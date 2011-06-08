Не успели мы оправиться от сдачи экзамена, как Google Реклама порадовала нас очередным нововведением в аккаунте. В разделе «Видео» появилось «Расширяемое видео V1».

Очевидно, что идет более плотная интеграция с веб-сайтом YouTube и открываются еще большие возможности для рекламодателей. Видеореклама набирает обороты.

Так как официального релиза еще не было, то мы рискнем предположить, что «Расширяемое видео V1» — это аналог «Расширяемое видеообъявление YouTube».

В качестве начального изображения выступает графический баннер в различных размерах. После нажатия на баннер, размер увеличивается и начинается воспроизведение вашего видео. Размер видео — внушительных размеров, если сравнивать с привычным окном проигрывателя на YouTube. Прекрасная возможность взаимодействия!

Если сейчас сложно представить известные бренды без страничек во ВКонтакте и на Facebook, то, мы надеемся, что в скором времени и канал на YouTube также станет обязательным.

Ждем подробностей от Google Рекламы.