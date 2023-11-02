White paper: що за маркетинговий звір?
Катерина Решетило, маркетологиня і засновниця проєкту itSells розповідає про електронні книги, які продають. White paper чи ebook — не дивина на нашому ринку, але мало хто знає, наскільки це дієвий маркетинговий інструмент.
Що таке «білий папірець»?
White paper — це щось подібне до безкоштовної брошури, яка містить цінну для своєї цільової аудиторії інформацію не рекламного характеру. Найчастіше White paper зустрічається у форматі PDF, має довжину від 5 до 30 сторінок і викладається на сайт для завантаження.
Як правило, така брошура створюється довкола певного способу вирішення нагальної проблеми клієнта. Це можуть бути будь-які тематики, починаючи з того, як збільшити продажі за допомогою інтернету і закінчуючи тим, як правильно пофарбувати паркан.
Для довідки: White paper — класична назва, тепер такі речі все частіше називають ebooks. По суті, вони майже не відрізняються. Відмінність лише в тому, що ebooks подають інформацію у менш формальному та більш дружньому вигляді, а також часто мають барвистий дизайн.
Навіщо витрачати стільки сил на те, що роздається безкоштовно, скажете ви. Сенс є! Адже не дарма передові компанії в усьому світі давно озброїлися цим інструментом. І ось навіщо це потрібно:
- White paper допомагає встановити «знайомство» з новим відвідувачем вашого сайту, а саме привертає його увагу цінною інформацією та закладає основу для майбутнього діалогу.
- «Затягує» у воронку продажів, оскільки за завантаження цього документа можна попросити залишити свої анкетні дані та запропонувати підписатися на розсилку.
- Хороший White paper може стати вірусним, що може значно збільшити відвідуваність вашого сайту і взагалі зробити вас знаменитим.
Я думаю, кожного підприємця та маркетолога не раз відвідували такі думки:
«Якби вони (клієнти) знали й розуміли ЦЕ, то у них би не було питань про те, чим ми кращі за конкурентів і чому ми дорожчі».
Або
«Якби вони знали й розуміли ЦЕ, то з ними було б у 1000 разів легше працювати».
ЦЕ і може стати темою для вашого White paper. Іншими словами, за допомогою такого інструменту ви можете заздалегідь підготувати клієнта для спілкування та роботи з вами. Адже він уже знатиме про вашу ідеологію, про те, як ви вирішуєте завдання, подібні до того, що стоїть перед ним. Такий маркетинговий інструмент особливо актуальний зараз, коли клієнти воліють у всьому розібратися самі, перш ніж звертатися до продавця.
Декілька барвистих прикладів
- «Unleashing the Ideavirus» Сета Годіна. Це найпопулярніша ebook у світі, а тепер вона доступна у паперовому варіанті та перекладена 10 мовами.
- «B2B Content Marketing strategy checklist» від британського агентства Velocity. Оповідає дуже наочно та практично про контент-маркетинг.
- «Crazy Sexy Manifesto» — поради про здоровий спосіб життя від Kris Car.
За результатами дослідження компанії TechTarget, 66% клієнтів вивчають white paper перед покупкою технологічних продуктів та послуг.
Автор: Катерина Решетило, засновник проєкту itSells.
Висновки
- White paper — це безкоштовна брошура, яка містить цінну інформацію не рекламного характеру. Найчастіше зустрічається у форматі PDF, має довжину від 5 до 30 сторінок і викладається на сайт для завантаження.
- Сенс створення White paper — налагодити перший контакт з цільовою аудиторією, зробити з нього лід-магніт, а також дати потенційним клієнтам інформацію про послугу чи продукт, яка закриває певну проблему.
- White paper допомагає підготувати клієнта до спілкування з компанією, дати розібратися в тематиці послуг чи продуктів, а також дати уявлення про цінність продукту чи послуги саме від вашої компанії.
Думка авторів гостьових та промо постів може не збігатися з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.
Білі книги — не єдине, що може розповісти про бізнес, продати товар чи послугу, показати вашу експертність.
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