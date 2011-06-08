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Расширяемое видео V1 в Google Рекламе
Сергей Бахарь
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Не успели мы оправиться от сдачи экзамена, как Google Реклама порадовала нас очередным нововведением в аккаунте. В разделе «Видео» появилось «Расширяемое видео V1».

появилось «Расширяемое видео V1»

Очевидно, что идет более плотная интеграция с веб-сайтом YouTube и открываются еще большие возможности для рекламодателей. Видеореклама набирает обороты.

Так как официального релиза еще не было, то мы рискнем предположить, что «Расширяемое видео V1» — это аналог «Расширяемое видеообъявление YouTube».

аналог «Расширяемое видеообъявление YouTube»

В качестве начального изображения выступает графический баннер в различных размерах. После нажатия на баннер, размер увеличивается и начинается воспроизведение вашего видео. Размер видео — внушительных размеров, если сравнивать с привычным окном проигрывателя на YouTube. Прекрасная возможность взаимодействия!

размер увеличивается и начинается воспроизведение вашего видео

Если сейчас сложно представить известные бренды без страничек во ВКонтакте и на Facebook, то, мы надеемся, что в скором времени и канал на YouTube также станет обязательным.

Ждем подробностей от Google Рекламы.

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Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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