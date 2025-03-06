Як стартувати в SMM: підбірка курсів та корисних інструментів

Як стартувати в SMM: підбірка курсів та корисних інструментів

Стати SMM-фахівцем — це не лише про створення контенту, а й про розуміння стратегій, аналітики й рекламних механік. Без якісної освіти і практичних навичок ефективно працювати в цій сфері складно.

У цій статті зібрані найкращі курси, корисні канали й інструменти, які допоможуть швидко освоїти професію і вийти на новий рівень у цифровому маркетингу.

Що потрібно знати, щоб стати SMM-фахівцем

Перш ніж братися за навчання, необхідно визначити, які саме навички необхідні для роботи з соцмережами. Вимоги від компанії до компанії змінюються, однак далі я постараюся навести універсальний перелік hard-скілів.

Контент-менеджмент — вміння створювати, планувати, оптимізувати контент для різних соціальних платформ. Аналіз даних. Для визначення ефективності кампаній необхідно збирати й інтерпретувати аналітичну інформацію з соціальних мереж. Робота з рекламними кабінетами. Навички налаштування й управління рекламними кампаніями у Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads для окремих компаніях можуть не бути ключовими, але і зайвими теж не стануть. SEO для соціальних медіа. Що впливає на видимість контенту в соціальних мережах і підвищує органічні охоплення. Відео та графічний дизайн. Навички роботи з інструментами для створення і редагування відео, графіки, на кшталт Adobe Premiere, Figma або Canva. Автоматизація SMM. Вміння використовувати інструменти для автоматизації публікацій і взаємодії, як Buffer або Hootsuite.

Найкращим способом опанувати потрібні навички є їх комплексне вивчення. Інтернет пропонує достатньо ресурсів для платного і безплатного навчання, які відрізняються за наповненням та тривалістю. Обираючи, не забувайте ознайомитися з переліком тем і формою навчання.

Огляд безплатних курсів SMM

Social Media Marketing Course від HubSpot Academy.

Курс від HubSpot Academy охоплює планування і виконання стратегій соціальних медіа, що сприяють досягненню бізнес-цілей. Оглядає такі теми:

розуміння соціальних медіа стратегій;

кращі практики контенту для соцмереж;

соціальні медіа і відділ продажів;

вимірювання успіху в соцмережах.

Тривалість курсу — п’ять годин, він містить відео, текстові матеріали та інтерактивні завдання. Після успішно складеного іспиту ви отримуєте сертифікат.

Social Media Marketing Specialization від Northwestern University на Coursera.

Містить такі теми:

що таке соціальні мережі;

моніторинг й аналіз того, що говорять споживачі про бренд у мережі;

стратегії залучення і підтримки;

контент, реклама і комунікація з іншими відділами;

бізнес соціальних мереж;

завершальний проєкт з маркетингу соцмереж.

Курс дає змогу отримати глибокі знання з маркетингу в соцмережах та розробити комплексну стратегію соціальних медіа. Розрахований приблизно на шість місяців при вивченні по 10 годин на тиждень і включає відеоуроки, інтерактивні завдання й можливість отримання сертифіката.

SMM: фундамент від digital-агенції Lobods на Prometeus.

Включає теми:

соціальні мережі — функції, різновиди, тренди;

створення SMM-стратегії;

Facebook — технічні особливості, контент, аналітика;

Instagram — технічні особливості, контент (пости, stories, reels, прямі ефіри), аналітика;

способи просування сторінок у соціальних мережах.

Курс включає вивчення функціоналу соцмереж, підготовку і реалізацію SMM-стратегій, а також аналізу ефективності контенту. Передбачає отримання сертифіката про закінчення.

Кращі платні курси для SMM-спеціалістів

Курс охоплює:

стратегії роботи з різними платформами;

створення контенту;

email-маркетинг;

SEO;

відео- й аудіопродакшн;

просування на Quora, Pinterest і YouTube.

Складається з відеоуроків, практичних завдань і додаткових матеріалів. Доступний у форматі самостійного навчання, без обмежень у часі.

Загальна тривалість відеоконтенту — понад 37 годин.

Курс дає глибокі знання і практичні навички з маркетингу в соціальних мережах, включаючи Instagram, Facebook, TikTok, Telegram і налаштування таргетованої реклами. Під час навчання студенти працюють над реальними проєктами й отримують підтримку менторів.

В програму курсу входить:

бриф і стратегія маркетингу в соціальних мережах;

вибір каналів просування і робота з аудиторією;

аналітика ефективності SMM-кампаній;

таргетована реклама і налаштування рекламних кампаній;

створення контенту і його адаптація для різних платформ.

Триває курс 3,5 місяці у форматі практичного навчання на реальних проєктах з підтримкою ментора. Студенти також тестово запускають рекламні кампанії з бюджетом у 2000 грн.

По завершенню студенти отримують рекомендаційний лист, сертифікат і можливість знайти першого клієнта. В бонус надається курс «ШІ в SMM».

Сертифікації соціальних мереж

Великі соцмережі мають власні курси, що навчають спеціалістів працювати з платформою. Таке навчання зазвичай безкоштовне і доступне усім користувачам, однак сертифікат про його проходження буває платним. Серед тих сертифікатів, що підкріплять резюме SMM-фахівця:

Meta Blueprint пропонує сертифікацію, яка підтверджує базові знання у сфері цифрового маркетингу на платформах Facebook й Instagram. TikTok Academy надає навчальні матеріали для маркетологів, охоплюючи теми, пов’язані з креативом, оголошеннями, вимірюванням ефективності і рекламною політикою. Після проходження курсів ви можете скласти сертифікаційний іспит і отримати офіційну акредитацію. LinkedIn Professional Certificates пропонує сертифікації, що підтверджують знання у сфері реклами на платформі LinkedIn. X Ads Academy (раніше Twitter Flight School) надає курси для маркетологів, які прагнуть покращити свої навички у використанні платформи X для бізнесу.

Зверніть увагу, що умови й вартість сертифікацій змінюються. Рекомендую перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах відповідних платформ перед реєстрацією.

5 інструментів для роботи з соціальними мережами

SMM-фахівцям важливо не лише створювати якісний контент, а й ефективно керувати обліковими записами, аналізувати результати та оптимізувати стратегію. Для цього існують спеціальні інструменти, що спрощують роботу, автоматизують процеси і допомагають заощадити час.

Buffer, для планування й автоматизації публікацій у соціальних мережах. Дозволяє керувати кількома акаунтами, аналізувати ефективність постів і взаємодіяти з аудиторією. Є безплатна версія з обмеженими функціями. Доступні навчальні відео на офіційному YouTube-каналі. Canva — сервіс для створення графічного контенту, що містить тисячі шаблонів для соцмереж. Підходить для швидкого дизайну постів, історій, рекламних банерів і презентацій. Доступні як безплатні, так і преміумінструменти. Навчальні матеріали знаходяться в розділі Canva Design School. TrendHero для аналізу Instagram-акаунтів, що допомагає знайти інфлюенсерів й оцінити їхню автентичність. Дозволяє перевіряти підписників, активність аудиторії, динаміку зростання облікового запису й залученість. Підходить для брендів і маркетологів, які працюють з influence-маркетингом. Офіційні навчальні матеріали й блоги доступні на сайті TrendHero. BuzzSumo — сервіс для аналізу популярності контенту в соціальних мережах. Допомагає знайти найпопулярніші матеріали в певній ніші й визначити трендові теми. Корисний для генерації ідей і конкурентного аналізу. Офіційні навчальні відео доступні на YouTube-каналі BuzzSumo. ChatGPT — інструмент на базі штучного інтелекту для генерації контенту, створення постів, аналізу текстів й ідей для соцмереж. Допомагає у розробці стратегії, написанні рекламних текстів й адаптації контенту під різні платформи. Відеоуроки з використання можна знайти на YouTube або блогах маркетингових агенцій.

Де слідкувати за трендами у SMM

Сфера маркетингу мінлива, те що було популярне учора, не працює сьогодні. Тому важливо не лише прокачувати навички, а й стежити за трендами. Нижче — добірка корисних ресурсів, які допоможуть залишатися в курсі останніх тенденцій та отримувати практичні поради:

Instagram команди Kukurudza, де спеціалісти діляться власними знаннями, спостереженнями та ідеями щодо контент-маркетингу в Instagram. Корисний для SMM-ників та контент-маркетологів, які прагнуть отримати натхнення та практичні поради.

Канал Жені Сегеди, яка має понад 8 років досвіду у сфері маркетингу. Вона ділиться своїм досвідом, корисною інформацією та лайфхаками, зокрема про рекламу під час війни, роботу з блогерами та UGC, а також трендовий контент.

Особистий Telegram-канал співзасновника Netpeak, де він ділиться рефлексіями та кейсами про маркетинг, бізнес, управління людьми та агентством. Цінний ресурс для тих, хто цікавиться практичними аспектами маркетингу та бізнес-стратегіями.

Висновки

Щоби стати успішним SMM-фахівцем, необхідно опанувати ключові навички:

контент-менеджмент;

аналіз даних;

роботу з рекламними кабінетами;

SEO для соцмереж;

відео- і графічний дизайн.

Безплатні курси в HubSpot Academy, Coursera або Prometheus, дадуть базові знання про стратегії, контент і аналітику соціальних мереж. Поглиблять експертизу платні курси, наприклад, на Udemy або choice31, що включають практичні завдання, підтримку менторів і роботу над реальними проєктами. Сертифікації від соцмереж Meta Blueprint, TikTok Academy, LinkedIn Professional Certificates підтверджують компетенції в SMM і підвищать конкурентоспроможність на ринку праці. Ефективна робота в соціальних мережах неможлива без спеціальних інструментів: