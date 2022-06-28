Як тепер гуглять українці? Дослідження змін в пошуковій поведінці після лютого 2022
Велика частина українців звикла гуглити російською. Про це говорить статистика Google та часті дискусії в Facebook. Чи змінились пошукові звички українців зараз? Давайте розберемось із цим завдяки дослідженню від Serpstat.
Зараз чимало українців свідомо бойкотують контент російською, змінюють налаштування пошуку, щоб не бачити російських сайтів у видачі.
Подивимось, як це все працює і чи гуглять українці українською. Далі на вас чекає багато цікавої інформації та бонус — флешмоб!
Якими мовами українці шукають інформацію?
Перше і основне питання — якими мовами зараз гуглять українці. Спочатку розберемось, звідки взагалі інформація про це. Щороку Google публікує узагальнену статистику пошуку по країнам. Ось для прикладу дані про пошук в Україні протягом 2021.
Значна частина з популярних запитів була російською. Інша причина поширення російськомовних запитів в українському сегменті Google може бути в тому, що пошукова система підказує запити саме російською. І саме на підказки для економії часу клікають користувачі.
Звіт Serpstat за пошуковими підказками теж показує деякі запити в українському сегменті Google, які вводять російською.
Інші причини русифікації українського пошуку та видачі в самій історії Google. Крім цього, тривалий час у браузерів та операційних систем не було української локалізації. Все це сформувало звичку сприймати російськомовний контент.
Чи змінилась ситуація зараз?
Порівняння статистики пошукових запитів у 2021 та 2022
Як команда Serpstat оцінювала зміни в пошуковій поведінці українців протягом року? Для цього обрали перелік запитів побутової тематики та порівняли частотність. При дослідженні брали до уваги фактор сезонності. Тому у вибірку потрапили виключно інформаційні пошукові запити. Також виключили фрази, що так чи інакше пов’язані з війною та іншими історичними подіями.
Отже перелік фраз, які аналізувала команда Serpstat:
- купити ліки онлайн — купить лекарства онлайн;
- відстежити посилку — отследить посылку;
- дивитись футбол — смотреть футбол;
- курси англійської мови — курсы английского языка;
- новини — новости;
- перекладач — переводчик;
- нова пошта — новая почта;
- рецепти — рецепты.
Щоб провести ретроспективний аналіз, застосували інструмент парсингу частотності Serpstat. При цьому в умови одразу ввели всі запити та необхідний регіон. Дослідження показало таку динаміку пошукових запитів:
Новини набагато більше читають саме українською:
Інтерес до футболу значно впав, адже велика кількість шанувальників зараз на фронті, а національну першість з футболу зупинено на невизначений час:
Інформацію, пов’язану з повсякденними справами, все частіше гуглять саме українською:
Це підтверджують і дані про пошук ліків онлайн:
Лише на одному із запитів ця тенденція помітна не так яскраво:
Загалом за цим массивом даних не прослідковується тенденції до збільшення пошукових запитів українською. Причини цього різні і в кожному з випадків перевірка гіпотез потребує окремого дослідження.
Аналіз частотності не дає повної картини. Висновок сильно залежить від обраних запитів. Тому для дослідження також використали аналіз трендових запитів.
Що змінилось в трендах пошуку після початку повномасштабної війни?
Ситуація в пошуку змінюється щодня. Тому для вивчення використано інструмент Трендові запити. В цьому звіті збираються запити, частотність яких різко зростає в режимі реального часу. Для аналізу відібрали дві великі групи запитів та окреслили однакові проміжки часу до та після 24 лютого:
Результати порівняння:
А як змінювалось щоденне співвідношення україномовних та російськомовних трендових запитів?
Отже, до початку повномасштабного вторгення рівно три чверті запитів були російською мовою. На момент дослідження частка україномовних запитів зросла на 10%. Зараз вона складає 35%. Темп зростання досить високий. Це хороша новина для тих, хто створює україномовний контент. SEO-спеціалістам та контент-маркетологам теж варто враховувати такий тренд.
Видачу якою мовою бачать українці?
Розуміти, якою мовою гуглять українці, цікаво і важливо. Але є ще одне питання. Яка мова відображається у видачі? Адже можливі ситуації, коли користувач вводить запит українською і бачить російський контент.
Щоб вивчити це питання, застосували парсинг топу від Serpstat. Під час дослідження зібрали дані про сніппети з топ-100, визначили їх мову та підрахували співвідношення.
Інструмент парсинг топу фіксує видачу в реальному часі. Це відбувається за конкретним запитом та у конкретному регіоні. Також при парсінгу враховується і мова запиту. Аналогічні «чисті» результати можна побачити у режимі Інкогніто в браузері.
Якщо параметр мови не вказано, за замовчуванням береться державна мова обраної країни чи регіону.
Інструмент дозволив підрахувати співвідношення україномовних, російськомовних та англомовних результатів у видачі.
Тут ми бачимо, що україномовні сторінки переважають кількісно. Однак, контент російською все ж ранжується за україномовними запитами.
Гуглити українською: чому це дійсно важливо? Флешмоб #гуглю_українською
На жаль, ми бачимо, що в Україні досі вища частотність російськомовних запитів. Тут все просто. Бізнес змушений орієнтуватись на попит. Але є і хороша новина. Ми всі можемо дуже швидко сформувати потужний попит на україномовний контент.
Для цього потрібно гуглити саме українською.
Це допоможе і тим бізнесам, що вже зараз орієнтуються на українську. Вони отримають більше трафіку та зароблятимуть більше.
Щоб просувати українську в публічному просторі, гугліть рідною мовою! Використовуйте нескладний алгоритм:
- Почніть гуглити лише українською.
- Налаштуйте результати пошуку так, щоб не бачити російськомовних сайтів.
Далі інструкція, як це зробити.
Як обходити російськомовний контент у видачі?
- Спочатку налаштуємо мову результатів видачі. Простий спосіб це зробити: переходимо в меню «Інструменти», обираємо опцію «Шукати результати такою мовою: українська»
- На головній Google можна використати інший спосіб. Переходимо в «Налаштування» — «Налаштування пошуку». У цій вкладці оберіть бажані мовні налаштування та збережіть.
- З допомогою налаштувань Google аккаунту ви зможете:
- Задати українську як мову за замовчуванням, щоб отримувати більш релевантні результати. Для цього перейдіть у особисті налаштування у меню облікового запису та проскрольте до «Загальні налаштування в інтернеті»:
- Повністю видалити російську в меню «Мова»:
- Вимкнути функцію автоматичного додавання мов:
Після зміни налаштувань обрана мова може не відображатись. В такому випадку почистіть кеш і файли cookies.
Що потрібно, щоб підтримати флешмоб #гуглю_українською?
Мета цього флешмобу — спонукати не тільки говорити українською, але і гуглити нею ж. Також онлайн-кампанія мотивує створювати якісний україномовний контент на різні тематики. Важливі обидві сторони питання, адже зараз, на жаль, деякі україномовні матеріали невисокої якості. А це не мотивує гуглити українською.
Отже, як підтримати флешмоб і стати одним з учасників руху за лагідну та раціональну українізацію?
Є кілька способів участі в Instagram:
- Поширте цей допис акаунту Serpstat у ваші Stories обов’язково додавши хештег #гуглю_українською. Це важливо, щоб донести заклик до ваших друзів та знайомих.
- Загугліть будь-яку інформацію українською. Після цього зробіть скрін отриманої видачі і так само поширте його в Stories з хештегом #гуглю_українською. Власним прикладом ви надихнете інших!
Є варіанти участі в Facebook:
- Зробіть репост цього допису Serpstat собі в стрічку з вже знайомим #гуглю_українською.
- Так само знайдіть потрібну вам інформацію українською, зробіть скрін з видачі та поширте з хештегом #гуглю_українською.
- Крім цього, ви можете додати лінк на це дослідження і навести в пості кілька тез із матеріалу. Це заохотить вашу аудиторію дізнатись більше про те, як розвивається український сегмент Google.
Приєднуйтесь до активної, лагідної та розумної українізації!
Як SEO-спеціалістам працювати з українською семантикою?
І на завершення невеличкі поради для тих, хто планує збирати семантику для сайтів українською. З Serpstat це просто!
За домогою функції фільтру в інструменті «Підбір ключових фраз» можна виключити чи повернути будь-яку з мов, якими вводять запити:
До речі! Ви можете додати фрази в базу Google Україна! Детальний мануал за посиланням.
Статистика показує, що українську мову все більше вживають онлайн. SEO-спеціалісти, контент-маркетологи та копірайтери створюватимуть дедалі більше якісного контенту українською.
Ми з вами можемо прискорити цей процес! Гугліть українською та беріть участь у флешмобі!
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