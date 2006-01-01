Леонід Коваленко

Інформація про себе

Основна спеціалізація: побутові послуги та ІТ (FinTech, SaaS) Освіта: магістр соціальних та політичних наук, Ланкастерський університет Досвід роботи: 8 років у сфері маркетингу. До приходу в Netpeak працював маркетологом у компанії-розробнику програмного забезпечення, яка створювала продукти для підприємств зі списку Fortune 500 та компаній, що отримали фінансування від Y Combinator, зокрема у сферах охорони здоров’я та фінтех. Улюблений вислів: «Якщо це працює, значить, ти не помиляєшся».