Anthropic Economic Index — це аналітичний звіт, побудований на реальних даних використання моделей Claude у листопаді 2025 року. Свіжий звіт цікавий тим, що дає змогу подивитися на ШІ без маркетингових обіцянок через фактичні дані його використання в робочих процесах.

У цій статті я розбираю, що ці показники означають для бізнесу й управлінських рішень.

Чому звіт важливий

Цінність дослідження полягає в методології вимірювання впливу штучного інтелекту, що виходить за межі підрахунку кількості запитів або користувачів.

Anthropic надає п’ять ключових економічних складових, котрі описують, як саме ШІ вбудовується в робочі процеси:

Складність завдання. Навички користувача й ШІ. Сценарій використання — робота, навчання, особисті задачі. Рівень автономності ШІ у вирішенні задач. Успішність виконання завдання.

Це зміщує фокус із абстрактного «ми використовуємо штучний інтелект» до практичного питання: які процеси дійсно прискорюються, а де технологія, навпаки, створює нові вузькі місця.

Той факт, що звіт базується виключно на основі дослідження даних від Anthropic щодо застосування ШІ-моделей Claude, не повинно знижувати рівень довіри до нього. Claude має величезне зростання частки впровадження серед великий корпорацій світу, таких як Zoom, L’Oreal, Shopify та інші. Оскільки ці гіганти інтегрують модель у свої процеси, цей репорт може показувати реальні тенденції на ринку.

Як бізнес реально використовує ШІ: доповнення (аугментація) vs автоматизація

Одне з базових питань для компаній — ШІ замінює людину чи підсилює її. Дані Anthropic показують, що універсальної відповіді немає:

обидві моделі співіснують, але використовується по-різному.

Аугментація як основна модель для інтелектуальної праці

На платформі Claude.ai понад половина взаємодій (52%) припадає на аугментацію — сценарії, де людина веде з моделлю повноцінний робочий діалог:

ітеративно уточнює завдання;

просить пояснити логіку;

редагує та допрацьовує отримані результати.

На практиці це означає, що ШІ частіше виступає інтелектуальним асистентом, а не автономним виконавцем. Такий формат взаємодії добре доповнює роботу зі стратегією, маркетингом, аналітикою, управлінням продуктом — сфер, де відповідальність за рішення все одно залишається за людиною.

Автоматизація як стандарт для API-інтеграцій

Натомість у використанні ШІ через API картина інша: у 75% випадків це автоматизація. У такому форматі штучний інтелект вбудовується в бізнес-процеси і виконує чітко визначені задачі з мінімальним залученням людини.

Серед ключових бізнес-сценаріїв, які найчастіше реалізуються через API:

генерація персоналізованих emails для холодної B2B лідогенерації;

аналіз вхідних листів на електронну пошту і підготовка чернеток відповідей в діловій комунікації;

побудова та підтримка систем обробки рахунків на оплату;

класифікація і категоризація email-листів за заздалегідь визначеними тематиками;

управління календарем — налаштування розклада, координація зустрічей і бронювання слотів в календарі.

Це типовий сценарій для масової обробки даних, генерації типового контенту, виконання офісних і адміністративних функцій — тобто процесів, де важлива стабільність і швидкість, а не креативне мислення. Зазвичай, ШІ стає одним з елементів процесу, для реалізації якого будується workflow.

Хоча використання Claude все ще значною мірою зосереджене на вузькому колі завдань, переважно пов’язаних із програмуванням, сфера його застосування стрімко розширюється. Зокрема, спостерігається зростання використання у сфері освіти (до 15% в вебінтерфейсі Claude.ai) та адміністративної підтримки (до 13% за API). Це свідчить про розширення застосування технології для автоматизації рутинних бізнес-процесів.

Схожі тенденції ми спостерігаємо у роботі агенції Netpeak. Для задач, які повторюються і мають чіткий алгоритм, команди використовують API: обробка вхідних рахунків від рекламних систем — ШІ визначає суму, валюту, дату оплати і автоматично інформує бухгалтерію;

аналіз доменів для відділу Link Building — модель класифікує тип сайту і його тематику;

автоматична підготовка follow-up листа клієнту після презентаційної зустрічі — на основі того, що обговорювалось. Для творчих і дослідницьких задач, де результат наперед невідомий, обираємо вебінтерфейси Claude, Gemini або ChatGPT: дослідження ринку і побудова стратегії просування продукту;

підготовка структури комерційної пропозиції на основі брифу;

розробка контент-плану;

брейншторм гіпотез для рекламних креативів. Спільне для всіх цих задач — ми шукаємо рішення разом з моделлю, а не просимо виконати заздалегідь визначений алгоритм.

Продуктивність бізнесу: чому ефект від ШІ нижчий, ніж очікували

Перші оцінки з дослідженнь обіцяли до 1,8 відсоткового пункту (далі — в.п.) зростання продуктивності на рік. Нові дані Anthropic змушують дивитися на ці цифри обережніше.

Прискорення ≠ результат

ШІ помітно прискорює виконання складних завдань:

ті, які потребують рівня вищої освіти — у 12 разів, як-от розробка аналітичних планів або архітектури коду;

простіші задачі — у 9 разів, наприклад: відповіді на типові запитання клієнтів про товар.

При цьому навіть для простих задач ШІ успішно справляється не зі всіма. Саме тому швидкість виконання не завжди означає надійний результат — і людський контроль залишається важливим.

Із підвищенням складності завдання знижується успішність його виконання. Зробити задачу швидше, але з помилками часто означає витратити більше часу на перевірку, виправлення або розбір наслідків.

Ці дані підводять до висновку, що AI дає кращий результат у складних інтелектуальномістких задачах за умови, що його використовує спеціаліст високого рівня. Ми бачимо саме підсилення людини технологією, а не її заміну з втратою суб’єктності.

Ефект «вузьких місць»

Навіть при автоматизації частини завдань, решта процесу може залишатися ручною. У таких системах саме неавтоматизовані етапи стають обмеженням для всього ланцюжка. З урахуванням цього чиннику реалістичний вплив ШІ на продуктивність бізнесу виглядає значно скромніше — 0,6–0,9 в.п. на рік.

Проте Anthropic прогнозує зростання цих показників у зв’язку з покращенням якості ШІ-моделей, представлених на ринку.

Вплив ШІ на ролі та команди: зниження або підвищення кваліфікації

Для бізнесу важливо не лише скільки роботи виконує ШІ, а які саме задачі він забирає на себе.

Зниження кваліфікації: коли ШІ забирає складну частину роботи

У низці професій ШІ починає виконувати найскладніші когнітивні завдання. Приклади зі звіту:

турагенти — планування складних маршрутів;

технічні письменники — аналіз і структурування інформації.

У результаті роль людини спрощується, а ринкова цінність фахівця в довгостроковій перспективі може знижуватися, навіть якщо короткостроково ефективність зростає.

Підвищення кваліфікації: коли ШІ звільняє час для складніших рішень

Інший сценарій — автоматизація рутинних задач. Наприклад, у роботі рієлторів штучний інтелект бере на себе облік і аналітику, вивільняючи час спеціаліста на переговори і стратегічні рішення. У таких випадках це радше підвищення якості управління, ніж скорочення ролей.

За даними звіту, для 49% професій ШІ вже може виконувати щонайменше чверть робочих завдань. Найбільше це відчувають оператори введення даних, адміністратори баз даних, лікарі-радіологи й розробники програмного забезпечення — для них ШІ покриває найбільш часомісткі задачі.

Втім, масового скорочення робочих місць звіт не фіксує.

Головний ефект інший: для частини професій штучний інтелект перебирає найскладніші інтелектуальні завдання, залишаючи людині простішу роботу. У довгостроковій перспективі це може знижувати ринкову цінність фахівців, навіть якщо вони формально не втрачають роботу і професії не зникають.

Географія ШІ та стратегія масштабування бізнесу

Звіт дає важливий сигнал для міжнародних компаній: технологія не працює скрізь однаково. Серед основних висновків:

країни з вищим рівнем доходу використовують ШІ значно інтенсивніше і цей розрив глобально не скорочується — бідніші країни поки не наздоганяють багатші у темпах впровадження технології;

натомість у США спостерігається швидке вирівнювання використання ШІ між штатами.

Це означає, що ШІ сам по собі не вирівнює конкурентні умови. Найбільшу віддачу від інвестицій у штучний інтелект отримають ті компанії які вже мають сильний людський капітал та цифрову культуру.

Практичні висновки

На основі даних Anthropic Economic Index можна сформулювати кілька прикладних висновків для впровадження ШІ:

Інвестуйте не лише в інструменти ШІ, а й у навички співробітників по роботі з AI — вміння формулювати запити (prompt engineering) та критичну оцінку результату. Чітко визначайте, де потрібна аугментація (підсилення експертів), а де — автоматизація (допомога з рутинними задачами). Оцінюйте ефект від ШІ з урахуванням успішності виконання завдань, а не лише швидкості. Готуйте команди до підвищення кваліфікації. ШІ має звільняти час для складніших рішень, а не просто спрощувати ролі. Перед масштабуванням використання ШІ перевіряйте, де в процесах залишаються «вузькі місця».

Anthropic Economic Index показує, що ШІ вже впливає на бізнес, але цей вплив нерівномірний і далеко не автоматичний. Реальна цінність ШІ з’являється там, де технологія поєднується з людськими навичками і продуманим дизайном процесів. Саме такі компанії, швидше за все, отримають довгострокову перевагу.

Команда Netpeak готова стати вашим партнером на кожному з етапів. Ми допомагаємо із навчанням та консалтингом, аудитом процесів для побудови стратегії з впровадження ШІ, а також з автоматизацію рутинних задач із використанням AI. Хочете мати перевагу? Звертайтеся в Netpeak!

FAQ

Чи означає впровадження ШІ автоматичне зростання продуктивності бізнесу?

Ні. Дані показують, що без урахування успішності завдань і взаємозалежності процесів ефект від штучного інтелекту легко переоцінити.

Що вигідніше для бізнесу — аугментація чи автоматизація?

Це залежить від типу задач. Для складної роботи, яка потребує експертизи, зазвичай краще працює аугментація, для рутинних процесів — автоматизація.

Чи замінює ШІ висококваліфікованих працівників?

Частіше ШІ змінює зміст роботи: одні ролі спрощуються (зниження кваліфікації), інші стають складнішими й ціннішими (підвищення кваліфікації).