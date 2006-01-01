Ігор Котков

Ігор Котков

Автор NJ з 2025
Компанія:
Legal IT Group
Інформація про себе
CIPP/E, CIPM, FIP, Голова АІ практики в Legal IT Group.

Свіжі матеріали

Бізнес
480 0
Використання даних клієнтів для маркетингової аналітики за допомогою ШІ: що говорить європейське законодавство?
Бізнес
Використання даних клієнтів для маркетингової аналітики за допомогою ШІ: що говорить європейське законодавство?
480 0