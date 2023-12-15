Як закрити річні плани клієнтів на «Новорічному маркетингу»
Так склалось, що Muraha marketing agency після Чорної п’ятниці не відпочиває. А все тому, що попереду ще цілий місяць хард ворк. І якщо Чорна п’ятниця — це лише кілька днів активних продажів, новорічний маркетинг — півтора місяця шаленого двіжу. Та воно й зрозуміло, всі купують подарунки всім. При чому «всім» в прямому сенсі: знайомому бариста, сусіду, менеджеру на «Новій пошті» й, звісно ж, коту.
Не буду довго говорити про те, чому такий хайп навколо зимових свят. Всі і так це знають. Давайте по суті розберусь з тим, що потрібно робити.
Продавайте не товари, а подарунки
Пакування має значення!
Якщо ви думаєте, що продукт не підходить для подарунка, у вас погана фантазія. Подарунком можна назвати все, до чого причеплений червоний бантик. Так само як у звичайні дні у вас є клієнти, так і у святковий період будуть ті, хто купуватиме ваш товар на подарунок.
По одному з проєктів ми в агенції, без жартів, взяли товар, поклали його у коробку і наліпили різдвяну наклейку. Вуаля, і це вже не просто товар, а gift box.
Створіть власний адвент-календар
Цікаві формати подарункових боксів. Якщо просто коробка з різдвяною наліпкою здається вам нудною, зробіть адвент-календар. Здається, тільки лінивий його ще не зробив. Але поки це має попит, користуйтеся цим для підвищення продажів. І що найголовніше — підвищення AOV (середнього чека).
Бо є величезна різниця: чи клієнти купують один товар або ж цілих 24 позиції в календарі. В стандартній покупці вмовити придбати одразу 24 позиції майже нереально або це дуже рідкісна вдача. А в адвент-календарі — будь ласка. Ще раз нагадую — пакування має значення.
Робіть святкові знижки і приємні подарунки
Якщо ваш продукт дійсно дуже специфічний, і бантик ситуацію не виправить, знижки та пропозиції ніхто не скасовував. Повірте, ваші клієнти роблять подарунки і собі коханим також.
Знижки у грудні — це вже стабільне правило, яке сформувалось протягом років. Хтось купує подарунок зі знижкою, а хтось користується пропозицією для особистої покупки. Але сенс не змінюється, це покупка і виторг для вашого бізнесу.
Також додавайте приємності для своїх клієнтів, особливо для постійних.
Це може бути святковий пряник, листівка або навіть хлопавка. Все, що викликає емоцію. Емоції сприяють більшій запам’ятовуваності. А оскільки грудень — місяць нереальної кількості покупок, посилок, коробок, потрібно бути вигадливими, щоб серед всіх магазинів ви запам’ятались найбільше.
Розкажіть всім про святкові пропозиції
З товарами розібрались, але на цьому історія не закінчується. Ваші святкові товари і пропозиції нікому не потрібні, якщо ви про них не будете говорити. Тому важливо попіклуватись про канали інформування.
Не забувайте про принцип омніканальності.
Ретельно пропрацьовуйте платформи в соціальних мережах, сайт, SMS маркетинг, рекламні кампанії. Готуйте контент, дизайн, пропозиції і тексти.
І не забувайте про своїх колег через стінку. Я про відділ продажів =) Розкажіть їм ваш супер план. Які будуть пропозиції, в чому їх особливість і які канали будуть залучені. Це також допоможе збільшити продажі.
Збирайте аналітику і стежте за конкурентами
Зробіть окрему таблицю аналітики. Якщо ви вже читали
Стежте за конкурентом. Бо він за вами стежить. Всі будуть запускати пропозиції, і клієнти надто розумні, щоб купляти у першого ліпшого. Вони будуть обирати, гуглити, порівнювати варіанти й зупиняться на найкращій пропозиції. З вами залишаться тільки ваші постійні клієнти, через почуття відповідальності та прив’язаності.
Висновок
Зимовий період — це один з кращих моментів наздогнати плани, та ще й у кінці року, коли ви бачите, які напрями просіли. Цьому сприяє загальна зацікавленість подією, ажіотаж і попит на ринку.
Ми в маркетинговій агенції Muraha почали підготовку контенту до новорічного маркетингу ще у листопаді. Але якщо ви замислились про нього тільки у грудні, нічого страшного. У вас ще є час відхопити свій шматочок.
Всім багато продажів та хороших зимових свят!
Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців Netpeak Agencies Group.
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