для внедрения ИИ:
Инвестируйте не только в инструменты ИИ, но и в навыки сотрудников по работе с AI — умение формулировать запросы (prompt engineering) и критическую оценку результата.
Четко определяйте, где нужна аугментация (усиление экспертов), а где — автоматизация (помощь с рутинными задачами).
Оценивайте эффект от ИИ с учетом успешности выполнения задач, а не только скорости.
Готовьте команды к повышению квалификации. ИИ должен освобождать время для более сложных решений, а не просто упрощать роли.
Перед масштабированием использования ИИ проверяйте, где в процессах остаются «узкие места».
Anthropic Economic Index показывает, что ИИ уже влияет на бизнес, но это влияние неравномерно и далеко не автоматическое. Реальная ценность ИИ появляется там, где технология сочетается с человеческими навыками и продуманным дизайном процессов. Именно такие компании, скорее всего, получат долгосрочное преимущество.
Команда Netpeak готова стать вашим партнером на каждом из этапов. Мы помогаем с обучением и консалтингом, аудитом процессов для построения стратегии внедрения ИИ, а также с автоматизацией рутинных задач с использованием AI.
Хотите иметь преимущество? Обращайтесь в Netpeak!
FAQ
Означает ли внедрение ИИ автоматический рост производительности бизнеса?
Нет. Данные показывают, что без учета успешности задач и взаимозависимости процессов эффект от искусственного интеллекта легко переоценить.
Что выгоднее для бизнеса — аугментация или автоматизация?
Это зависит от типа задач. Для сложной работы, требующей экспертизы, обычно лучше работает аугментация, для рутинных процессов — автоматизация.
Заменяет ли ИИ высококвалифицированных работников?
Чаще ИИ меняет содержание работы: одни роли упрощаются (снижение квалификации), другие становятся более сложными и ценными (повышение квалификации).
