Страница «о нас» — первое, что должно быть на сайте

Есть отличная статья на тему страницы «о нас» — автор пишет, что просмотрев более 300 страниц, пришел к выводу: мало кто умеет сделать эту страницу эффективной. Хотя это, пожалуй, самая главная страница — здесь принимают решение, продолжить ли с вами общение по телефону или при личной встрече. И сразу рекомендую к прочтению статью «Текст для главной страницы сайта — правила, требования и примеры». Откройте, добавьте в закладки и вернитесь к ней, когда дочитаете этот пост. Ну что, поехали!

О том, как не надо сказали, а вот здесь читайте о том, как надо: «Как написать статью о компании».

Читатели ищут на странице «о компании» ответ на вопрос «чем вы можете быть мне полезны?», поэтому писать сухие факты и цифры нет смысла — лучше подчеркнуть преимущества на фоне конкурентов. Кофе за чекин? Бесплатная доставка? Скидка фанам в Facebook? Упаковка из переработанного сырья? Отчисляете часть прибыли в благотворительный фонд? Копите на офис в Майами?

Хороший пример — сервис email-рассылок Mailchimp. Уже в первом абзаце они пишут:

Mailchimp is an all-in-one Marketing Platform for small business. We empower millions of customers around the world to start and grow their businesses with our smart marketing technology, award-winning support, and inspiring content. Founded in 2001 and headquartered in Atlanta with additional offices in Brooklyn, Oakland, and Vancouver, Mailchimp is 100% founder-owned and highly profitable.

На странице «о нас» английской печатной компании MOO:

Whatever your print vision, we offer as much or little support as you need to make it happen. Our award-winning team of print experts is here for you and we care about quality as much as you do.