Як закрити річні плани клієнтів на «Новорічному маркетингу»

Так склалось, що Muraha marketing agency після Чорної п’ятниці не відпочиває. А все тому, що попереду ще цілий місяць хард ворк. І якщо Чорна п’ятниця — це лише кілька днів активних продажів, новорічний маркетинг — півтора місяця шаленого двіжу. Та воно й зрозуміло, всі купують подарунки всім. При чому «всім» в прямому сенсі: знайомому бариста, сусіду, менеджеру на «Новій пошті» й, звісно ж, коту.

Не буду довго говорити про те, чому такий хайп навколо зимових свят. Всі і так це знають. Давайте по суті розберусь з тим, що потрібно робити.

Продавайте не товари, а подарунки

Пакування має значення!

Якщо ви думаєте, що продукт не підходить для подарунка, у вас погана фантазія. Подарунком можна назвати все, до чого причеплений червоний бантик. Так само як у звичайні дні у вас є клієнти, так і у святковий період будуть ті, хто купуватиме ваш товар на подарунок.

По одному з проєктів ми в агенції, без жартів, взяли товар, поклали його у коробку і наліпили різдвяну наклейку. Вуаля, і це вже не просто товар, а gift box.

Створіть власний адвент-календар

Цікаві формати подарункових боксів. Якщо просто коробка з різдвяною наліпкою здається вам нудною, зробіть адвент-календар. Здається, тільки лінивий його ще не зробив. Але поки це має попит, користуйтеся цим для підвищення продажів. І що найголовніше — підвищення AOV (середнього чека).

Бо є величезна різниця: чи клієнти купують один товар або ж цілих 24 позиції в календарі. В стандартній покупці вмовити придбати одразу 24 позиції майже нереально або це дуже рідкісна вдача. А в адвент-календарі — будь ласка. Ще раз нагадую — пакування має значення.

Робіть святкові знижки і приємні подарунки

Якщо ваш продукт дійсно дуже специфічний, і бантик ситуацію не виправить, знижки та пропозиції ніхто не скасовував. Повірте, ваші клієнти роблять подарунки і собі коханим також.

Знижки у грудні — це вже стабільне правило, яке сформувалось протягом років. Хтось купує подарунок зі знижкою, а хтось користується пропозицією для особистої покупки. Але сенс не змінюється, це покупка і виторг для вашого бізнесу.

Також додавайте приємності для своїх клієнтів, особливо для постійних.

Це може бути святковий пряник, листівка або навіть хлопавка. Все, що викликає емоцію. Емоції сприяють більшій запам’ятовуваності. А оскільки грудень — місяць нереальної кількості покупок, посилок, коробок, потрібно бути вигадливими, щоб серед всіх магазинів ви запам’ятались найбільше.

Розкажіть всім про святкові пропозиції

З товарами розібрались, але на цьому історія не закінчується. Ваші святкові товари і пропозиції нікому не потрібні, якщо ви про них не будете говорити. Тому важливо попіклуватись про канали інформування.

Не забувайте про принцип омніканальності.

Ретельно пропрацьовуйте платформи в соціальних мережах, сайт, SMS маркетинг, рекламні кампанії. Готуйте контент, дизайн, пропозиції і тексти.

І не забувайте про своїх колег через стінку. Я про відділ продажів =) Розкажіть їм ваш супер план. Які будуть пропозиції, в чому їх особливість і які канали будуть залучені. Це також допоможе збільшити продажі.

Збирайте аналітику і стежте за конкурентами

Зробіть окрему таблицю аналітики. Якщо ви вже читали статтю про Чорну п’ятницю , то пам’ятаєте наскільки важливо окремо фіксувати результати. Це значно допоможе вам наступного року у підготовці до нового зимового сезону.

Стежте за конкурентом. Бо він за вами стежить. Всі будуть запускати пропозиції, і клієнти надто розумні, щоб купляти у першого ліпшого. Вони будуть обирати, гуглити, порівнювати варіанти й зупиняться на найкращій пропозиції. З вами залишаться тільки ваші постійні клієнти, через почуття відповідальності та прив’язаності.

Висновок

Зимовий період — це один з кращих моментів наздогнати плани, та ще й у кінці року, коли ви бачите, які напрями просіли. Цьому сприяє загальна зацікавленість подією, ажіотаж і попит на ринку.

Ми в маркетинговій агенції Muraha почали підготовку контенту до новорічного маркетингу ще у листопаді. Але якщо ви замислились про нього тільки у грудні, нічого страшного. У вас ще є час відхопити свій шматочок.

Всім багато продажів та хороших зимових свят!

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.