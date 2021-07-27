Страница «о нас» — первое, что должно быть на сайте

Есть отличная статья на тему страницы «о нас» — автор пишет, что просмотрев более 300 страниц, пришел к выводу: мало кто умеет сделать эту страницу эффективной. Хотя это, пожалуй, самая главная страница — здесь принимают решение, продолжить ли с вами общение по телефону или при личной встрече. И сразу рекомендую к прочтению статью «Текст для главной страницы сайта — правила, требования и примеры». Откройте, добавьте в закладки и вернитесь к ней, когда дочитаете этот пост. Ну что, поехали!

Распространенные ошибки копирайтеров

текст «о нас» написан в третьем лице — о мифических «них», получается;

повсеместное использование штампов а-ля «команда профессионалов»;

скучные длинные тексты вместо видео, инфографик, фотографий сотрудников;

скучные короткие тексты (несколько предложений и контактная информация), неудачные или некачественные фотографии коллектива;

высокомерные тексты и негатив о конкурентах: «вы еще покупаете у этих лузеров?»;

не учитываются нюансы восприятия веб-контента (читаем матчасть — Якоба Нильсена);

«Выканье» и напыщенный или же, наоборот, панибратский тон — оставьте «Вы» для личных писем;

игнорирование текстовой разметки: читатели «сканируют» вашу страницу и быстро выделяют фрагменты, которые им стоит прочитать — например, этот список;

игнорирование типографики — хороший шрифт максимально читабелен и порадует читателей, а вам за это будет плюсик в карму;

мелкий шрифт (рекомендован 14-й кегль), яркий цвет фона, анимированные баннеры — всё это очень раздражает взрослую аудиторию.

О том, как не надо сказали, а вот здесь читайте о том, как надо: «Как написать статью о компании».

Текст «о нас» — примеры

Читатели ищут на странице «о компании» ответ на вопрос «чем вы можете быть мне полезны?», поэтому писать сухие факты и цифры нет смысла — лучше подчеркнуть преимущества на фоне конкурентов. Кофе за чекин? Бесплатная доставка? Скидка фанам в Facebook? Упаковка из переработанного сырья? Отчисляете часть прибыли в благотворительный фонд? Копите на офис в Майами?

Хороший пример — сервис email-рассылок Mailchimp. Уже в первом абзаце они пишут:

Mailchimp is an all-in-one Marketing Platform for small business. We empower millions of customers around the world to start and grow their businesses with our smart marketing technology, award-winning support, and inspiring content. Founded in 2001 and headquartered in Atlanta with additional offices in Brooklyn, Oakland, and Vancouver, Mailchimp is 100% founder-owned and highly profitable.

На странице «о нас» английской печатной компании MOO:

Whatever your print vision, we offer as much or little support as you need to make it happen. Our award-winning team of print experts is here for you and we care about quality as much as you do.

Также хочется отметить любопытные факты, которыми дополняют биографии руководящих персон:

А вот так Banda доносит ценность сотрудничества с агентством на своей странице «о нас»:

Так начинается текст про Планету Кино. Важно, на сайте Планеты в категории «О нас» дана полезная информация об истории создания компании, технологиях, которые используют в кинотеатрах:

IMAX Мы первыми завезли в Украину канадскую кинотехнологию IMAX. Экран с пятиэтажный дом, 2 мощные проекторы, громкий звук, четкая картинка. Стандартное оборудование и запатентованная геометрия залов во всех залах IMAX в мире, а, следовательно, изображение и звук каждого фильма специально настраиваются под зал IMAX. 4DX Планета Кино представляет южнокорейскую кинотехнологию 4DX в Украине. Первый зал мы открыли в 2013 году. Ветер, вода, дождь, даже ливень, а еще ароматы и пузырьки — и все это на движущихся креслах. CINETECH+ Наша собственная технология показа фильмов. Проекторы Barco и Christie, реалистичное 3D Leonis с круговой поляризацией, широкие экраны от стены до стены, удобные кресла и увеличенное расстояние между рядами. RE'LUX Первый в Планете Кино киноресторан, созданный для самых требовательных посетителей. Уединенный лаунж, три кинозала, коктейль-бар, finger food меню, встроенные планшеты для заказа еды и напитков обеспечивают комфортный отдых.

Но есть также ссылка на альтернативный вариант страницы о Планете — ЩОСЬ.

Правда, хочется как минимум прочитать дальше? А вот фрагмент страницы «о нас» Yellow Tail:

Каждая часть истории функциональна, информативна и привлекательна. Это тот редкий случай (говорю как копирайтер), когда графическое исполнение побеждает текст.

Страница «о нас» нужна и интернет-магазинам. В противном случае приходится смотреть на копирайт (год создания) и искать отзывы. А ведь можно облегчить задачу, создав хорошую, продающую страницу о компании и собрав своеобразный FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы).

Кстати, это отличный вариант работы с негативными отзывами — даже если таковые есть, нужно на них ответить и предложить альтернативу. «Безликий» бизнес можно оживить, показав, кто работает в офисе, кто доставляет товар и так далее. Вспомните, почему популярна компания Innocent drinks (да, пусть и калька с Ben and Jerry's).

Попробуйте выразить принципы работы, философию бизнеса и тотчас найдете единомышленников. Чем более незаурядно вы это сделаете, тем больший резонанс вызовете. И самое главное — суметь кратко выразить суть. Нужен не слоган (хотя он тоже не помешает), а позиционирование. И вписать его нужно в поле description (метатег страницы), чтобы всем было ясно и светло на душе :)

Напоследок покажем, как трансформировалась страница «о нас» в Netpeak:

Тогда

Сейчас блок о команде вынесен ниже информации о компании, миссии, ценностях. Есть отдельная страница про людей Netpeak.

Как написать крутой текст о компании?

Например, нанять райтера и составить для него внятное техническое задание — в журнале вы найдете подробный чек-лист ТЗ для копирайтера. Не забудьте дать автору статью «Как оптимизировать контент: title, h1, description, keywords», чтобы материал понравился не только потенциальным клиентам, но и поисковым роботам.

Подумайте, возможно, вы захотите, чтобы ваш текст о компании был неординарным. В таком случае рекомендуем ознакомиться со стилем «гонзо» в копирайтинге.