Жарим камбалу и палим бизнес-фишки — текстовый стрим конференции 8P 2020

Как встретить 800 онлайн-предпринимателей, специалистов, блогеров за один день 29 августа? Это вообще не вопрос, если вы участник 8P 2020 в Одессе. Вопрос в том, где именно встретить нужных людей. Для этого важно ориентироваться в потоках конференции:

впервые в истории классический Business&Digital в коллаборации с Александром Жиляевым превратится в трендовый Бизнес-Бар. Самый вкусный коктейль из контента, блоггинга, коммуникаций, управления и многого другого. А за барной стойкой спикеры из COMFY, The Village, Ajax Systems, Prom, INTERTOP Ukraine, Planeta Kino и многие другие.

не забывайте про SEO (Firelink.media, Collaborator, Sitechecker, Tonti Laguna);

Online Ads & Analytics (Школа Веб-аналитики, Median ads & School, newage);

И Affiliate (Papa Karlo, SalesDoubler, Traffic Squad).

В этом году вместе с редакторами трансляцию 8P ведут управляющие партнеры, руководители, специалисты агентства Netpeak. Вы тоже можете попасть в стрим: публикуйте посты в социалках с официальным хештегом конференции #8pua.

Читайте, как проходила 8P раньше: