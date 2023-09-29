Як змінився диджитал-ринок України та світу за рік війни — опитування експертів Netpeak Agencies Group, Inweb, Ringostat

Як змінився диджитал-ринок України та світу за рік війни — опитування експертів Netpeak Agencies Group, Inweb, Ringostat

Менше ресурсів, більше цікавості до нових рішень та ШІ, більше обізнаності в диджитал та запасні плани на всі випадки — такі головні тренди українського ринку з серпня 2022 по серпень 2023 року, на думку експертів агентств інтернет-маркетингу Netpeak та Inweb, платформи колтрекінгу Ringostat.

Про зміни на ринку в Україні та світі я спитав 30 new business менеджерів, маркетологів, власників бізнесу та проєктних менеджерів, які ведуть сукупно понад 500 проєктів: інтернет-магазинів, хмарних сервісів, застосунків.

Спільні висновки, які зазначили більше 50% респондентів, та найбільш влучні цитати я зібрав у цьому матеріалі. Окремі пункти звідси вже були озвучені 18 вересня в Києві на панельній сесії з нагоди річниці Ukrainian Digital Community.

Як за 2022-2023 роки змінилися запити від українського бізнесу

Роман Єфременко,

Head of Inbound Marketing at Netpeak Agencies Group

Суттєво зросла кількість запитів від підприємців, які хочуть просуватися за кордоном у Західній Європі та США. Це і виробництво, і послуги. Збільшився попит від B2B та сервісних компаній. Очевидно, це повʼязано з падінням як внутрішнього попиту, так і з втратою клієнтів із-за кордону через ризики, повʼязані з війною. Аналітика — це, звісно, безпосередньо повʼязано із переходом на Google Analytics 4. В нас зʼявилося багато нових напрямків, які ми раніше не робили, тож зросла кількість запитів на стратегії, креатив, консалтинг.

Максим Явтушенко, Head of Sales at Netpeak Ukraine

Клієнти просять глибший аудит їхніх бізнесів для прийняття рішення щодо співпраці з нашими спеціалістами.

Оксана Верлан, Client Service Director at Netpeak Ukraine

Від українського бізнесу з’явилося чимало запитів стосовно організації знижок для українців (тобто клієнтів наших клієнтів), стосовно благодійності («з кожної покупки ми сплачуємо частину ЗСУ») або підпроєктів, де збирають речі для внутрішньо переміщених осіб тощо, і поширення інформації про благодійні проєкти.

Бізнеси частіше хочуть бути проукраїнськими, заявляють про свою позицію, перейшли на українську. Водночас значно більше запитів на «вихід на нові ринки» з боку українського бізнесу.

З’явилося багато запитів на просування від бізнесів навколовоєнної тематики: дрони, броніки, все, що може бути корисно для військових.

Зараз майже немає запитів від малого бізнесу, який тільки починає роботу. Частіше за все отримуємо запити від проєктів, що вже існували до війни.

Значно менше грошей вкладається в медійку, більше попиту мають перфоманс послуги з чітко вимірюваним результатом — SEO, PPC, Email.

Олександр Рябінін, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine

Через обмеження НБУ, стало більше запитів від українських клієнтів на поповнення рекламних кабінетів різноманітних платформ, на кшталт Facebook.

Мається на увазі обмеження НБУ на перекази з українських карток за кордон під час воєнного стану. Оплати закордонним сервісам на кшталт Facebook, Google, Amazon вважаються такими переказами.

Всі хочуть швидше вкластися, швидше отримати вигоду і заново піти в це коло. Клієнти фокусуються на KPI і окупності інвестицій як ніколи раніше, спостерігаю мінімізацію медійки (якщо її не замовляють разом з перформанс-маркетингом).

Запити, як на мене, ніяк не змінилися до маркетингу у цілому, окрім того, що фокус на прибутку (перформансі) як ніколи зріс.

Тетяна Ясінська,

Pre-Middle Project Manager at Netpeak Ukraine

Українські клієнти частіше звертаються за виробництвом креативів для ринку США, виводом продукту/бізнесу на новий ринок. Зникли запити щодо офлайн-компаній, запити на просування від блогерів.

Клієнти зрозуміли, що TikTok мастхев для будь-якої b2c компанії, без прив’язки до масштабу.

Олександр Власенко,

Head of Marketplace Growth at Netpeak Ukraine

Всі захотіли вийти на захід, якнайшвидше, бажано вчора. З’явився попит на аналіз за міжнародних ринків і послуги, пов’язані з максимально швидким і дешевим виходом із товарами в Європу/США.

Українські клієнти все частіше хочуть замовити аналіз ринку, аналіз перспективності виходу товарів українських виробників у певній ніші, планування розвитку бренду, але не готові за це платити.

Серед нових послуг, наприклад, щодо виходу на маркетплейси , українські компанії хочуть допомоги в закритті послуг «під ключ», включно з юридичними та логістичними послугами.

Іноді приходять запити від білоруських компаній, з'явилася ціла індустрія відбілювання від зв'язків з рб, рф і маскування під міжнародні компанії. Тож тепер зарубіжних клієнтів і партнерів доводиться перевіряти на те, чи справді вони із зазначеної країни, чи це русня, що мімікрує.

Заза Хуцишвілі, Middle PM at Netpeak Ukraine

У мене з’явилось більше запитів на швидкий тест того чи іншого інструмента, оцінку результатів та висновки. У всіх обмежені грошові та людські ресурси. Тому все треба робити/тестувати швидше. Багато запитів на швидшу роботу та на спілкування українською. Зникли запити на роботу з росією та їхніми сервісами.

Віолетта Бросуєва, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine

Серед найпопулярніших запитів від українських клієнтів: чи працюємо ми в ЄС, чи є кейси роботи в ЄС, як ми забезпечуємо надання послуг від спеціалістів, що живуть в Україні. Зникли запити про вихід на ринки росії.

Оксана Демєчєва, Middle PM at Netpeak Ukraine

Від українських клієнтів стало більше запитів з приводу виходу на західні ринки, просування на Amazon. Сильно зменшились запити на медійні просування, побудову бренду.

Тетяна Авксентієва, Head of PM at Inweb

За 2022-2023 роки виходили в топ та зникали запити за наступними темами:

Військова амуніція. Тактична медицина. Генератори та все, що зв’язане з автономією побуту вдома та в офісах.

Також все частіше просять прорахувати вартість просування і стратегічні медіаплани для виходу на ринки інших країн, зокрема Польщі та Румунії.

Олександр Саратов, Sales Manager at Inweb

Стало більше запитів від українських клієнтів щодо SEO та PPC на західний ринок. Серед нових запитів від українських клієнтів — PPC-реклама в сфері NFT.

Владислав Бааджі, Sales Manager at Inweb

У клієнтів з України часто почали з’являтися запити на вихід із бізнесу на інші ринки: Польща чи ЄС загалом, США. Також має попит просування на Amazon «під ключ». Серйозно підіймаються запити щодо ASO для застосунків — і в Україні, і в світі. Збільшилася кількість запитів від середніх та великих українських компаній. Серед українських клієнтів стало менш актуальним SEO через більш тривалі терміни досягнення результату.

Зміни в нішах українського онлайн-бізнесу за 2022-2023 роки



Можна помітити, що в Україні зникли клієнти, які займалися нерухомістю. Рітейл та ecommerce (весь) просів у 2022, але повертається, а іноді зростає, у 2023. Виробництв серед клієнтів стало більше, бо старі ланцюжки зламалися. Їх цікавлять диджитал можливості, як для власної дистрибуції, так і для маркетплейсів.

Роман Єфременко, Head of Inbound Marketing at Netpeak Agencies Group.



Стало багато воєнторгів: спорядження, одяг, обладнання. Туризм вмер вже остаточно.

Максим Явтушенко, Head of Sales at Netpeak Ukraine.



У вересні минулого року значно збільшилася кількість бізнесів, які продають генератори, павербанки, зарядні станції та все, що може бути потрібно при блекауті. «Просіли» інтернет-магазини, що торгували товарами у ціновому сегменті мідл плюс. Водночас інтернет-магазини, що продавали побутові речі, техніку, одяг, продукти, вийшли на більш-менш довоєнний рівень за цими категоріями.

Оксана Верлан, Client Service Director at Netpeak Ukraine.



В Україні просів ринок продажу дверей і поки дуже повільно відновлюється. Всі інші сфери, з якими я працюю, або вийшли на довоєнний рівень, або тримають позитивну динаміку, або в деякі періоди покращили довоєнні результати. В ніші освітлення, наприклад, коли були відключення світла, у клієнта не вистачало товарів.

Заза Хуцишвілі, Middle PM at Netpeak Ukraine.



Ніша забудовників та продажів житла досі не повернулась на минулі оберти, в решті ніш спостерігаю позитивну динаміку.

Оксана Демєчєва, Middle PM at Netpeak Ukraine.



В Україні виросла військова тематика і ніша з павербанками та генераторами. Кожен другий бізнес почав їх продавати на своїх сайтах як для b2b, так і b2c. Менше стало запитів на просування сайтів медичної тематики.

Владислав Бааджі, Sales Manager at Inweb.

Нові тренди на українському ринку у 2022-2023 роках



За цей рік в Україні позмітало малих гравців з ринку digital агенцій. Дуже сильно зачепило сильних гравців із мережевих міжнародних агенцій — із початком вторгнення вони втратили багато міжнародних клієнтів або відчули суттєве скорочення їхніх бюджетів. Це дало змогу диверсифікованим агенціям (як ми) отримати клієнтів, з якими раніше не працювали, та відкрити нові послуги. Найкраще втримались диверсифіковані агенції із широким портфелем клієнтів різного обʼєму і великими саме українськими компаніями в портфелі, для яких ринок України залишається основним. Звісно, падіння внутрішнього попиту та скорочення бюджетів на розвиток українських бізнесів, призвело до необхідності для агентств виходити на західні ринки. Але про суттєві успіхи українських агенцій на ринках Європи та США поки не дуже чутно. Середній чек продажів фактично без змін, але з одного клієнта заробляємо більше, за рахунок більшої кількості послуг на одного контрагента.

Роман Єфременко, Head of Inbound Marketing at Netpeak Agencies Group.



В Україні існує значний тренд на те, щоб перестати користуватись мордорським лайном. Відповідно є значне зростання CRM, чатів для сайту та інших допоміжних інструментів від українських або західних розробників. Ми це спостерігаємо, зокрема, серед наших клієнтів. Якщо в лютому 2022 року 90% наших клієнтів, що мали інтеграцію телефонія-CRM, користувалися Бітріксом та Amo, то на цей час їх стало вже вдвічі менше. Натомість відсоток користувачів українських CRM зріс майже від нуля до 10-15%.

Олександр Максименюк, founder Ringostat.



Таке враження, що частіше тепер спілкуємося з Сhief-левелом, власниками, ніж з найманими співробітниками.

Максим Явтушенко, Head of Sales at Netpeak Ukraine



Клієнти більш прискіпливо ставляться до бюджетування, менше запитів в стилі «спробуємо, а там побачимо».

Роман Хохлов, PM of Enterprise Department

at Netpeak Ukraine.



Українські клієнти частіше просять бути гнучкими, частіше звертаються в неробочий час, частіше хочуть більшої активності та ініціатив від агенції. Також вони стали більш пильними — часто просять погоджувати кожний креатив та текст, щоб не потрапити у скандал.

Оксана Верлан, Client Service Director

at Netpeak Ukraine.



Загальна тенденція, не тільки в Україні, а й серед міжнародних клієнтів, — урізання бюджетів, пріоритезація витрат з метою їх мінімізації. Деякі задачі з копірайтингу клієнти почали виконувати своїми силами (з залученням ШІ).

Олександра Курченко, Middle Project Manager

at Netpeak Alliance.



Український ринок digital-послуг став швидшим (так, ще швидшим), більш обізнаним, з фокусом на перформанс та ноу-хау рішення. Ще один тренд — фокус клієнтів на тонкі оптимізації: як зробити менше та отримати більше. Є запити від клієнтів трекати все щоденно (план-факт/окупилися чи ні). Піднявся рівень клієнтів зі знаннями в маркетингу в порівнянні з доковідними та довоєнними часами. Клієнти більш залучені в маркетинг і більше в ньому розбираються. Розподіл за клієнтами: 30% — великі, 70% — середні та маленькі компанії. Майже всі хто залишився на ринку — зростають. Показники по бюджетах можна порівняти з довоєнними. Однак тут треба зауважити, що це вже зовсім інші гроші в валюті, а ліміти за ФОПами, ТОВами такі самі.

Олександр Рябінін, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine.



Чимало вимог щодо обмежень в креативі (без різких та неоднозначних ідей), щоб уникати скандалів.

Тетяна Ясінська, Pre-Middle Project Manager at Netpeak Ukraine.



Українські виробники частково переорієнтували ринки і змогли подолати кризу. Дистриб’ютори показують себе гірше, особливо ті, що закуповували товар за кордоном, брендували і продавали в Україні під своїм брендом.

Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth

at Netpeak Ukraine.



Українські клієнти зараз частіше просять формувати декілька планів просування, якщо буде якийсь форс-мажор, наприклад, масове відключення електроенергії. Якщо були сильні обстріли міст, наприклад, Києва, клієнти просили відкласти відправку email-розсилок. Також українські клієнти частіше просять ставити довгострокові цілі, на більше ніж 7-10 місяців.

Віолетта Бросуєва, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine.



Ринок став ще більш вимогливим, прискіпливим до процесів та більш заточеним під отримання швидкого результату. Майже всі українські клієнти почали оперувати показниками окупності і рентабельності послуг для бізнесу, вже набагато менше часу витрачаємо, щоб знаходити з ними спільну мову. Клієнтам-власникам «середнього» бізнесу ще важче стало втриматися на ринку без тривалого забезпечення, фінансової «подушки». Все частіше вони не готові чекати декілька років для виходу на окупність. Зростає відсоток заявок українською мовою, клієнти частіше просять видалити російську версію сайту, замінити плагіни сайту, які розробляли в росії. Вже навіть не йде мова про те, щоб вивести сайт в топ за російськомовними запитами.

Тетяна Авксентієва, Head of PM at Inweb.



Чимало бізнесів йде з українського ринку на європейський (більшість — в Польщу) і в Україні не особливо щось планують і не хочуть тут просувати свої послуги.

Владислав Бааджі, Sales Manager at Inweb.

Як змінився світовий ринок digital за рік



Головна зміна — використання ШІ. Банери від Midjourney, тексти та статистичний аналіз від ChatGPT, використання ШІ в інструментах для маркетологів та бізнесу. Але рівень використання ШІ не заради красивого словосполучення на сторінці сайту все ще залишається доволі низьким. Очевидно, що це тільки початок масового використання і буде все більше, і більше практичних кейсів. Окрім цього, продовжується тренд на те, що диджитал перестає бути чимось окремим від «просто маркетингу». Більшість компаній починає планування своїх маркетингових активностей саме з диджитал каналів. Диджитал спеціалісти все більше відчувають нестачу базових теоретичних знань з маркетингу та стратегії. Ще одна важлива зміна — Google Analytics 4. Це торкнулось всіх спеціалістів, все більш важливим стає знання SQL, потрібні аналітики, які вміють працювати із базами даних. Цінується вміння роботи із даними та їх візуалізацією, бо «дані з коробки» вже не влаштовують навіть середні та малі бізнеси.

Роман Єфременко, Head of Inbound Marketing at Netpeak Agencies Group.



Головний тренд у світовому диджитал — це додавання та використання AI всюди. Штучний інтелект впроваджується в різноманітних продуктах та послугах.

По-перше, AI спрощує процеси дослідження, розробки, пошуку інформації. По-друге, виконує завдання, на які люди витрачають час та/або зусилля — виконує аналіз телефонних розмов, автоматизує роботу менеджерів в CRM, програмує чатботи, змінює ландшафт, наповнення сайтів та ін. Наприклад, новий продукт Ringostat AI допомагає керівникам та менеджерам відділів продажів, сапорту продуктивніше працювати з дзвінками. Якщо говорити дуже спрощено, наш штучний інтелект аналізує телефонні розмови та надає рекомендації. Ми пропонуємо бізнесу як спрощений інструмент підсумування розмов та рекомендацій подальших дій в інтерфейсі, так і кастомний продукт, що дозволить аналізувати розмови за необхідними параметрами. Щодо інших світових трендів в диджитал, то вирізняється також тенденція повернення компаній до офісної роботи. Це призводить до стагнації продуктів та інструментів для віддаленої роботи, таких як Zoom. Розробники таких продуктів дивляться в бік суміжних напрямків діяльності, наприклад на ринок телефонії».

Олександр Максименюк, founder Ringostat.



Клієнти з Казахстану стали набагато частіше просити створення креативів у поєднанні з РРС. Для західних ринків став необхідним більш щільний менеджмент + зміна формату звітності: більше конкретики і орієнтованих на бізнес-показники КРІ. Взагалі на заході більше уваги тепер приділяють аналітиці, більше орієнтації на бізнес-КРІ, менше стало важити розуміння окремим спеціалістом якихось технічних моментів.

Максим Явтушенко, Head of Sales at Netpeak Ukraine.



Західні клієнти частіше замовляють не SEO/PPC, а вузькоспеціалізовані послуги — вебаналітику, CRO, ASO/ASA. В цілому клієнти все більше віддають перевагу разовим послугам, а не щомісячним. Українські спеціалісти, які виїхали за кордон, часто починають працювати в місцевих інтернет-магазинах. Часто в спілкуванні з клієнтами чую історії про те, що в штаті клієнта вже є українці.

Олександра Курченко, Middle Project Manager at Netpeak Alliance.



В Казахстані поступово зростає ринок та конкуренція, тож також клієнти шукають як оптимізувати маркетинг і якісь ноу-хау. Особливих змін для західних клієнтів не помічав. Нових вимог немає, як завжди: або повна довіра, або фокус на дрібницях. Клієнти з інших країн в перші півроку війни дуже поділяли нашу «долю» та намагалися дати якусь роботу, потім все це пішло нанівець і скоріше те, що ми в України стає проблемою, бо у клієнтів запит на стабільність та передбачуваність.

Олександр Рябінін, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine.



Клієнти з інших країн частіше звертаються щодо роботи з агенціями за схемою white label.

Тетяна Ясінська, Pre-Middle Project Manager

at Netpeak Ukraine.



Почастішали запитання від клієнтів з інших країн про те, чи не вся команда знаходиться виключно в Україні. Всі ключові платформи захотіли почати продавати товари і стати маркетплейсами, Meta (як фейсбук, так і інстаграм) розвивають свої stores, TikTok тестує власні рішення, навіть Google дедалі активніше просуває свій розділ «товари». В іншому спостерігаємо масові скорочення, відхід від ковіду, повернення в офіси. Іноді приходять запити від білоруських компаній, з’явилася ціла індустрія відбілювання від зв’язків з рб, рф і маскування під міжнародні компанії. Тож тепер закордонних клієнтів і партнерів доводиться перевіряти на те, чи справді вони із зазначеної країни, чи це русня, що мімікрує.

Олександр Власенко, Head of Marketplace Growth at Netpeak Ukraine.



З’явилось більше стартапів в портфелі. Трохи більше запитів на перформанс-послуги (PPC, email). Не впевнений, чи це у всіх така динаміка, але я це відчув.

Заза Хуцишвілі, Middle PM at Netpeak Ukraine.



Клієнти з західних ринків перестали користуватися послугами агенцій з росії, а нас все частіше питають, як ми забезпечуємо надання послуг під час війни.

Віолетта Бросуєва, Team Lead of PM at Netpeak Ukraine.



В ЄС (Італія, Франція, Швеція) майже не просувають свої сайти і у них наш класичний онлайн-маркетинг менш актуальний і розвинений. Втім наші послуги дуже конкурентні для західних держав, чув не один раз від клієнтів зі США та Європи, що з нашої комерційної пропозиції отримали більше інформації, ніж за півроку чи рік роботи з командами з їхніх країн. Плюс ми дешевші.

Владислав Бааджі, Sales Manager at Inweb.

Висновки

Як за рік змінився ринок України

Український ринок digital-послуг став швидшим (так, ще швидшим), більш обізнаним, з фокусом на перформанс та ноу-хау рішення.



Спочатку (весна-літо 2022) всі були в шоку і ми за рахунок хаосу на ринку нормально себе почували з нашими налагодженими процесами. Потім всі заспокоїлись і почали працювати, конкуренція відновилась і по всім напрямкам стало важче.



Розподіл за клієнтами в Netpeak Agency за цей рік: 30% — великі, 70% — середні та маленькі компанії. Суттєво зросла кількість запитів від підприємців, які хочуть просуватися за кордоном у Західній Європі та США. Це і виробництво, і послуги. Чимало українських бізнесів виходить в Польщу та Румунію. Зменшилась кількість запитів медійної реклами, натомість більше стало запитів з перформансу — SEO, PPC, email, виводу бізнесу на Amazon «під ключ» та роботі на інших маркетплейсах. У керівників бізнесу менше грошей та вони хочуть швидших та якісніших результатів.

Через обмеження НБУ, стало більше запитів від українських клієнтів на поповнення рекламних кабінетів різноманітних платформ, на кшталт Facebook.

У першому півріччі 2023 зросла кількість запитів щодо переходу на Google Analytics 4.

Стало більше запитів від виробництв, які переорієнтували свої ринки, подолали кризу і тепер шукають нові ринки збуту. Стало більше запитів на просування від B2B та сервісних компаній. Очевидно, це повʼязано з падінням як внутрішнього попиту, так і з втратою клієнтів із-за кордону через ризики, повʼязані з війною. За цей рік були періоди, коли певні ніші українського ecommerce переживали різкий зріст: в першу чергу це навколовоєнні товари (дрони, броніки), товари, потрібні під час блекаутів, товари тактичної медицини. У ecommerce просів сегмент товарів у ціновій категорії middle+. Натомість ecommerce, що торгує дешевшими товарами, добре себе почуває. Майже всі українські бізнеси вийшли на довоєнні показники, хоча є кілька ніш, які не змогли відновитися, або зовсім зникли. Це нерухомість, туризм, івенти. Значно поменшало запитів на просування від блогерів. Спостерігається тенденція, що засновники компаній більш активно долучаються до маркетингових питань, наші проєктні менеджери набагато частіше спілкуються з Сhief-левелами, ніж з найманими працівниками на стороні клієнта.



Ринок став ще більш вимогливим, більш прискіпливим до процесів та більш заточеним під інтеграцію ноу-хау та отримання швидкого результату. Майже всі українські клієнти почали оперувати показниками окупності і рентабельності послуг для бізнесу, вже набагато менше часу витрачаємо, щоб знаходити з ними спільну мову. Клієнти більш залучені в маркетинг і більше в ньому розбираються, ніж в доковідні часи.



Клієнти просять готувати додаткові плани дій на випадок масових блекаутів та відкладати рекламні кампанії в дні обстрілів великих міст (розсилки, наприклад).



Клієнти почали набагато уважніше перевіряти креативи та тексти, щоб не опинитися у скандалі.

Чимало запитів стосовно організації знижок для українців (тобто клієнтів наших клієнтів), стосовно благодійності («з кожної покупки ми сплачуємо частину ЗСУ»), або підпроєктів, де збирають речі для переселенців тощо, і поширення інформації про благодійні проєкти.



Водночас багато запитів на видалення російської версії сайту, видалення з сайту плагінів, які були розроблені на росії.



В лютому 2022 року 90% клієнтів Ringostat, що мали інтеграцію телефонія-CRM, користувалися Бітріксом та Amo, то на цей час їх стало вже вдвічі менше. Натомість відсоток користувачів українських CRM зріс майже від нуля до 10-15%.

Як за рік змінився ринок інших країн