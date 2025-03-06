Як стартувати в SMM: підбірка курсів та корисних інструментів
Стати SMM-фахівцем — це не лише про створення контенту, а й про розуміння стратегій, аналітики й рекламних механік. Без якісної освіти і практичних навичок ефективно працювати в цій сфері складно.
У цій статті зібрані найкращі курси, корисні канали й інструменти, які допоможуть швидко освоїти професію і вийти на новий рівень у цифровому маркетингу.
Що потрібно знати, щоб стати SMM-фахівцем
Перш ніж братися за навчання, необхідно визначити, які саме навички необхідні для роботи з соцмережами. Вимоги від компанії до компанії змінюються, однак далі я постараюся навести універсальний перелік hard-скілів.
- Контент-менеджмент — вміння створювати, планувати, оптимізувати контент для різних соціальних платформ.
- Аналіз даних. Для визначення ефективності кампаній необхідно збирати й інтерпретувати аналітичну інформацію з соціальних мереж.
- Робота з рекламними кабінетами. Навички налаштування й управління рекламними кампаніями у Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads для окремих компаніях можуть не бути ключовими, але і зайвими теж не стануть.
- SEO для соціальних медіа. Що впливає на видимість контенту в соціальних мережах і підвищує органічні охоплення.
- Відео та графічний дизайн. Навички роботи з інструментами для створення і редагування відео, графіки, на кшталт Adobe Premiere, Figma або Canva.
- Автоматизація SMM. Вміння використовувати інструменти для автоматизації публікацій і взаємодії, як Buffer або Hootsuite.
Найкращим способом опанувати потрібні навички є їх комплексне вивчення. Інтернет пропонує достатньо ресурсів для платного і безплатного навчання, які відрізняються за наповненням та тривалістю. Обираючи, не забувайте ознайомитися з переліком тем і формою навчання.
Огляд безплатних курсів SMM
- Social Media Marketing Course від HubSpot Academy.
Курс від HubSpot Academy охоплює планування і виконання стратегій соціальних медіа, що сприяють досягненню бізнес-цілей. Оглядає такі теми:
- розуміння соціальних медіа стратегій;
- кращі практики контенту для соцмереж;
- соціальні медіа і відділ продажів;
- вимірювання успіху в соцмережах.
Тривалість курсу — п’ять годин, він містить відео, текстові матеріали та інтерактивні завдання. Після успішно складеного іспиту ви отримуєте сертифікат.
- Social Media Marketing Specialization від Northwestern University на Coursera.
Містить такі теми:
- що таке соціальні мережі;
- моніторинг й аналіз того, що говорять споживачі про бренд у мережі;
- стратегії залучення і підтримки;
- контент, реклама і комунікація з іншими відділами;
- бізнес соціальних мереж;
- завершальний проєкт з маркетингу соцмереж.
Курс дає змогу отримати глибокі знання з маркетингу в соцмережах та розробити комплексну стратегію соціальних медіа. Розрахований приблизно на шість місяців при вивченні по 10 годин на тиждень і включає відеоуроки, інтерактивні завдання й можливість отримання сертифіката.
- SMM: фундамент від digital-агенції Lobods на Prometeus.
Включає теми:
- соціальні мережі — функції, різновиди, тренди;
- створення SMM-стратегії;
- Facebook — технічні особливості, контент, аналітика;
- Instagram — технічні особливості, контент (пости, stories, reels, прямі ефіри), аналітика;
- способи просування сторінок у соціальних мережах.
Курс включає вивчення функціоналу соцмереж, підготовку і реалізацію SMM-стратегій, а також аналізу ефективності контенту. Передбачає отримання сертифіката про закінчення.
Кращі платні курси для SMM-спеціалістів
Курс охоплює:
- стратегії роботи з різними платформами;
- створення контенту;
- email-маркетинг;
- SEO;
- відео- й аудіопродакшн;
- просування на Quora, Pinterest і YouTube.
Складається з відеоуроків, практичних завдань і додаткових матеріалів. Доступний у форматі самостійного навчання, без обмежень у часі.
Загальна тривалість відеоконтенту — понад 37 годин.
- SMM & Targeting від choice31.
Курс дає глибокі знання і практичні навички з маркетингу в соціальних мережах, включаючи Instagram, Facebook, TikTok, Telegram і налаштування таргетованої реклами. Під час навчання студенти працюють над реальними проєктами й отримують підтримку менторів.
В програму курсу входить:
- бриф і стратегія маркетингу в соціальних мережах;
- вибір каналів просування і робота з аудиторією;
- аналітика ефективності SMM-кампаній;
- таргетована реклама і налаштування рекламних кампаній;
- створення контенту і його адаптація для різних платформ.
Триває курс 3,5 місяці у форматі практичного навчання на реальних проєктах з підтримкою ментора. Студенти також тестово запускають рекламні кампанії з бюджетом у 2000 грн.
По завершенню студенти отримують рекомендаційний лист, сертифікат і можливість знайти першого клієнта. В бонус надається курс «ШІ в SMM».
Сертифікації соціальних мереж
Великі соцмережі мають власні курси, що навчають спеціалістів працювати з платформою. Таке навчання зазвичай безкоштовне і доступне усім користувачам, однак сертифікат про його проходження буває платним. Серед тих сертифікатів, що підкріплять резюме SMM-фахівця:
- Meta Blueprint пропонує сертифікацію, яка підтверджує базові знання у сфері цифрового маркетингу на платформах Facebook й Instagram.
- TikTok Academy надає навчальні матеріали для маркетологів, охоплюючи теми, пов’язані з креативом, оголошеннями, вимірюванням ефективності і рекламною політикою. Після проходження курсів ви можете скласти сертифікаційний іспит і отримати офіційну акредитацію.
- LinkedIn Professional Certificates пропонує сертифікації, що підтверджують знання у сфері реклами на платформі LinkedIn.
- X Ads Academy (раніше Twitter Flight School) надає курси для маркетологів, які прагнуть покращити свої навички у використанні платформи X для бізнесу.
Зверніть увагу, що умови й вартість сертифікацій змінюються. Рекомендую перевіряти актуальну інформацію на офіційних сайтах відповідних платформ перед реєстрацією.
5 інструментів для роботи з соціальними мережами
SMM-фахівцям важливо не лише створювати якісний контент, а й ефективно керувати обліковими записами, аналізувати результати та оптимізувати стратегію. Для цього існують спеціальні інструменти, що спрощують роботу, автоматизують процеси і допомагають заощадити час.
- Buffer, для планування й автоматизації публікацій у соціальних мережах. Дозволяє керувати кількома акаунтами, аналізувати ефективність постів і взаємодіяти з аудиторією. Є безплатна версія з обмеженими функціями. Доступні навчальні відео на офіційному YouTube-каналі.
- Canva — сервіс для створення графічного контенту, що містить тисячі шаблонів для соцмереж. Підходить для швидкого дизайну постів, історій, рекламних банерів і презентацій. Доступні як безплатні, так і преміумінструменти. Навчальні матеріали знаходяться в розділі Canva Design School.
- TrendHero для аналізу Instagram-акаунтів, що допомагає знайти інфлюенсерів й оцінити їхню автентичність. Дозволяє перевіряти підписників, активність аудиторії, динаміку зростання облікового запису й залученість. Підходить для брендів і маркетологів, які працюють з influence-маркетингом. Офіційні навчальні матеріали й блоги доступні на сайті TrendHero.
- BuzzSumo — сервіс для аналізу популярності контенту в соціальних мережах. Допомагає знайти найпопулярніші матеріали в певній ніші й визначити трендові теми. Корисний для генерації ідей і конкурентного аналізу. Офіційні навчальні відео доступні на YouTube-каналі BuzzSumo.
- ChatGPT — інструмент на базі штучного інтелекту для генерації контенту, створення постів, аналізу текстів й ідей для соцмереж. Допомагає у розробці стратегії, написанні рекламних текстів й адаптації контенту під різні платформи. Відеоуроки з використання можна знайти на YouTube або блогах маркетингових агенцій.
Де слідкувати за трендами у SMM
Сфера маркетингу мінлива, те що було популярне учора, не працює сьогодні. Тому важливо не лише прокачувати навички, а й стежити за трендами. Нижче — добірка корисних ресурсів, які допоможуть залишатися в курсі останніх тенденцій та отримувати практичні поради:
Instagram команди Kukurudza, де спеціалісти діляться власними знаннями, спостереженнями та ідеями щодо контент-маркетингу в Instagram. Корисний для SMM-ників та контент-маркетологів, які прагнуть отримати натхнення та практичні поради.
Канал Жені Сегеди, яка має понад 8 років досвіду у сфері маркетингу. Вона ділиться своїм досвідом, корисною інформацією та лайфхаками, зокрема про рекламу під час війни, роботу з блогерами та UGC, а також трендовий контент.
Особистий Telegram-канал співзасновника Netpeak, де він ділиться рефлексіями та кейсами про маркетинг, бізнес, управління людьми та агентством. Цінний ресурс для тих, хто цікавиться практичними аспектами маркетингу та бізнес-стратегіями.
Висновки
- Щоби стати успішним SMM-фахівцем, необхідно опанувати ключові навички:
- контент-менеджмент;
- аналіз даних;
- роботу з рекламними кабінетами;
- SEO для соцмереж;
- відео- і графічний дизайн.
- Безплатні курси в HubSpot Academy, Coursera або Prometheus, дадуть базові знання про стратегії, контент і аналітику соціальних мереж.
- Поглиблять експертизу платні курси, наприклад, на Udemy або choice31, що включають практичні завдання, підтримку менторів і роботу над реальними проєктами.
- Сертифікації від соцмереж Meta Blueprint, TikTok Academy, LinkedIn Professional Certificates підтверджують компетенції в SMM і підвищать конкурентоспроможність на ринку праці.
- Ефективна робота в соціальних мережах неможлива без спеціальних інструментів:
- Buffer для планування контенту;
- Canva для створення візуального контенту;
- BuzzSumo для аналізу трендів;
- TrendHero для роботи з інфлюенсерами.
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