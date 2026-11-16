15 найпоширеніших помилок у дизайні рекламних креативів, через які бізнес може втрачати ефективність реклами — дослідження Netpeak

15 найпоширеніших помилок у дизайні рекламних креативів, через які бізнес може втрачати ефективність реклами — дослідження Netpeak

Чому креатив, що на перший погляд здається занадто простим або навіть не дуже привабливим, іноді показує кращий результат? Які дизайнерські рішення потенційно допомагають отримувати кращий CTR, а які, навпаки, можуть його знижувати?

Наша команда вирішила знайти закономірну відповідь на це питання.

За п’ять років роботи ми створили понад 10 000 креативів для рекламних кампаній, соцмереж, email-маркетингу та інших digital-каналів. Ми проаналізували більше 1000 реальних банерів та їхні показники, щоб знайти закономірності:

які помилки трапляються найчастіше;

що заважає дизайну виконувати свою рекламну функцію;

які підходи, навпаки, допомагають розкрити його потенціал.

У результаті отримали 15 помилок, на котрі варто перевірити у власних рекламних креативах ще до того, як ви почнете витрачати бюджет на їхнє тестування.

Як проводилося дослідження

Ми оцінили рекламні креативи за вісьмома критеріями, після чого порівняли отримані результати з показником CTR (Click-Through Rate) — відсотком користувачів, які взаємодіяли з рекламою після її показу.

Важливо зазначити: CTR залежить не лише від дизайну. На нього впливають аудиторія, пропозиція, бренд, формат розміщення, налаштування рекламної кампанії та багато інших факторів, тому ми не трактуємо результати як доказ прямої причинно-наслідкової залежності. Натомість шукаємо статистичні закономірності, які можуть бути корисними під час створення та тестування нових дизайнів.

Критерії оцінювання

Ми виокремили вісім ключових параметрів рекламного дизайну:

Текст і його читабельність. Візуальна композиція та ієрархія. Візуальна якість та контраст. Комунікація цінності. Продукт і заклик до дії. Довіра до пропозиції. Адаптивність та актуальність креативу. Маркетингова узгодженість.

Надалі за ними оцінювали конкретні дизайнерські рішення, які можна зафіксувати, порівняти та перевірити на великій кількості прикладів.

Які ніші увійшли до вибірки

Ми навмисно не обмежували дослідження однією категорією бізнесу. Рекламний креатив для інтернет-магазину, SaaS-сервісу або медичної клініки має різні задачі та аудиторії, тому нам було важливо побачити, які закономірності повторюються незалежно від ніші.

До вибірки увійшли креативи з таких категорій:

eсommerce;

SaaS та IT;

медицина та фармацевтика;

освіта;

нерухомість;

фінансові послуги;

логістика;

B2B;

послуги;

туризм та hospitality;

beauty та lifestyle;

інші digital-категорії.

Що не входило до аналізу

У цього дослідження є чіткі межі. Ми розглядали саме дизайн рекламних креативів та його взаємозв’язок із CTR, а не намагалися оцінити ефективність рекламних кампаній або бізнесу загалом. Тому ми не робили висновків щодо:

якості рекламного таргетингу;

роботи рекламних кабінетів та алгоритмів;

якості посадкових сторінок;

ціни продукту чи конкурентності пропозиції;

впізнаваності бренду;

роботи відділу продажів;

прибутковості рекламних кампаній.

Ключові цифри та закономірності

Зміна CTR Причина +21% Наявність людини на креативі +18% Чіткий заклик до дії (CTA) ≈2% різниці Контрастність кнопки −11% Недостатній акцент на продукті −12% Відсутність вираженого фокусного елемента −13% Дрібний або важкочитабельний текст −14% Відсутність чіткої візуальної ієрархії −17% Надмірна кількість тексту

Водночас не всі дизайнерські характеристики показали однаково сильний зв’язок із показником клікабельності. Найбільш помітні відмінності ми отримали саме за тими параметрами, які впливають на швидкість сприйняття рекламного повідомлення: CTA, фокус, ієрархія, читабельність та акцент на продукті.

Які дизайнерські помилки траплялися найчастіше

Перевантаження креативу текстом — 64%. Відсутність візуальної ієрархії — 58%. Відсутність фокусного елемента — 54%. Відсутність чіткого CTA — 49%. Дрібний або важкочитабельний текст — 43%. Недостатній контраст між елементами — 39%. Недостатній акцент на продукті — 37%. Перевантажена кольорова палітра — 34%. Компанія говорить про себе, а не про вигоду для клієнта — 31%. Відсутність елементів довіри — 29%. Використання стокових зображень, які не викликають довіри — 27%. Відсутність адаптації під різні рекламні формати — 24%. Використання креативів без регулярного оновлення — 22%. Невідповідність між рекламним креативом і посадковою сторінкою — 18%. Створення дизайну без маркетингової гіпотези — 16%.

Водночас частота помилки не завжди означає її прямий вплив на CTR. Наприклад, певна проблема може зустрічатися у третині всіх дизайнів, але практично не змінювати показник клікабельності.

Саме тому ми окремо дивилися на частоту помилок та їхній зв’язок із CTR.

Висновки для бізнесу

З результатів дослідження можна виділити кілька практичних висновків.

Що точно має бути в креативі для максимального CTR

Чіткий CTA — користувач має розуміти, яку дію від нього очікують. Обличчя людини, продукт реклами — чіткий образ швидше привертає увагу та підвищує залучення. Один зрозумілий фокус — користувач має одразу розуміти, на що дивитися. Помітний продукт або офер — основна пропозиція не має губитися серед другорядних елементів.

Що практично не впливає на CTR

Контрастність кнопки — сама собою зміна кольору кнопки не дає помітної різниці в клікабельності.

Це хороший приклад того, чому не варто сприймати всі дизайнерські рекомендації як універсальні правила. Контраст кнопки важливий для читабельності та доступності, але очікувати, що саме він суттєво змінить CTR, не варто.

Що негативно впливає на CTR

Перевантаження креативу текстом. Відсутність чіткої візуальної ієрархії. Відсутність фокусного елемента. Дрібний або важкочитабельний текст. Недостатній акцент на продукті. Перевантажена кольорова палітра.

У підсумку головний висновок простий: ефективним рекламний креатив робить не найбільша кількість дизайнерських прийомів, а здатність швидко показати користувачу головне — вигоду й наступний крок.

Потрібен свіжий погляд на ваші креативи?

Щоб результати дослідження можна було використовувати не лише як теоретичну базу, ми підготували AI-помічника для перевірки дизайнів. Він аналізує готове зображення за критеріями оцінки, визначеними в цьому дослідженні, допомагає побачити його сильні та слабкі сторони й підсвічує моменти, які варто покращити перед запуском.

15 найпоширеніших помилок у дизайні рекламних креативів

Нижче розбираємо 15 помилок, які найчастіше зустрічаються в рекламних зображеннях. Для кожної помилки ми показуємо, наскільки часто вона траплялася у вибірці з 1000+ креативів, пояснюємо, чому вона може знижувати ефективність реклами й даємо практичні рекомендації, які можна застосувати вже під час підготовки наступного дизайну.

Помилка №1. Перевантаження текстом

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 640 із 1000 креативів (64%).

Чому це проблема

Рекламний креатив не має розповісти користувачу все про продукт. Його завдання — швидко привернути увагу, донести одну ключову думку та мотивувати до наступної дії.

Коли на одному банері намагаються розмістити опис продукту, переваги, характеристики, умови акції, контакти, кілька CTA та ще й логотип, користувачеві складно зрозуміти, що з цього головне. У результаті замість одного зрозумілого повідомлення людина отримує інформаційний шум.

Щоби покращити:

залишайте на креативі одне головне повідомлення;

скорочуйте текст до інформації, яка потрібна саме на цьому етапі взаємодії;

другорядні деталі переносьте на посадкову сторінку;

перевіряйте, чи можна прибрати хоча б 20–30% тексту без втрати сенсу.

Чек-питання: чи можна зрозуміти головний меседж вашого банера менш, ніж за 3 секунди?

Помилка №2. Відсутність візуальної ієрархії

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 580 із 1000 креативів (58%)

Чому це проблема

У хорошому зображенні користувач не має сам вирішувати, що читати першим. Дизайн має провести його через інформацію в потрібній послідовності.

Якщо заголовок, продукт, ціна, опис, CTA та логотип мають однакову візуальну вагу, око не отримує чіткої точки входу. Користувач бачить багато елементів одночасно, але не розуміє, який із них найважливіший.

Щоби покращити:

визначте один головний елемент креативу;

розділіть інформацію на рівні — головне, другорядне, допоміжне;

використовуйте розмір, контраст, відступи та розташування для створення ієрархії;

перевіряйте креатив у зменшеному масштабі — головне повідомлення все одно має залишатися помітним.

Чек-питання: чи зрозуміло, куди подивиться користувач у першу, другу та третю чергу?

Помилка №3. Відсутність фокусного елемента

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 540 із 1000 креативів (54%).

Чому це проблема

У користувача немає причини розглядати банер кілька секунд. Тому креативу потрібен елемент, який першим приверне увагу: продукт, обличчя, заголовок, вигода, цифра або інший сильний візуальний акцент.

Якщо всі елементи однаково помітні або композиція не має центру уваги, креатив втрачає здатність швидко зачепити користувача.

Щоби покращити:

визначте один головний акцент ще до початку дизайну;

не робіть усі елементи однаково великими та яскравими;

використовуйте контраст, масштаб і вільний простір, щоби підсилити фокус;

приберіть елементи, які конкурують із головним акцентом.

Чек-питання: якщо подивитися на банер одну секунду, що саме ви побачите першим?

Помилка №4. Використання стокових зображень, які не викликають довіри

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 270 із 1000 креативів (27%)

Чому це проблема

Стокове фото саме собою не є проблемою. Проблема починається тоді, коли зображення виглядає неприродно, не має зв’язку з продуктом або настільки часто використовується в рекламі, що перестає викликати жодну реакцію.

Користувачі швидко розпізнають постановочні сцени, неприродні емоції та універсальні фотографії, які могли б рекламувати що завгодно.

Щоби покращити:

використовуйте власні фото продукту або реальних людей, коли це можливо;

обирайте стокові зображення, які виглядають природно та відповідають ситуації;

не використовуйте фото лише тому, що воно «гарне»;

перевіряйте, чи підсилює зображення рекламне повідомлення.

Чек-питання: чи виглядає це зображення як реальна ситуація, а не як випадкове фото зі стоку?

Помилка №5. Компанія говорить про себе, а не про вигоду для клієнта

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 310 із 1000 креативів (31%).

Чому це проблема

Користувач відкриває рекламу не для того, щоб дізнатися, наскільки хороша ваша компанія. Йому цікаво, що він отримає.

«Ми працюємо 15 років», «У нас 200 спеціалістів», «Ми лідер ринку» — це може підсилювати довіру, але саме собою не відповідає на головне питання користувача: «А що це дає мені?».

Щоби покращити:

перекладайте характеристики продукту в конкретні вигоди;

говоріть мовою потреб клієнта;

виносьте результат для користувача на перший план;

досягнення компанії використовуйте як доказ, а не як головний меседж.

Чек-питання: чи зрозуміло з першого погляду, яку вигоду отримає саме клієнт?

Помилка №6. Відсутність чіткого заклику до дії (CTA)

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 490 із 1000 креативів (49%).

Чому це проблема

Креатив привертає увагу та зацікавлює користувача, але без зрозумілого наступного кроку комунікація обривається.

CTA не обов’язково має виглядати як класична кнопка. Головне — чітко показати, що користувач зробить далі: купить, перейде, зареєструється, отримає консультацію, дізнається більше тощо.

Щоби покращити:

додавайте одну зрозумілу цільову дію;

використовуйте конкретні формулювання замість абстрактного «Детальніше»;

не використовуйте кілька конкуруючих CTA в одному креативі;

переконайтеся, що CTA відповідає етапу воронки.

Чек-питання: чи зрозуміло користувачу, що саме потрібно зробити після перегляду реклами?

Помилка №7. Дрібний або важкочитабельний текст

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 430 із 1000 креативів (43%).

Чому це проблема

Більшість креативів користувач бачить на невеликому екрані та в умовах постійного інформаційного шуму. Якщо для прочитання тексту потрібно збільшувати банер або вдивлятися в нього, користувач, найімовірніше, просто пропустить рекламу.

Щоби покращити:

збільшуйте ключовий текст, а не намагайтеся вмістити все;

обмежуйте кількість текстових рівнів;

перевіряйте креатив саме на мобільному екрані;

забезпечуйте достатній контраст і відстань між текстом та іншими елементами.

Чек-питання: чи можна прочитати головне повідомлення без збільшення екрана?

Помилка №8. Недостатній контраст між елементами

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 390 із 1000 креативів (39%).

Чому це проблема

Навіть хороший текст не працює, якщо його складно побачити. Коли текст зливається з фоном, продукт недостатньо відділений від зображення або CTA губиться серед інших елементів, користувач витрачає зайвий час на зчитування.

У рекламі це особливо критично: якщо елемент не помітний за перші секунди, він фактично залишається непоміченим.

Щоби покращити:

перевіряйте контрастність тексту та фону;

використовуйте затемнення, підкладки або інші способи відокремлення тексту від зображення;

не покладайтеся лише на колір для виділення важливого елемента;

перевіряйте дизайн на різних екранах.

Чек-питання: чи залишається головний текст читабельним, якщо швидко поглянути на креатив?

Помилка №9. Перевантажена кольорова палітра

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 340 із 1000 креативів (34%).

Чому це проблема

Колір допомагає привернути увагу та створити ієрархію, але коли кожен елемент має власний яскравий колір, ця функція зникає. Користувач отримує візуальний шум, і головне повідомлення стає менш помітним.

Щоби покращити:

обмежуйте кількість основних кольорів;

використовуйте яскравий колір як акцент, а не як фон для всього;

дотримуйтеся логіки бренд-палітри;

перевіряйте, чи кожен колір виконує конкретну функцію.

Чек-питання: чи можете ви назвати один колір, який є головним акцентом креативу?

Помилка №10. Недостатній акцент на продукті

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 370 із 1000 креативів (37%).

Чому це проблема

Якщо користувач не може швидко зрозуміти, що саме йому продають, дизайн втрачає частину своєї рекламної функції. Продукт може бути присутнім у композиції, але губитися через маленький розмір, складний фон або велику кількість другорядних елементів.

Щоби покращити:

зробіть товар одним із головних візуальних акцентів;

не використовуйте складний фон, який конкурує з продуктом;

показуйте товар у контексті його використання, якщо це допомагає зрозуміти пропозицію;

перевіряйте, чи можна визначити продукт за першу секунду.

Чек-питання: чи зрозуміло за одну секунду, що саме рекламується?

Помилка №11. Відсутність елементів довіри

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 290 із 1000 креативів (29%).

Чому це проблема

Коли користувач бачить незнайомий бренд або пропозицію, йому потрібні причини повірити компанії. Рейтинг, відгук, кількість клієнтів, сертифікат, конкретна цифра або короткий кейс можуть стати додатковим аргументом на користь взаємодії з рекламою. Але важливо не перетворювати креатив на презентацію всіх досягнень.

Щоби покращити:

додавайте один найсильніший доказ;

використовуйте конкретні цифри замість загальних заяв;

показуйте реальні відгуки та рейтинги;

підбирайте елемент довіри відповідно до продукту та аудиторії.

Чек-питання: чи є в креативі хоча б один конкретний доказ того, що бренду можна довіряти?

Помилка №12. Використання креативів без регулярного оновлення

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 220 із 1000 креативів (22%).

Чому це проблема

Навіть хороший дизайн не може працювати однаково ефективно нескінченно довго. Коли користувачі регулярно бачать одне й те саме оголошення, воно поступово перестає привертати увагу.

Це одна з причин, чому креативи потрібно не лише створювати, а й регулярно оновлювати та тестувати нові підходи.

Щоби покращити:

регулярно аналізуйте CTR та інші показники;

готуйте нові варіанти до того, як старий креатив повністю втратить ефективність;

змінюйте не лише картинку, а й комунікаційні гіпотези;

створюйте серії, а не один універсальний банер.

Чек-питання: коли востаннє ви оновлювали цей креатив або тестували нову візуальну гіпотезу?

Помилка №13. Відсутність адаптації під різні рекламні формати

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 240 із 1000 креативів (24%).

Чому це проблема

Один і той самий дизайн не завжди однаково добре працює в стрічці, сторіс, банерній мережі чи іншому рекламному форматі. При механічному масштабуванні можуть обрізатися важливі елементи, зменшуватися текст або змінюватися композиція.

Щоби покращити:

створюйте адаптації під конкретні плейсменти;

перевіряйте розташування ключових елементів у кожному форматі;

не масштабуйте макет механічно;

для вертикальних форматів за потреби перебудовуйте композицію повністю.

Чек-питання: чи виглядає цей креатив так, ніби його створювали саме для цього формату?

Помилка №14. Невідповідність між рекламним креативом і посадковою сторінкою

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 180 із 1000 креативів (18%).

Чому це проблема

Реклама формує очікування ще до переходу на сайт. Якщо банер обіцяє одну пропозицію, показує один продукт або комунікує одну ціну, а на посадковій сторінці користувач бачить щось зовсім інше, виникає розрив. Це може знижувати не лише довіру, а й подальшу конверсію.

Щоби покращити:

перевіряйте відповідність оферу в рекламі та на посадковій сторінці;

використовуйте однакові ключові повідомлення;

не обіцяйте в рекламі те, чого відвідувач не знайде після переходу;

перевіряйте весь шлях користувача, а не лише окремий банер.

Чек-питання: чи отримує відвідувач на посадковій сторінці саме те, що йому пообіцяли в рекламі?

Помилка №15. Створення дизайну без маркетингової гіпотези

Наскільки часто ми її зустріли: приблизно 160 із 1000 креативів (16%).

Чому це проблема

Якщо дизайнер отримує задачу «зробити красивий банер», але не знає, для кого він створюється, яку потребу має закрити, яку пропозицію потрібно донести та яку дію очікуємо від користувача, результат складно оцінювати. У такому випадку дизайн стає самоціллю, а тестування перетворюється на випадковий вибір найкращого з кількох варіантів.

Щоби покращити:

формулюйте гіпотезу до початку роботи над дизайном;

визначайте конкретну аудиторію та її потребу;

фіксуйте головний меседж і бажану дію;

тестуйте окремі гіпотези, а не змінюйте всі елементи одночасно.

Чек-питання: чи можете ви одним реченням пояснити, яку саме гіпотезу перевіряє цей креатив?

Які принципи повторювалися в найсильніших прикладах

1. Один креатив — одна головна думка.

У найсильніших дизайнаї компанії не намагалися одночасно розповісти про всі переваги продукту, показати всі характеристики та донести кілька пропозицій. Був один головний меседж, який можна було зрозуміти за кілька секунд.

Якщо з креативу можна винести лише одну думку — вона має бути очевидною.

2. Чіткий фокус.

Сильні банери мають зрозумілу точку входу: обличчя, продукт, заголовок, цифру, офер або інший візуальний акцент. Користувачеві не потрібно «сканувати» весь банер, щоб зрозуміти, на що дивитися.

Визначте головний елемент ще до того, як почнете будувати композицію.

3. Продукт або пропозиція добре помітні.

Ефективний креатив не змушує користувача вгадувати, що саме йому рекламують. Якщо це товар — його видно. Якщо послуга — зрозуміло, у чому вона полягає. Якщо акція — помітна сама пропозиція.

Користувач має зрозуміти, що йому пропонують, ще до того, як почне читати деталі.

4. Короткий і зрозумілий текст.

Сильні креативи не намагаються замінити собою лендинг. Вони залишають тільки ту інформацію, яка допомагає привернути увагу та сформувати інтерес.

Кожне слово на банері має виконувати свою функцію. Якщо без нього можна зрозуміти меседж — його варто прибрати.

5. Зрозумілий CTA.

У хорошому креативі користувачеві не потрібно думати, що робити далі. «Купити», «Отримати консультацію», «Зареєструватися», «Дізнатися більше», «Спробувати безкоштовно» — конкретна дія працює краще, ніж абстрактне завершення повідомлення.

Реклама має не тільки привернути увагу, а й підказати наступний крок.

6. Візуальна ієрархія замість візуального шуму.

Найсильніші креативи зазвичай легко «прочитати» очима: спочатку головний меседж або образ, потім деталі, після цього CTA. Розмір, контраст, відступи та розташування елементів працюють разом. Дизайн має вести погляд користувача, а не змушувати його шукати інформацію самостійно.

7. Людський елемент, коли він доречний

Обличчя можуть бути сильним інструментом привернення уваги, особливо коли продукт пов'язаний із конкретною ситуацією, емоцією або проблемою людини. Втім, важлива не просто наявність людини в кадрі. Вона має підтримувати повідомлення та бути доречною для аудиторії.

Використовуйте обличчя не як частину історії креативу.

8. Дизайн працює на гіпотезу

Найкращий банер — не обов'язково той, який найбільше сподобався дизайнеру чи замовнику, його ефективність потрібно перевіряти результатами: CTR, конверсіями та іншими показниками залежно від цілі кампанії. Перед створенням креативу має бути зрозуміло, яку саме гіпотезу ви перевіряєте.

Перевірте свої креативи

Гарне зображення сама собою не гарантує високої конверсії, але воно значно підвищує ймовірність того, що користувач зверне увагу на рекламу, правильно зрозуміє пропозицію та виконає потрібну дію. Найкращих результатів досягають креативи, у яких дизайн працює разом із маркетинговою стратегією, тому на основі всіх 15 помилок ми сформували короткий чекліст, який варто проходити перед запуском кожного нового банеру:

Чи є одна головна думка? Чи зрозуміло, що саме рекламується? Чи є очевидний фокусний елемент? Чи можна прочитати головний меседж за кілька секунд? Чи немає на банері зайвої інформації? Чи зрозуміло, яку дію має виконати користувач? Чи достатньо помітний CTA? Чи добре читається текст на мобільному? Чи не конкурують кольори та елементи між собою? Чи достатньо помітний продукт? Чи є доречний елемент довіри? Чи відповідає креатив конкретному рекламному формату? Чи відповідає реклама посадковій сторінці? Чи зрозуміло, яку маркетингову гіпотезу ми тестуємо? Чи є план оновлення та тестування наступних варіантів?

ТОП-5 помилок, які варто перевіряти першими

Якщо часу на повний чекліст немає, почніть хоча б із п'яти речей, які найчастіше зустрічалися в нашій вибірці:

Забагато тексту — приблизно 64%. Відсутність візуальної ієрархії — 58%. Відсутність фокусного елемента — 54%. Відсутність чіткого CTA — 49%. Дрібний або важкочитабельний текст — 43%.

Але пам’ятайте: не кожна поширена помилка автоматично є найшкідливішою для CTR. Саме тому в цьому дослідженні ми розділяємо два показники — як часто помилка зустрічається та як вона пов'язана з ефективністю дизайну.

Висновок