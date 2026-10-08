Netpeak здобув чотири нагороди MIXX Awards Europe 2026

Наші кейси для COMFY та ME-QR відзначені чотирма нагородами MIXX Awards Europe 2026: золотом, сріблом та двома бронзами. Церемонія нагородження відбулася 8 жовтня 2026 року в Амстердамі, у культурному центрі Felix Meritis. Трофеї від імені агентства отримала Альона Грицук, CEO International Netpeak.

Цьогоріч премія охопила 24 категорії, у яких експертне журі оцінювало цифрові рекламні кампанії за стратегією, креативністю і результатами. MIXX Awards Europe організовує IAB Europe.

Бронзову нагороду в категорії Predictive Analytics & Audience Intelligence отримав кейс COMFY Mobile зі стратегією «вікна можливостей». Команда використала поведінкові дані та АІ, щоб знаходити потенційних покупців у момент, коли вони готові зробити замовлення.

Завдяки новій аудиторії дохід застосунку зріс на 273%, а вартість залучення користувача з високою цінністю для компанії знизилася втричі.

Ще три трофеї здобув кейс «Одна система замість ручного управління», реалізований для платформи створення QR-кодів ME-QR:

Золото в категорії Use of AI for Optimisation.

Срібло в категорії Innovation with AI.

Бронзу в категорії Use of AI for Campaign Effectiveness.

Працюючи з кампаніями у понад 40 країнах, команда об’єднала дані, автоматизувала сегментацію аудиторії за допомогою АІ та почала розподіляти бюджети на основі прогнозів. Загальний дохід ME-QR зріс на 68,8%.

Вдячні COMFY та ME-QR за довіру й співпрацю, а експертам Netpeak за роботу над проєктами.

Європейське визнання Netpeak цього року доповнила нагорода Performance Excellence Award на CEEDA Awards 2026. Альону Грицук, CEO International Netpeak, обрали до складу борду CEE Digital Alliance на п’ять років: із лютого 2027 року вона працюватиме над стратегією розвитку асоціації.