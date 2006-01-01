Дмитро Нефьодов

Інформація про себе

Право приватності приваблює тим, що воно сучасне, технологічне й відкриває зовсім інший погляд на юриспруденцію у порівнянні з класичними галузями. Усвідомити це допомогла практика в адвокатурі, де швидко зрозумів, що мені IT ближче до душі. Найбільше захоплює поєднання права з технологіями, особливо у сфері маркетингу та реклами, де масштаб і вплив галузі на бізнес потребують належного юридичного підходу.