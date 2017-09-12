SEO Doğuya Gidiyor: SEO’ya Karşı Olumsuz Tutum ve Yeni Alternatif Arayışı (Bölüm I)

İş hayatında ayakta kalmak kolay bir şey değildir, özellikle çevrimiçi bir işletmeyi çalıştırmaya çabaladığınızda; iş yükünün yanında ağ oluşturma yükünü de beraberinde getirmektedir. En gelişmiş ve istikrarlı ekonomilerde bile işletmelerin hayatta kalması meşakkatlidir. Bu yüzden her geçen gün daha fazla işletme, dikkatini SEO’ya ve internetin sağlayabileceği diğer fırsatlara çevirmiş durumdadır.

Aşağıdaki durumlarda, SEO tutumu çevrimiçi işin genel gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bir reklam kampanyasının nasıl yürüdüğüne yönelik çok sayıda farklı grafiğe sahip analitik yaklaşımın aksine tutum, bir kod parçası aracılığıyla değiştirilemez veya herhangi bir büyüklükle ölçülemez. Olumlu bir tutum genel SEO başarısı ve etkili uygulanmasının önemli bir parçasıdır.

SEO’ya yönelik olumlu bir tutum oluşturmak için, kışkırtıcı tutumların üstesinden gelerek, müşterilerimizi memnun etmek ve müşteri tabanımızı genişletmek için olumsuz tutumların ana nedenlerini açığa çıkaracağız.

SEO neden “kötü”dür?

SEO, olumsuz geri bildirimlerin ciddi bir miktarını B atı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve gezegenin diğer bölgelerindeki ülkelerden alır. Bununla birlikte, bir sürü memnuniyetsiz insan olmasına karşın SEO’ya güvenen ve SEO’nun çalıştığını belirten insanlar var. Çapraz olarak karşıt geri beslemeler, iki ana gruba ayrılabilecek bir dizi nedene sahiptir:

1. SEO ajanslarının yaptığı hatalar

SEO ajansları, bu sürecin uzman tarafı olarak görülüyor. Bu nedenle, daha fazla sorumlulukları vardır ve SEO ajansları tarafından yapılan hatalar daha ciddi, daha karmaşık ve daha etkili olarak kabul edilir. SEO uzmanlarının günümüzde yaptığı temel hataları tespit etmek için Birleşik Devletler, Birleşik Krallık Avustralya, Kanada, Avusturya, Hindistan, Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerinden bir dizi SEO uzmanı ve iş adamına sorduk. SEO ajanslarının bu alana karşı genel tutumuna zarar veren önemli hataları tespit etmeye çalıştık.

SEO’dan vazgeçmek

2013'te Google Hummingbird sonrasında Google, Panda ve Penguin algoritma güncellemelerini yayımladığında birçok ajans 2014'te ciddi şekilde zarar gördü. Mevcut değişiklikler, SEO uygulanma biçimini ciddi derecede şekillendirdi. Herhalde birçok pazarlamacı bu geçişi başarılı bir şekilde ele alamadı. O dönemde birçok pazarlamacı tamamen SEO’dan vazgeçti ve dikkatini sosyal medya ve bağlamsal reklamcılığa yoğunlaştırdı. Halen birçok firma ve pazarlamacı bu değişime uyum sağlayamadı ve bu nedenle SEO hakkında olumsuz hissediyorlar. Ancak, olumsuz tutum SEO’nun gerçek etkinliği değil, kendi profesyonellik ve beceri eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Kalitesiz personel

Bu nokta, kısmen önceki durumun bir devamıdır. Çok sayıda insan, SEO’ya karşı olumsuz tutumlarını, SEO ajanslarında para harcamak için önceden tecrübe etmiş ve bu da saçma geri dönüşlere neden olmuştur. Bu tür şirketler iyi bir SEO ajansıyla iş birliği yapabilecek kadar şanslı olsalar bile, elbette ki SEO konusunda çok fazla para harcamak ve SEO yapmak için yeterince istekli olmayacaklardır.

Kötü hizmet kalitesi

Bir dijital pazarlama ajansı geliştirilirken birçok ajansın SEO’ya dikkat etmediğini belirtmeliyiz. SEO’ya odaklanmak, içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, e-posta, reklamcılık vb. gibi diğer kanallar kadar önemlidir. Mevcut kanalların hepsini yok saymak, devamsız strateji sizi arama motoru sonuçlarında ilk sayfaya götürmeyeceği için pek de akıllıca değildir.

Dikkat eksikliği ve bireysel yaklaşım

Ne kadar çok müşteriniz varsa o kadar iyidir. SEO ajansları müşteri tabanını genişletmeye çalışır ve yeni sipariş alırken yeni insanları işe almayı unutabilir. Bu nedenle, bazen sağlanan SEO’nun genel etkisini ciddi biçimde zayıflatan etken, kaliteden ziyade miktarın önemsenmesidir.

Önceden nitelikli olmayan müşteriler

Müşterilerini önceden nitelikli hale getirmek, kaybetme durumlarından kaçan müşterilerle çalışabilme açısından SEO ajansları için bir zorunluluktur.

Her şeyden önce, potansiyel müşterinizin açık bir tanımı olmadan SEO yapmak için hazır olmanız mümkün değildir. Sizinle iletişim kuran tüm müşteriler sizin iş birliğinizden fayda sağlayacak olan kişiler değildir, bu nedenle onlardan fayda sağlamayacaksınız. Bu sürecin kriterleri ajansa göre değişebilir, ancak genel olarak ajansın çalışmak istediği uzmanlık, kaynak ve projelere bağlıdır.

2. Müşterilerin yaptığı hatalar

Dijital pazarlama stratejisinin bir yönü üzerinde durmak

SEO önemlidir ve onu genel dijital pazarlama stratejisinin ana unsurlarından biri haline getirmek için gerekli olsa da, yalnızca tüm temel unsurların birleşimi stratejinizi işler hale getirecektir. SEO önemlidir; bu nedenle, sosyal medya, e-posta, içerik pazarlaması, reklamcılık vb. dahil olmak üzere diğer tüm kanalların olması gerektiği gibi, dijital pazarlama ajansınızın hayati bir parçası olması gerekmektedir.

Geçmişte yananlar

SEO pazarlamacılarının büyük bir çoğunluğu, müşterilerin önceki deneyimlerinden dolayı SEO’ya güvenmediklerini aktarıyor. İlk kez SEO ajansına geldiğinizde, önerilen hizmetler, fiyatlandırma ve zamanlama açısından herhangi bir referans çerçevesi olmadığından, bilgi açısından zayıfsınızdır. Bu nedenle, düşük kaliteli bir hizmet alma veya yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanı almama ihtimaliniz yüksektir. Ayrıca, 2012’de SEO’nun işleyişi değiştikten sonra eski pazarlama stratejileri etkisiz hale gelmiştir.

Yanlış beklentiler

Müşteri tarafından sağlanan bilgiler yanlış veya eksik olduğunda, ajans tarafından sağlanan yüksek profesyonel SEO hizmetleri bile yardımcı olmaz. Büyük bütçeleri almaya gücü yetmeyen müşterilerin çoğu hala büyük bütçeli SEO hizmetleri almak ister veya SEO, içerik pazarlaması veya reklamcılık gibi dijital pazarlama stratejisinin diğer öğelerinin işini yapmak ister. Bu, bir Toyota Yaris'e ödeme yaparken Jaguar XE almayı beklemek gibidir. Beklentilerini gerçeğe dönüştürmeye çalışmak mümkündür, ancak sürecin devamında bu tür müşterilerin muhtemelen vaat eden ve yerine getirmeyen başka bir ajansa dönmeleri ile sona erecektir, çünkü bazen insanlar gerçeği duymak istemez.

Bilgi eksikliği

Ne yazık ki, işletme sahipleri SEO'nun gerçekte ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenmek için yeterli zaman harcamamaktadır. “Ben SEO biliyorum” diyen ilk kişiye güvendikleri için, sorulması gereken soruları ve öne sürülmesi gereken şartları bilmemektedirler. Bu, bireysel yaklaşımın kalitesini ciddi şekilde etkiler çünkü her müşteri farklıdır ve bireysel önerme değerini doğru bir şekilde tanımlamak gerekir. Bilgi eksikliği, müşterilerin hizmetlerin zaman ve maliyetini yeterince değerlendirmesini de engeller. SEO zaman alır ve bu nedenle ucuz olamaz. Bu sebeple, bir çok işletme sahibini yaygın bir hataya götürür.

Ucuza yaptırmaya çalışmak

Geliştirilmiş bir kamu profiline sahip çevrimiçi bir işletmeniz varsa ve trafik oranlarını

artırmak istiyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Pazarlama ajanslarının çoğunluğu fiyat tartışması aşamasında ortaklaşa istişare edilen müşterilerin %80 kadarını kaybeder. Birçok müşterinin dili yanmıştır çünkü geçmişte beceriksiz, ucuz uzmanlarla çalışmışlardır. Bu tür kararlar, şirketin tüm SEO bütçelerini düşük kaliteli geri bağlantılara ve kişiselleştirilmemiş yaklaşımlara harcamasıyla sonuçlanır. Dahası, SEO bir kez ve sonsuza dek yapılamaz. Bu nedenle, ciddi bir sonuç almak istiyorsanız - bütçenize yeni bir harcama kalemi ekleyin. Bununla birlikte, ciddi bir yatırım yapmak size tüm çabaları haklı çıkaracak gerçek sonuçlar verecektir.

Alternatif Arayışı: Doğuya Gitmek

SEO'nun olumsuz imajının oluşumuna yol açan en yaygın hataların gözlemlenmesinden sonra bir soru ortaya çıkıyor: "SEO'ya gerçek değerini getirecek ve müşterilere gerçekten ihtiyaç duydukları şeyi verecek olumlu bir alternatif nereden bulunabilir?" Batı'da doğru gitmediğinde, doğuya dön. Avrupa bölgesi, şu anda, dünyanın her yerinden daha fazla aktif olan insanlarla, tüm kıtalarda önde gelen kullanıcı arama oranları ile en güçlü pazardır. Avrupa, 731 milyon potansiyel müşteriyle ve pazarlamacıyla gerçekten zorlu koşullarda çalışmaktadır. Doğu Avrupa bölgesine ise özel dikkat gösterilmelidir, çünkü günümüzde pazarın büyüme ve gelişmesinin en iyi dinamiklerini göstermektedir.

Batılı öncülerle rekabeti başarıyla ele alan Doğu Avrupa pazarlama ajansları, bölgede çalışan uluslararası şirketler, uzmanlar ve uzmanlar tarafından desteklenen SEO ve PPC'de mükemmel sonuçlar sergilemektedir.

1. SEO'nun size gerçek sonuçlar vermesini isterseniz - ajansınızın teknik projelerini uygulamaya hazır olun.

Arama trafiğini maksimum düzeyde büyütmek için web siteniz üzerinde çalışmanız gerekir1. Bağlantı satın almayı, aldatıcı davranışsal faktörleri veya arama motorlarında boşluklar aramayı unutmayın ve dahili optimizasyona konsantre olun. Böylece, SEO'nun kilit noktası SEO optimizasyonunun teknik görevlerini uygulamaktır. İlginç olan şeyin tersi de geçerlidir: hiçbir şey uygulanmazsa, arama trafiği artışı neredeyse göz ardı edilebilir. Peki bunun anlamı nedir? Savaşı durdurmaya, tartışmaya, ikna etmeye hazırlanın, ancak yapıcı tartışmalar çerçevesinde uzman tavsiyelerini uygulamaya hazır olun. Tartışmayı tercih ediyor ve tavsiyeleri uygulamayı reddediyorsanız, SEO'ya hiç ihtiyacınız yok demektir.

2. SEO - uzun mesafe yarışı

Hızlı ve etkili SEO beklerken kandırılmayın. Müşterinin teknik görevleri yoğun olarak uyguladığı ve daha sonra sonuçları görmediği için projeyle birlikte çalışmayı durdurması, aşağıdaki sonuçlara neden olabilir:

Her müşterinin davası bireysel olduğu için "SEO tanıtımının sonuçlarını ne zaman göreceğiz?" sorusuna evrensel bir cevap yoktur: Sitenin yaşını ve taleplerin üzerindeki rekabet seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekir. Sitenin kapsamlı teknik denetimi ve daha sonra dahili iyileştirmesi için teknik şartnamelerin uygulanması yaklaşık bir ay sürer. Ardından, arama sisteminin bir sitede yeni bir sıralama sağlayacağı değişiklikler yeniden endekslenirken beklemeniz gerekir. Bu, iki hafta ile iki ay arasında sürebilir. Sonuçlar sayfasına arama konumları eklenmesi durumunda, optimizer iyileştirmelere geçer. Planlanan sonuç yoksa, bir sorun bulmalı ve düzeltmelisiniz. Üstelik, ilgili içerik oluşturma işleminde gereken süreyi ayarlamanız gerekir. Bir öğeden diğerine, yalnızca müşteriyle danıştıktan sonra gidebileceğinizi unutmayın. Bu işlem saatler veya haftalar sürebilir. Bu nedenle, SEO getirisini değerlendirmek için, uygulandıktan sonra en az altı ay beklemek gerekmektedir. Her türlü erken sonuç vakitsiz olacaktır.

3. Pazarlamacı kurum içinde müşterinin tarafında olmalıdır.

Elbette, web sitesinin teknik sonuçlandırmalarını uygulayacak bir programcı ve sistematik olarak sitenizi yararlı içeriklerle dolduracak bir metin yazarı veya içerik yöneticisi olmadan yapılamaz. Bu çalışanların tam zamanlı veya yarı zamanlı olması önemli değildir. Ancak, şirket içerisinde müşterinin tarafında olması gereken kişi pazarlamacıdır. Bu kişi, tanıtım stratejisinin uygulanmasından sorumludur. Aslında, o bir karar vericidir. İşletme sahibi genellikle çok meşguldür ve pazarlamacı yetkili bir şekilde hedefleri belirleyebilir, yanıt e-postaları yazabilir, kampanyayı tartışabilir, eleştiri ile karşı karşıya kalabilir ve tepki gösterebilir. Bu nedenle, pazarlamacı, müşterinin ofisindeki tüm dış kaynak çalışanlarını yönetmekle görevlendirilmelidir. Bir önceki cümleden şu mesajı alıyoruz:

4. Bir SEO uzmanı SEO yapmak zorunda, bağlam uzmanı PPC ve SMM uzmanı - SMM yapmak zorundadır. Pazarlamacı ise onları denetlemek ve yönlendirmek zorundadır.

Tekrar tekrar ilk elden görüyoruz: kısıtlı uzmanlık vurgusu işin maddi gücünü belirler. Konu uzmanlarının hizmetleri daha niteliklidir ve bu nedenle daha pahalıdır.

Her uzman görevini yerine getirmek, belirli endüstride yetkin olmak ve müşteri sorunlarına kişiselleştirilmiş bir çözüm aramak zorundadır. Aynı zamanda, pazarlamacının, etkili bir şekilde yönetebilmek için profesyonellerin her birinin çalışma prensibini anlaması gerekir.

5. Personel uzmanlarının varlığı ajansla olan iş birliğini reddetmez

Büyük müşteriler genellikle "ajans" ve "kurum içi" arasında seçim yapar. Bu, dijital pazarlama sektörünün belirli bir gelişim şubesi için oldukça normaldir. Fakat nihai ve en etkili biçim, kurum içi ve ajans sinerjisidir.

Ajans her zaman daha hızlı, daha enerjik, yeniliklerin ve özelliklerin daha fazla farkındadır, daha çeşitli deneyim ve hedeflere sahiptir, %20'lik sonuca %80 oranında baskı yapabilir, teknolojileri vb. içerir, ancak tüm işletme ayrıntılarını mükemmel bir şekilde hesaba katmaz ve pozisyonunu açıkça ifade etmesi pek mümkün değildir. En iyi format kurum içi artı ajanstır. Ajans, kurum içi desteğin işe özgü tüm ayrıntıları sağlayacağı halde, daha yeni, daha piyasa eğilimlerinin farkında olarak daha hızlı, daha profesyonel hizmetleri sunacağı için, büyük projelerin "kuruma karşı ajans" yerine "kurum + ajans" arasında çalışmasını öneririz.

6. Bağlamsal reklamcılık ile çalışıyorsanız ve şikayetlerin %30'dan fazlasını çağrılar üzerinden alıyorsanız, çağrı izleme işlevini kullandığınızdan emin olun.

Hangi reklamcılık kanallarının etkili bir şekilde çalıştığını anlamak için web sitesinin çağrı kaynakları analiz edilmelidir (harici veya İnternet reklamcılığı). Bağlam bütçesinin ayda 1000 doları aştığı ve web sitesindeki başvuruların %30'dan fazlasının çağrı yoluyla geldiği yerlerde çağrı izleme gerekmektedir. Diğer durumlarda, alacağınız kararı düşünün, tüm "artıları" ve "eksileri" iyice tartın.

Çağrı analizine ek olarak, çağrı izleme ile çözülebilecek olan, müşteri tarafında yöneticilerin çalışmalarının izlenmesi ve düzeltilmesidir. Eğer onlar:

Aramayı cevapsız bıraktılarsa;

Müşteriye karşı kaba davrandılarsa;

Müşteriye, sipariş vermeleri için teklifte bulunmadılarsa;

Ürünün temel özelliklerini net bir şekilde açıklayamadılarsa;

Müşterinin aradığı bir ürün için alternatif teklif etmedilerse.

Bu gibi durumlardan kaçınmak için, arama analizi hizmetlerinin tüm araç kutusunu kullanmak mantıklı görünmektedir.

7. SEO ve Bağlamsal Reklamcılık - Değiştirilemeyen, fakat tamamlayıcı olan kaynaklar.

Tanıtım, sınırlı anahtar kelime listesine göre yapılmaktadır:

Arama motorlarının gözünde doğal olmayan süreç;

Tüm ürün yelpazesindeki iş geliştirmeleri için sınırlar yaratır.

Daha fazla ayrıntı için Google Destek sayfasını ziyaret edin. Yüksek kaliteli SEO, web sitesi göstergelerini ciddi şekilde iyileştirir ve düşük frekanslı arama sorgularında ek hedef trafiği alır.

Buna ek olarak, SEO ve içeriğe dayalı reklamcılık aynı süre içerisinde, kullanıcı hem arama motoru sonuçlarında hem de reklam bloğunda bir web sitesi gördüğünde markalaşma açısından daha fazla sonuç verir.

Bağlamsal reklamcılık bütçenizin bir kısmı daima yeni kaynakların test edilmesine harcanmıştır.

Her tema için bir şans vardır: herkeste işe yaramayan kaynağın (strateji, hüner) sizin için çalışması mümkündür. Test, böyle bir kaynağı tespit etmenize ve maksimum kullanımdan yararlanmanıza olanak tanır. Test sonucunda istenen sonuç alınmazsa, paranın bir kısmının boşa gideceği olasılığını unutmayın. Etkili ve etkisiz kaynakları bilmek bir sonuçtur. Kesinlikle yeni araçları, hipotezleri ve rakiplerin metodolojisini test etmek zorundasınız. Uzmanlarınızın test etme işlemlerini yerine getirmesi için bütçeler ayırın; böylece kullanırken endişe etmeyeceklerdir.

9. Satış vortekslerinizi bilerek hedefler belirlemelisiniz

Vortekssiz girilen hedeflerin, SEO veya içeriğe dayalı reklamcılığın beklentilerini başarısızlığa uğratma olasılıkları yüksektir. Satış vorteksinin doğru hesaplanması ve yeni müşteri çekiminin kesin maliyetinin hesaplanmasıyla, stratejik olarak reklam kampanyasını yönetmek ve ondan maksimum fayda elde etmek mümkündür.

Satış vorteksi, ilk temastan ürüne veya hizmete satış aşamasından başlayarak, tüm süreç aşamasına göre potansiyel müşteri bölümünün ilkesidir.

Sonuç

Büyük projelerin büyük problemlerle uğraşmak zorunda olduğunu anlıyoruz. Profesyonellerden oluşan bir ekip kurmalı, pazarda en iyi ürünü - hizmeti geliştirmeli, yasal bir yönü çözmeli, yatırımcılar aramalı, kayıtları ve diğer şeyleri sürdürmeliler. Dahası, yukarıda bahsedilenlerin hepsini, çevrimiçi tanıtımla ilgili karmaşıklıklar izlemektedir. Özetle: müşteriler ajanstayken SEO ve PPC siparişi verirler, ancak sonrasında bunu unuturlar. Sonuç olarak, ajansın uzmanları gerekli görevleri yerine getirirler ve hiçbir şey olmaz. Para ve çabalar boşa gider; müşteri parasını kaybeder, ajans düzenli müşterisini ve ellerinden gelen her şeyi yapmış olan ekip de motivasyonunu kaybeder. Bunun nedeni pazarın jimnastik sendromundan muzdarip olmasıdır.

Müşteri, işini geliştirmesi gerektiğini anlıyor fakat bu hedefe ulaşmak için kendisinin çaba göstermesi gerektiğini anlayınca tüm heyecanı kayboluyor. Sözü edilen dokuz madde, müşterilere SEO'ya nasıl başvurulacağı konusunda küçük, ancak faydalı bir rehber olacaktır. Bu tür servisleri savunan ve bunlara karşı olan ciddi sayıda tartışma vardır ve çoğunluğu gerçek yaşam deneyimine dayanmaktadır. Bu nedenle, derin bir araştırma yapmaya ve bu servislerin gizli tarafını ortaya çıkaran tüm argümanları toplamaya karar verdik, böylelikle SEO’ya farklı bir açıdan bakmanızı sağladık. Kötü bir tecrübeniz varsa durmayın, alternatif kararlar almaktan, standart olmayan kararlar almaktan ve SEO'yu bir kez daha denemekten korkmayın.