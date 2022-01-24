Расскажите о вашей задаче
Бизнес

Які онлайн-медіа читають маркетологи та IT-спеціалісти — опитування
Нуард Погосян
444 19 0
1643011802
4

Місяць тому ми запитали читачів, які інтернет-видання про бізнес, IT й маркетинг їм до вподоби. Хотіли зрозуміти, де професійна спільнота слідкує за новинами, отримує знання і практичні навички. Проаналізували понад 300 відповідей. Отже, ось які онлайн-ресурси читають в Україні, окрім Netpeak Journal :)

Хто склав рейтинг

Більшість учасників голосування маркетологи (майже 70%). Понад 13% працюють у продажах, десята частина — розробники. Лише 1,5% старші за 45 років, стільки ж неповнолітні. Бізнес-ресурси 90% читають мінімум раз на тиждень, в тому числі 38% — щодня.

Що читають маркетологи

Отже, на питання «Яке онлайн-медіа ви читаєте?» більшість відповіли MC.today — 51,5%. На другому місті DOU (45,5%), треті — AIN.UA. За них проголосували майже 40%. Непоганий результат показав ebanoe.it. Хоча ресурс відрізняється від класичних видань, він четвертий. П'ятірку замикає Vector. Всі результати:

які онлайн-медіа ви читаєте

Цікаво, що лідер загального рейтингу поступився першим місцем практично в усіх категоріях, окрім головного питання. Так, за новинами бізнесу учасники опитування більше слідкують в AIN.UA, MC.today — другі, Liga.net замикає трійку. Різниця між ними до 10%.

бізнесові новини_2

Якщо ж говорити про профільний контент, тут лідером є it-портал DOU.

Саме там майже 42% шукають галузеві новини:

Із яких онлайн-медіа дізнаєтесь про новини вашої галузі

56% — теорію та аналітику:

З яких медіа отримуєте корисну теорію та аналітику

35% — корисні практичні навички та цікаві кейси:

Де шукаєте корисні практичні навички та цікаві кейси

46% слідкують на DOU за вакансіями. Хоча більшість опитаних обирають для цього все ж таки не бізнесові медіа, а hr-портали на кшталт Work.ua, rabota.ua, djinni.co.

А ось топ серед медіа, де читачі слідкують за блогами, публікаціями колумністів, є частиною ком’юніті:

блоги-колумністи

«Свій варіант» також набрав чимало голосів в більшості запитань. Найчастіше читачі згадували Habr та ppc.world. Також голосували за:

  • RAU;
  • Marketing Media Review;
  • Marketer;
  • SEOnews;
  • Код Дурова;
  • Kraftblick.Media;
  • vc.ru;
  • Bazilik Media.

Ну і не забувайте підписатись на улюблені медіа в соцмережах, щоб слідкувати за новими публікаціями. Так роблять 75% опитаних. Половина всіх респондентів відвідують сайти, а 22% отримують розсилку.

19
2
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Узнайте больше
соцмедиа продвижение новостного сайта рейтинги
Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

Другие статьи автора

По теме

Рейтинг директоров по маркетингу среди ecommerce-проектов Казахстана

Помимо полезного и качественного продукта, услуги, компании нужен мощный маркетинг. И возможно это только благодаря хорошему директору по маркетингу. Только так это работает. Кто лучшие в этой нише в Казахстане? Узнать!

Как открыть интернет-магазин

О чем следует позаботиться перед созданием интернет-магазина

Клубная культура Netpeak: что такое Netpeak Cluster и как он поможет развивать малый и средний бизнес

Участники бизнес-клуба netpeak получают бесплатные консультации по вопросам ведения контекстной рекламы в Google Ads

Свежее

Как вносить массовые изменения в Google Ads Editor

При работе с рекламным аккаунтом приходится вносить много однотипных изменений. Рассказываем, как сделать это быстро.

Кассовый разрыв в бизнесе — почему возникает и как его избежать

82% малых бизнесов тонут из-за проблем с денежными потоками (данные U.S. Bank, 2020). Как предприниматели попадают в кассовые разрывы и что делать в таких ситуациях, разберем в этой статье.

Как отслеживать эффективность email-рассылки: главные метрики, которые нужно фиксировать

За какими метриками следует пристально следить в email-рассылках

Обсуждают

Кассовый разрыв в бизнесе — почему возникает и как его избежать

82% малых бизнесов тонут из-за проблем с денежными потоками (данные U.S. Bank, 2020). Как предприниматели попадают в кассовые разрывы и что делать в таких ситуациях, разберем в этой статье.

Интервью с Марком Цукербергом про Facebook Home, деньги и будущее коммуникаций

Основатель фейсбука опубликовал на WIRED крутое интервью

Что такое скрам — инструкция для новичков

Создатель скрама Джефф Сазерленд написал книгу о том, как использовать методику разработки программного обеспечения для развития бизнеса.

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok