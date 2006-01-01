Владислав Краснов

Інформація про себе

Приєднався до Netpeak у листопаді 2023 року, зараз працюю на позиції Lead Research Specialist. Моя зона відповідальності — пошук та верифікація лідів, аналіз ринку й конкурентів, а також глибоке дослідження ніш для проєктів клієнтів. Завдяки щоденній роботі з B2B-сегментом та великим масивом даних постійно прокачую навички аналітики, системного підходу та розуміння бізнес-процесів.