Netpeak допомагає українському бізнесу виходити на міжнародні ринки

Як українському бізнесу почати продавати за кордоном і не витратити бюджет на ринок, де попиту на продукт недостатньо? Перед запуском важливо оцінити потенціал країни, конкурентів, вимоги до товару та вартість залучення покупців.

Netpeak супроводжує компанії на різних етапах виходу за кордон: від аналізу ринку й розробки стратегії до запуску маркетингових каналів і збільшення продажів. Окремий напрям роботи — допомога українським виробникам із виходом на міжнародні маркетплейси.

Як підготуватися до виходу на новий ринок

Перш ніж вкладати гроші в рекламу за кордоном, бізнесу варто перевірити попит, дослідити конкурентів і розрахувати економіку залучення клієнтів. Це допоможе визначити, з якої країни починати та які канали просування тестувати.

Netpeak працює за трьома основними напрямами: Аналіз ринку. Оцінка потенціалу країни, конкурентного середовища та можливостей для продажів. Вибір каналів просування. Розробка стратегії та запуск маркетингових каналів з урахуванням особливостей ринку й цілей компанії. Розвиток продажів. Аналіз результатів кампаній і збільшення інвестицій у канали, які приносять бізнесу клієнтів.

Залежно від завдань компанії команда працює з міжнародним SEO, платною рекламою, performance-маркетингом і просуванням на маркетплейсах. Netpeak може взяти на себе весь процес або долучитися до окремих завдань.

Найскладніше на новому ринку — не зрозуміти, що працює. Найскладніше — відмовитися від того, у чому ви були впевнені, що спрацює. Альона Грицук, CEO International у Netpeak, експертка з міжнародного розвитку та масштабування бізнесу з понад 20-річним досвідом у IT і логістиці на шести континентах

Підходи, які дають результат в Україні, не обов'язково спрацюють в іншій країні. Тому під час виходу за кордон важливо враховувати місцеву поведінку покупців, конкуренцію та умови ведення бізнесу.

Як українському виробнику продавати за кордоном через маркетплейси

Для виробників вихід на міжнародний ринок пов'язаний не лише з маркетингом. Потрібно перевірити вимоги до продукції, розрахувати витрати на продажі й логістику та визначити, де є попит на товар.

Один зі способів почати продавати за кордоном — вийти на міжнародний маркетплейс. Так бізнес отримує доступ до аудиторії платформи без необхідності одразу розвивати власний інтернет-магазин на новому ринку.

Покупці вже знаходяться на цих платформах — питання лише в тому, чи представлений там ваш товар. Кирило Кузнецов, Head of Marketplace Promotion у Netpeak

Проте розміщення товару саме по собі не гарантує продажів. Перед запуском потрібно оцінити попит і конкуренцію, розрахувати юніт-економіку, перевірити вимоги до продукції та підготувати товарні картки.

Для українських виробників Netpeak пропонує комплексний вихід на міжнародні маркетплейси. Команда допомагає з аналізом ринку, перевіркою вимог до товару, підготовкою логістики, запуском магазину та подальшим просуванням.

Що входить у комплексний запуск

1. Аналіз ринку й товару. Команда досліджує до трьох ніш і десяти товарних позицій, оцінює потенціал продажів і розраховує юніт-економіку.

2. Перевірка вимог до продукції. Фахівці перевіряють можливість легального продажу товарів у Європі та США, а також вимоги до сертифікації й маркування. Для цього використовують власну базу даних із понад 5000 проаналізованих товарних позицій (SKU).

3. Вибір ринку й підготовка логістики. Команда допомагає визначити країну для старту, оформити та відправити тестову партію товару на закордонний склад.

4. Запуск магазину. Netpeak реєструє акаунт на Amazon, готує сторінки товарів і налаштовує рекламу. У межах пакета передбачено запуск із п'ятьма товарними позиціями.

5. Супровід після запуску. Протягом місяця команда веде акаунт, оптимізує рекламні кампанії, контролює KPI та аналізує продажі.

Коли очікувати перші замовлення

За інформацією Netpeak, перші замовлення можуть надійти через 2–3 місяці після старту. Фактичні строки залежать від категорії товару, попиту, конкуренції та інших умов.

Зберігання товару на закордонному складі також допомагає підтримувати продажі під час тимчасових перебоїв у роботі українського виробництва. Для цього потрібно мати достатній запас продукції на складі та можливість виконувати замовлення.

Скільки коштує вихід на міжнародний маркетплейс

Для українських виробників діє спеціальна пропозиція на комплексний запуск: $4900 замість $7000. Вартість послуги зі знижкою 30%. Що туди входить:

аналіз ринку, ніш і товарних позицій;

перевірка вимог до продукції;

запуск магазину на Amazon із п'ятьма товарними позиціями;

місяць супроводу після запуску.

Пропозиція діє для перших 10 запитів. Дізнайтеся умови та залишити заявку на комплексний запуск.

Міжнародна експертиза Netpeak

Netpeak працює з міжнародними ринками понад 20 років. Компанія реалізувала понад 5000 проєктів на глобальних ринках, просуває бізнеси у понад 30 країнах і має офіси в Україні, Болгарії, Казахстані, США та Великій Британії.

Послуги міжнародного маркетингу підійдуть компаніям, які планують вихід за кордон, уже працюють на новому ринку або хочуть збільшити продажі в країнах присутності.