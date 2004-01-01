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Маркетинг

Жарим камбалу и палим бизнес-фишки — текстовый стрим конференции 8P 2020
Георгий Рябой
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Сложность: изи изи
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Как встретить 800 онлайн-предпринимателей, специалистов, блогеров за один день 29 августа? Это вообще не вопрос, если вы участник 8P 2020 в Одессе. Вопрос в том, где именно встретить нужных людей. Для этого важно ориентироваться в потоках конференции:

  • впервые в истории классический Business&Digital в коллаборации с Александром Жиляевым превратится в трендовый Бизнес-Бар. Самый вкусный коктейль из контента, блоггинга, коммуникаций, управления и многого другого. А за барной стойкой спикеры из COMFY, The Village, Ajax Systems, Prom, INTERTOP Ukraine, Planeta Kino и многие другие.
  • не забывайте про SEO (Firelink.media, Collaborator, Sitechecker, Tonti Laguna);
  • Online Ads & Analytics (Школа Веб-аналитики, Median ads & School, newage);
  • И Affiliate (Papa Karlo, SalesDoubler, Traffic Squad).

В этом году вместе с редакторами трансляцию 8P ведут управляющие партнеры, руководители, специалисты агентства Netpeak. Вы тоже можете попасть в стрим: публикуйте посты в социалках с официальным хештегом конференции #8pua.

Читайте, как проходила 8P раньше:

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Георгий Рябой

Шеф-редактор блога Netpeak.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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